Roberts Šteinbergs: Utopija par 'pasauli bez narkotikām' un propaganda

Katrs pieaugušais kādā no saviem dzīves posmiem ir dzirdējis par "narkotikām" un gandrīz katrs zina, ka tās ir sliktas un nogalina. Tomēr ne katrs aizdomājas par to, kādēļ pie tik augstas "kolektīvās informētības" mums neizdodas sasniegt rezultātus – atbrīvot pasauli no narkotikām, vai vismaz samazināt lietotāju skaitu. Šīs "kolektīvās informētības" pamatā ir propaganda, kas piekopta vairāku desmitu gadu garumā un vairākām paaudzēm "iesējusi pareizo attieksmi" pret vielām un stigmatizējusi vielu lietotājus. Šie un vēl daudzi citi ar narkomāniju saistīti jautājumi tiek skatīti arī vietējā satura veidotāja "Tet studio" jaunajā izglītojoši dokumentālajā seriālā "Nelegālais trips".

"Propaganda ir informācija ar neobjektīvu vai maldinošu raksturu, ko izmanto politisku mērķu vai viedokļu sasniegšanai" (Oksfordas vārdnīca). Šis paņēmiens, kā politiskais ierocis, izmantots daudzās pasaules valstīs. Nereti propaganda pielietota fiziska kara apstākļos – ar mērķi vienot sabiedrību un identificēt kopējo ienaidnieku. Ne vienmēr vajadzīgs kopējais ienaidnieks, propagandu var izmantot arī, lai "spodrinātu spalvu" esošajai varai. Tā, piemēram, notika "aukstā kara" laikā, starp PSRS un ASV. Par katru valsts sasniegumu - veiksmīgu startu sporta sacensībās, atklājumiem zinātnē vai tehnoloģijās, tika veidoti dažādi propagandas materiāli, kas šos gadījumus īpaši izcēla. Par sasniegumiem bija jāzina visiem, tāpēc "ziņojums" tika nodots, kur vien iespējams – uz pastmarkām, apdrukātām sērkociņu paciņām, nemaz nerunājot par mediju publikācijām.

Narkotiku jautājums un narkotiku politika ir lieta, kas aktuāla teju jebkurai pasaules valstij. Cilvēki jau izsenis ir apreibinājušies ar dažādām vielām, kas var nodarīt kaitējumu indivīda veselībai vai pat apdraud lietotāja dzīvību. Daudzu vielu gadījumā kaitējums var būt ne tikai pašam lietotājam, bet arī pārējai sabiedrībai – tas var ietekmēt līdzcilvēkus, kas var kļūt par "līdzatkarīgajiem", bet, ja lietotājs vielas lieto problemātiski, nestrādā, bet vielu lietošanu finansē ar zagšanu, kaitējums tiek nodarīts arī sabiedrības drošībai.

"Sausā likuma" ieviešana jeb alkohola aizliegums vēsturiski ir parādījis to, ka tas neattur cilvēkus no apreibinošu dzērienu lietošanas, bet rada virkni citu problēmu. Piemēram, padzen šo industriju "pagrīdē", nav iespējams kontrolēt nelegālā alkohola kvalitāti, kas var radīt nopietnus veselības vai dzīvības riskus, netiek iekasēti nodokļi, tiek radīti jauni noziedznieki - aizliegtā alkohola lietotāji. Par šī likuma neefektivitāti plašu diskusiju Rietumu pasaulē nav. Taču nelegālo vielu jautājumos dominē citādāks viedoklis. Daudzviet pasaulē, tostarp Latvijā, joprojām tiek piekopta policejiska narkotiku politika, kas ir orientēta uz aizliegumu, apkarošanu un kriminālsodiem. Pasaulē vērojami arī galēji radikāli piemēri, piemēram, Filipīnās policijai atļauts atklāt uguni uz cilvēkiem, kas pārkāpj narkotiku likumus. Nošaut šādus cilvēkus Filipīnas prezidents Rodrigo Duterte aicinājis arī "parastajai tautai". Visi pārkāpēji ir pelnījuši vienu sodu - gan dīleri, gan pārvadātāji, gan lietotāji. Oficiāli, policisti kopš 2016. gada "pašaizsardzības nolūkos" pretnarkotiku operācijās nogalinājuši vairāk kā 8000 cilvēku, cilvēktiesību komisija norāda, ka patiesais mirušo daudzums varētu būt ap 27 000 cilvēkiem (BBC). Nogalināto skaits aug, jo pat ar tik brutālām metodēm valstij nav izdevies kļūt par "valsti bez narkotikām".

