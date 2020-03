Ralfs Vīlands: Panikas anatomija

Koronavīruss, proti, "Covid-19", radījis pārskatāmā pagātnē nebijušu paniku. Arī Latvijā ir pirmais inficēšanās gadījums, kas var būt katalizators turpmākai cilvēku uzvedībai. Neesmu mediķis un tāpēc nerunāšu par to, kas jādara, lai pasargātu sevi no epidēmijas. Tā vietā runāšu par to, ko zinu, proti, par sabiedriskās domas veidošanās principiem un asimetrijām sabiedrības uztraukumā, reflektējot uz aktuālām tēmām.

Sabiedrības panika mēdz novest pie politiķu histērijas un no tā izrietošām idejām, piemēram, slēgt robežas, un pie vēl citām eksotiskām pieejām, kas vairāk atgādina vēlmi demonstrēt aktīvu rīcību, bet, kā raksta "National Geographic", nedod vēlamo rezultātu.

Latvijas par sabiedrības veselību atbildīgās institūcijas demonstrējušas proaktīvas komunikācijas pieeju un spēju adresēt jautājumu un mazināt iemeslus panikai.

Koronavīruss izplatās straujāk nekā citi vīrusi – interaktīvajā kartē mēs redzam, ka otrdienas rītā bija reģistrēti gandrīz 90 tūkstoši inficēto un vairāk nekā 3 tūkstoši nāves gadījumu. "Covid-19" slimība ir piesaistījusi lielu mediju uzmanību, un tā ir kļuvusi par supertēmu itin visās pasaules valstīs. Sejas maskas un dezinfekcijas līdzekļi ir izpirkti, sabiedrība sen nav tā demonstrējusi gatavību mobilizēties aizsardzībai no kādas slimības. Ekonomisti izvirza prognozes, kā tieši "Covid-19" ietekmēs pasaules ekonomiku, un NASA ziņo, ka virs Ķīnas esot pazudis piesārņojums, jo ražošanas apjomi samazinās. Epidēmijas izplatīšanās gaidās tiek apturēti lieli ikgadēji publiski pasākumi, piemēram, Ženēvas autošovs un citi, tūrisma apjomi samazinās.

Neņemos spriest par valstu rīcību, apkarojot epidēmiju, paļaujos, ka veselības aizsardzības sistēma darbojas atbilstoši labākajai tās rīcībā esošajai praksei. Piebildīšu vienīgi, ka epidēmijas ir sākušās un beigušās. Vai kāds atceras, kas ir H1N1? Tas ir vīruss, kura uzliesmojums bija vairāk nekā pirms 10 gadiem, bet kurš no tā paniski baidās mūsdienās? Protams, kompetences trūkuma dēļ neņemos prognozēt, kas tieši notiks ar "Covid-19". Taču paralēli ir slimības, kuras pārskatāmā pagātnē ir pastāvējušas vienmēr.

Piemēram, atbilstoši Pasaules Veselības organizācijas datiem sirds un kardiovaskulārās slimības ik gadu ir galvenais nāves iemesls pasaulē un aiznes 17,9 miljonus dzīvību, bet vēzis kā otrs galvenais nāves iemesls, piemēram, 2018. gadā laupīja dzīvību 9,8 miljoniem, citos gados – līdzīgi. Nerunājot par katras nāves traģiskajiem apstākļiem, ir taču redzama atšķirība, un skaitļi precīzi liecina, kuras slimības ilgstoši ir cilvēces galvenās problēmas. Ne vēzis, ne kardiovaskulārās slimības nav epidēmijas ar kāpumu un kritumu, bet šī bēdīgā statistika ik gadu demonstrē līdzīgus rezultātus, un tā ir būtiska atšķirība, nerunājot nemaz par atšķirībām absolūtajos skaitļos. Tomēr šo slimību dēļ nav novērojama ne histērija, ne panika. Jautājums: kāpēc pastāv šāda asimetrija sabiedrības uzmanības jomā? Protams, koronavīruss ir lipīgs, bet manis minētās slimības nav, bet vai tas ir pietiekams pamats asimetriskai uztverei? No lipīgajām slimībām parastā gripa ik gadu aiznes vairāk nekā "Covid-19", bet arī šis fakts daļu sabiedrības nevar aizdzīt vakcinēties.

Zināmās slimības, kas ik gadu paņem miljoniem cilvēku dzīvību, ir pierastas un bijušas blakus vienmēr, tām īstermiņā un ilgtermiņā grūti saņemt tādu pašu cilvēku uzmanību un izrietoši problēmu risināšanai arī formēt politisku spiedienu. Runājot tēlaini, pieradums ir notrulinājis sabiedrības bailes no galvenajiem eksistenciālajiem ienaidniekiem. Ir noticis tā, kā aprakstīts Sun Dzi "Kara mākslā" – pretinieks ir jāpieradina pie savas klātbūtnes un tad, kad tas ir zaudējis modrību, jāuzbrūk. Protams, neviena slimība neseko Sun Dzi padomiem, bet sabiedrības uzvedību, manā skatījumā, ietekmē tieši šī likumsakarība. Lai gan pierasta nelaime ir vienkārši... pierasta, bet tāpēc ne mazāk briesmīga.

Tāpēc, domājot par prioritātēm katra individuālajā veselības aizsardzības plānā, ir jāizšķiras, kas ir svarīgāk – nopirkt masku krājumus, ierobežot pārvietošanos vai tomēr, novērtējot galvenās problēmas, veikt regulāras veselības pārbaudes, ievērot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Ļoti iespējams, daļa no auditorijas, kas ir "sacepusies" par vīrusu, ir tie paši, kas savu uzmanību varētu vairāk investēt, arī uzmanoties no zināmajām klasiskajām slimībām.

Atruna: autors nekonsultē nevienu veselības aprūpes institūciju.

Avoti:

https://www.nationalgeographic.com/science/2020/02/why-travel-restrictions-are-not-stopping-coronavirus-covid-19/

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)

https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/worldwide-cancer/incidence

https://www.amazon.co.uk/Art-War-Ancient-Classic/dp/0857080091/ref=sr_1_1_sspa?keywords=sun+dzi+art+of+war&qid=1583137417&sr=8-1-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFQTDNXMUdGM05VUEMmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTAyNTUzNzBPVklCTktFT0JNSUwmZW5jcnlwdGVkQWRJZD1BMDI3NDYzMjlJRjlMUTBMU0lVQiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=