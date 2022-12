Roberta Metsola: Notiek uzbrukums Eiropas Parlamentam, Eiropas demokrātijai

Dārgie kolēģi, domāju, ka nepārspīlēšu, sakot, ka šīs ir bijušas vienas no garākajām dienām manā darba dzīvē. Man tagad būs rūpīgi jāizvēlas vārdi, lai netraucētu notiekošo izmeklēšanu un nekādi neapdraudētu nevainīguma prezumpciju.

Un es to darīšu. Tāpēc, ja manis teiktajā nebūs sadzirdams mans niknums, manas dusmas un skumjas, varat būt droši, ka šīs emocijas ir klātesošas - kopā ar manu apņemšanos, ka šim Parlamentam jākļūst stiprākam.

Gribētu, lai dažas lietas ir pilnībā skaidras:

- pašlaik, dārgie kolēģi, notiek uzbrukums Eiropas Parlamentam,

- notiek uzbrukums Eiropas demokrātijai,

- uzbrūk arī mūsu atvērtajai, brīvajai, demokrātiskajai sabiedrībai.

Demokrātijas ienaidniekiem, kuriem šī Parlamenta pastāvēšana ir drauds, derīgi būs jebkādi līdzekļi. Šie ļaunprātīgie spēki, kas saistīti ar autokrātiskām trešām valstīm, šķietami ir izmantojuši nevalstiskās organizācijas, arodbiedrības, privātpersonas, asistentus un Eiropas Parlamenta deputātus, lai ietekmētu mūsu procesus.

Viņu ļaunprātīgie plāni cieta neveiksmi. Mūsu dienesti, ar kuriem es ārkārtīgi lepojos, jau kādu laiku sadarbojas ar attiecīgajām dalībvalstu tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm, lai sagrautu iespējamo noziedzīgo tīklu.

Kopīgi ar iestādēm mēs esam darbojušies, lai nodrošinātu, ka tiek ievēroti visi juridiskie pasākumi, tiek saglabāta visa informācija un vajadzības gadījumā tiek stiprināta informācijas tehnoloģijas ierīču aizsardzība, aizzīmogoti biroji un veiktas kratīšanas. Pagājušās nedēļas nogalē es kopā ar Beļģijas tiesnesi un policiju biju klāt mājokļa kratīšanā, kā to kā to prasa Beļģijas konstitūcija.

Kā piesardzības pasākumu joprojām pilnībā ievērojot nevainīguma prezumpciju, esmu attiecīgo priekšsēdētājas vietnieci atbrīvojusi no visiem uzdevumiem un pienākumiem, kas saistīti ar priekšsēdētājas vietnieces pienākumu veikšanu, kā arī esmu sasaukusi Priekšsēdētāju konferences ārkārtas sanāksmi, lai uzsāktu 21. panta procedūru un izbeigtu viņas priekšsēdētāja vietnieces pilnvaru termiņu, tā cenšoties aizsargāt Parlamenta integritāti.

Man šodien arī bija paredzēts izziņot pilnvaras likumdošanas sarunu sākšanai par vīzu režīma atcelšanu ar Kataru un Kuveitu. Ņemot vērā notiekošo izmeklēšanu, šis ziņojums ir jānosūta atpakaļ komitejai.

Es arī zinu, ka mēs vēl nebūt neesam ceļa galā, un kopīgi ar citām ES iestādēm turpināsim palīdzēt izmeklēšanā, cik ilgi vien būs nepieciešams. Korupcija nedrīkst atmaksāties, un mēs esam palīdzējuši panākt, lai šie plāni netiktu īstenoti.

Vēlos arī skaidri uzsvērt, ka šīm apsūdzībām nav nekāda sakara ar to, cik kurš ir kreiss vai labējs, vai nāk no ziemeļiem vai dienvidiem. Šim ir saistība vienīgi ar to, kas ir pareizi vai nepareizi, un es aicinu jūs neļauties kārdinājumam šo brīdi izmantot savos politiskajos mērķos. Nemazināsim pašreizējo draudu nopietnību.

Es, tāpat kā daudzi no jums, esmu politikā, lai cīnītos pret korupciju. Lai aizstāvētu Eiropas principus. Šis ir pārbaudījums mūsu vērtībām un mūsu sistēmām, un, kolēģi, ļaujiet man jums apliecināt, ka mēs šiem pārbaudījumam stāsimies pretim ar paceltu galvu.

- Nesodāmības nebūs. Ne mazākās. Tie, kas atbildīgi par šiem noziegumiem, pārliecināsies, ka šis Parlaments ir likuma pusē. Es lepojos ar mūsu nozīmi un palīdzību šajā izmeklēšanā.

- Nekas netiks paslaucīts zem paklāja. Mēs uzsāksim iekšējo izmeklēšanu, lai izskatītu visus ar Parlamentu saistītos faktus un noskaidrotu, kā padarīt mūsu sistēmas necaurejamākas.

- Atgriešanās pie "ierastās kārtības" nenotiks. Mēs sāksim reformas, lai izvērtētu, kam ir piekļuve mūsu telpām, kas finansē šīs organizācijas, nevalstiskos darbiniekus un personas, kāda ir to saikne ar trešām valstīm. Mēs prasīsim lielāku pārredzamību attiecībā uz tikšanos ar ārvalstu dalībniekiem un ar tiem saistītām personām. Mēs kārtīgi izvētīsim šo Parlamentu un šo pilsētu, un man ir vajadzīga jūsu palīdzība, lai to varētu paveikt.

- Mēs aizsargāsim tos, kas palīdz mums atklāt noziegumus, un es strādāšu pie tā, lai pārskatītu mūsu trauksmes cēlēju sistēmas ar mērķi padarīt tās spēcīgākas.

- Bet man arī jāsaka, ka, lai kā mēs nestiprinātu preventīvos pasākumus un pārredzamību, vienmēr atradīsies daži, kuri allaž būs gatavi riskēt naudas maisa dēļ. Būtiski ir tas, lai šie cilvēki saprot, ka viņi tiks pieķerti. Ka mūsu dienesti darbojas, un viņiem pilnībā būs jāatbild likuma priekšā. Kā tas notika šajā gadījumā.

Šis ir sarežģīts laiks mums visiem, bet es zinu un esmu pārliecināta, ka, darbojoties kopā, mēs beigās būsim kļuvuši daudz stiprāki.

Ļaujiet man jums, kolēģi, kuri kopā ar mani pārdzīvoja šīs dienas, vēlreiz pateikt, cik dziļi esmu vīlusies - un zinu, ka jūs visi šobrīd jūtat to pašu.

Savukārt ļaunprāšiem trešās valstīs, kuri domā, ka visu var panākt ar naudu, un kuri uzskata, ka Eiropu var nopirkt, kuri domā, ka varēs pārņemt mūsu nevalstisko sektoru – vēlos jums apsolīt, ka Eiropas Parlaments stingri stāsies jūsu ceļā.

Mēs esam eiropieši.

Un mēs labprātāk salsim, nekā ļausim, lai mūs nopērk.