Kā sākās "kolektīvās informētības" propaganda?

Starptautiski vielas regulēt sāka ap 20. gadsimta sākumu, kad Amerikas Savienotās Valstis (ASV) nolēma noteikt kontroles sistēmu, lai apturētu opija iepludināšanu no Ķīnas. Lieta, kas sākotnēji bija domāta kā lokāla kontroles sistēma, kas vērsta pret Austrumiem, kļuva par vispasaules praksi, ko piekopjam vēl šodien. Sākotnēji kontrolēto vielu sarakstā bija opijs, bet vēlāk tai pievienoja arī citas vielas.

Šie kontroles mehānismi bija jāskaidro tautai, tāpēc 20. gadsimta 30. gados sāka parādīties arvien vairāk materiālu, kas saturēja pret-narkotiku propagandu. Spilgts piemērs ir 1936. gadā izdotā ASV propagandas filma "Reefer Madness". "Reefer" ir vecvārds, ar ko agrāk apzīmēja "kāsi" (marihuānas saturošu cigareti). Filmas nosaukums, ko varētu tulkot kā "Kāša vājprāts", dod aptuvenu priekšstatu par to, kas filmā sagaidāms. Treilera beigās aizkadra balss nopietni paziņo "Noskaties šo svarīgo filmu tagad, pirms ir par vēlu!".



Propagandas materiāls bija paredzēts, lai biedētu jauniešus un tie nekad nepamēģinātu šo vielu. Filmā attainotas "sekas" - kas notiek ar vidusskolēniem, ja tie pamēģina marihuānu. Slepkavības, pašnāvība, izvarošanas mēģinājums, halucinācijas un, protams, sajukšana prātā. Amizanti, ka lielāko popularitāti šī filma ieguva pēc vairākiem desmitiem gadu, kad to kā uzskatāmi absurdu piemēru sāka izmantot marihuānas legalizācijas atbalstītāji.

Šādu "izglītojošu" materiālu veidošana bija regulāra, īpaši ASV. Līdz ar krāsainās televīzijas ienākšanu, skatītājiem tika piedāvāta augstākas kvalitātes propaganda. 50. gados filma "Narkotikas: briesmīgā patiesība" kultivēja uzskatu, ka marihuānas lietošana novedīs pie heroīna lietošanas. Neskatoties uz to, ka šāds uzskats pastāv arī mūsdienās, mūsdienu zinātnē joprojām nav pierādīta kauzalitāte jeb cēlonība tam, ka zaļā auga lietošana varētu novest pie smago narkotiku lietošanas.

Izrādās, ka ANO konvencija nav brīnumzāles

1961. gads un 1971. gads ir 20. gadsimta svarīgākie atskaites punkti narkotiku jautājumos. 1961. gadā tika izstrādāta Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) konvencija pret narkotisko un psihotropo vielu nelegālu apriti. Šis ir pamatdokuments, uz kuru liela daļa pasaules valstu, tostarp Latvija, savu narkotiku politiku balsta vēl šodien. Bet 1971. gada 17. jūnijs tiek neoficiāli uzskatīts par sākumu fenomenam, ko pazīstam kā "karu pret narkotikām". Tajā datumā, tā laika ASV prezidents Ričards Niksons, nāca klajā ar paziņojumu, ka "ASV ienaidnieks nr. 1 ir narkotiku lietošana. Lai cīnītos un sakautu šo ienaidnieku, ir nepieciešama jauna, visaptveroša ofensīva.".





ASV, kā ambicioza pasaules lielvalsts, vēlējās darīt lielas lietas un viena lieta, kas bija izplatīta daudzviet pasaulē, bija apreibinošu vielu lietošana. Lai arī sapnis bija utopisks, tomēr tas bija skaists – izveidot pasauli bez narkotikām. Bet kā šādu mērķi sasniegt? Arestējot cilvēkus, kas pārvadā, tirgo, glabā vai lieto narkotikas! Pēc idejas, ja ārpus cietumiem atrodas cilvēki, kas nelieto vielas, bet pārējie ir ieslodzīti, narkotikām vajadzētu pazust. Šāds mērķis šķita cēls arī citām valstīm un tās sāka adaptēt ASV policejisko narkotiku apkarošanas praksi – asi vērsties pret visiem cilvēkiem, kam ir kāds sakars ar vielām.

Karš norisinājās ne tikai "uz ielām", bet arī informatīvajā telpā un tur palīgā nāca žurnālisti, kas aktīvi ziņoja par vielām un aktuālos jautājumus atspoguļoja televīzijā, avīzēs un radio. Žurnālisti ziņoja par "kreka epidēmiju" – it kā jaunu vielu, kas pārņem ASV ielas. Publikācijās apgalvoja, ka kreka lietotājiem dzimst "kreka zīdaiņi" (crack babies), visi, kas pamēģina kreku (vai citu vielu) kļūst atkarīgi, nav glābjami un tuvākajā laikā nomirs vai nonāks cietumā. Jāatzīmē, ka kreks ASV nebija jauna narkotika, arī "kreka epidēmija" bija izdomāta sensācija, kas nebija datos pamatota. Kreku lietoja aptuveni tikpat liels procents sabiedrības (augstākie rādītāji - 3-4%), kā pēc tam, kad mediji sāka ziņo par "kreka epidēmiju". Mediji ātri saprata, ka narkotiku temati ir ļoti pieprasīti un, jo šaušalīgāki un biedējošāki tie ir, jo vairāk tos skatās. Strauji parādījās tādi televīzijas šovi kā "48 Hours on Crack Street" un "The Doping of a Nation", kas stāstīja par sūro ielu dzīvi, stigmatizēja vielu lietotājus un dīlerus, kā visa ļaunuma sakni. Vislielākie cietēji bija etniskās minoritātes, jo vielu lietošanu/tirgošanu saistīja ar cilvēkiem, kuriem nav balta ādas krāsa. Statistiska pamata, šādu iespaidu radīt, nebija, jo kreku (un citas vielas) vairāk lietoja baltādainie.

Bez medijiem, par narkotiku jautājumiem uztraucās arī pašas valstis, kas veidoja dažādus informatīvos video rullīšus un cita veida materiālus, kuros brīdināja par narkotiku apdraudējumu. Šajos video nereti atspoguļojās tas, ko mēs pazīstam kā populismu – uz sarežģītiem jautājumiem, tiek dotas vienkāršas atbildes. Piemēram, ASV 80. gados vielu lietotāja smadzenes salīdzināja ar ceptu olu.

Vielu dažādību neizcēla, visas vielas bija liekamas "vienā maisā". Stigmatizēja arī lietotājus, kurus mediju publikācijas un dažādas reklāmas attēloja kā sabiedrības pabiras / necilvēkus / personas, kuras nekas vairs nevar glābt.

Savukārt 80. gados Kanādā bērnus par narkotiku ļaunumu centās izglītot ar izklaidējošu dziesmu, kurai ir vienkāršs ziņojums – ja nezini, vai viela ir laba vai slikta, pajautā savai mammai vai tētim. Viņi zinās. Kārtējo reizi radot maldīgu iespaidu, ka narkotikas ir tas jautājums, kurā jebkurš var būt kompetents, jo ir skaidri novilkta līnija – vienas vielas ir sliktas, citas nav.

Dziesmā vienojas vesels bars bērnudārznieku, vecāki un pat policisti, kas ritmiski sit plaukstas un dzied "narkotikas, narkotikas, narkotikas". Lipīgajā džinglā uzsver, ka, ja saistīsies "sliktajām narkotikām" būs "problēmas ar likumu".



"Kad jūties slikti, iedzer ārsta izrakstītu tabletīti. Vielas var likt justies labāk, ja jūties slims". Ļoti amizanti klausīties šādu rindiņu, dzīvojot laikā, kad nelegāli iegūti (un viltoti) recepšu medikamenti ir viena no populārākajām vielu grupām, ko lieto jaunieši visā pasaulē, arī Latvijā.

Dati atspoguļo bēdīgu ainu

Neskatoties uz milzīgajiem centieniem sabiedrību atturēt no vielu lietošanas, dati rāda, ka narkotiku izraisīto nāvju skaits pasaulē aug katru gadu. Turklāt pieaugums novērojams visās vecuma grupās, kas sasniegušas vismaz 15 gadu vecumu.

Avots: https://ourworldindata.org.

Kas attiecās uz lietotāju skaitu – ANO Narkotiku un noziedzības apkarošanas biroja (UNODC) ziņojums liecina, ka lietotāju skaits nesamazinās un pat pieaug. Lielākie lēcieni lietotāju skaita pieaugumā vērojami valstīs, kuras ir ar vājāku ekonomiku. Pēc ANO prognozēm – 2030. gadā valstīs ar zemiem ienākumiem lietotāju skaits augs par 43%, attiecībā pret to, kāds tas bija 2018. gadā. Valstīs ar vidējiem ienākumiem lietotāju skaits augs par 10%, bet valstīs ar augstiem ienākumiem lietotāju skaits samazināsies par 1%. Vielu lietošana ir cieši saistīta ar iedzīvotāju labklājību, tāpēc īstenojot politiku, jādomā arī par to – kā var uzlabot sabiedrības dzīves kvalitāti?

Avots: reliefweb.int.

Karš, kuram bija jāatbrīvo pasaule no narkotikām, nav spējis samazināt lietotāju skaitu un nāves gadījumu daudzumu. "Sausais atlikums" ir tāds, ka vielas mūsdienās ir ar lielāku koncentrāciju, daudzveidīgākas, lētākas un pieejamākas, nekā agrāk. Ričards Niksons nav ASV prezidents jau vairāk kā 40 gadus, taču viņa ieviestā policejiskā apkarošanas metode nav zudusi lielākajā daļā pasaules valstu.

Kā iet pie mums?

Arī Latvijā vielas tiek apkarotas pēc labākajiem "kara pret narkotikām" principiem. Valsts finansētās reklāmās, kā arī mediju publikācijās laiku pa laikam redzami piemēri, kas citur pasaulē bija izteikti novērojami pagājušā gadsimta otrajā pusē. 2010. gadā Valsts policija īstenoja informatīvo kampaņu "Tu nelieto narkotikas. Narkotikas lieto tevi". Projekts norisinājās Eiropas Savienības "Jaunieši pret narkotikām" kampaņas ietvaros un informatīvā kampaņa paredzēja dažādu video rullīšu un plakātu izplatīšanu.



30 sekundēs atainoti vairāki stigmatizējoši stereotipi par vielu lietotājiem. No tā secināms, ka tie, kas "uzpīpē" vemj, "smērējas" klubā, aizmieg uz soliņa un to sauc par "labāko ballīti". Video rullītis varētu iebiedēt kādu, kas vielas nekad nav pamēģinājis, taču jaunietim, kas ir "uzpīpējis" un nav apvēmies, tas var radīt pretēju efektu. Tas grauj ticību ne tikai redzētajai informācijai, bet arī iestādei, kas šo informāciju izplata. Ja jaunietis neuzticas iestādei, kuras mērķis ir viņu (un citus) pasargāt, tas var radīt nopietnākas sekas ilgtermiņā. Valsts izplatītas reklāmas regulāri saņem kritiku vai pārmetumus, arī ārpus Latvijas robežām. Taču kā ir ar mediju publikācijām?

Šī gada septembra beigās Latvijas mediju telpu pāršalca ziņa par to, ka skolās policijas suns vārdā Darvins uzodis marihuānu, pret nepilngadīgo pārkāpēju ierosināts kriminālprocess. Nedaudz vēlāk Latvijas sabiedriskajā medijā parādījās sižets ar nosaukumu "Darvins - narkomānu un pīpmaņu bieds".



Mulsinošs ir ne tikai nosaukums, bet arī pieteikums "profilaktiskās pārbaudēs un reidos policistiem palīdz narkomānu un cigarešu kontrabandistu bieds – dienesta suns Darvins, kura kontā pēdējā laikā ir vairāki pamatīgi ķērieni". Atliek tikai minēt, vai ar "pamatīgajiem ķērieniem" domāti skolēni vai cigarešu kontrabandisti.

Vai izvēlētās metodes ir īstās?

Metodes, kā censties mazināt vielu izplatību, ir dažādas, viena no tām ir policejiskā metode. Runājot par ne-narkotiku jautājumiem, tiek runāts par to, ka dažāda vecuma, tautību un reliģiskās piederības grupu uzrunāšanai, ir nepieciešamas dažādas metodes. Savukārt nelegālo vielu jautājumos mēs piekopjam vienādu taktiku gan pret organizētās noziedzības grupējumiem, gan skolēniem. Vai atkal netiek piedāvāti vienkārši risinājumi sarežģītām problēmām? Stāsts nav par to, ka nevajadzētu ierobežot vielu izplatību jauniešu vidū, tas ir jādara. Jautājums ir par veidu, kā mēs to darām.

Intervijā policijas kinologs, kura vārds netiek atklāts, lepojas ar sava suņa darbu, uzsverot, ka visas Darvina konfiscētās cigaretes varētu pārvest tikai ar smago mašīnu, bet konfiscētās narkotikas, iespējams, ietilptu viņa personīgajā auto. Daļai sabiedrības, šo dzirdot, varētu rasties "viltus drošības" sajūta, ka viss tiek apkarots un policija visu kontrolē. Taču vai ir bijusi kaut viena diena, kad Latvijā nebūtu ievestas vai tirgotas vielas? Visdrīzāk, ka nav.

Šī "viltus drošības" radīšana, policijas konfiskāciju pamatā, bija svarīgs instruments "informatīvajā karā pret narkotikām" pagājušajā gadsimtā, jo tā varēja iegūt plašu sabiedrības atbalstu varas virzītajai politikai. Ja tas rada "drošību" sabiedrībā un "pasargā mūsu ielas", tad par izmaksām, kas rodas uzturot šo "drošību", jautājumu nav.

Svarīgi izprast kādēļ tiek veikti šādi pasākumi un kāds ir to mērķis. Ja mērķis ir noķert un sodīt likumpārkāpēju, tad tas daļēji tiek sasniegts. Tomēr sižeta pieteikumā dzirdama frāze "likumsargi sākuši reidus arī skolās, lai pārbaudītu, vai jaunieši nav apreibinošo vielu iespaidā, un novērstu tabakas izstrādājumu un narkotiku izplatību mācību iestādēs", kas skaidri definē šo pasākumu mērķi. Mazināt vielu izplatību un lietotāju skaitu ir cēli un uz to būtu jātiecas. Īpaši, ja runājam par pusaudžu un jauniešu lietotājiem, kuru ķermenis vēl attīstās un apreibinošu vielu lietošana var atstāt paliekošākas sekas. Taču svarīgi ir saprast vai šie mērķi tiek sasniegti.

Kā intervijā atzīst policijas kinologs: "Vēl nav atgadījies tā, ka es aizbraucu uz skolu, ka nekur neko neesmu atradis. Vai nu cigaretes, vai nu narkotikas, vai lietotājs pats. Vienmēr ir trāpījušies". Tas, savukārt, liek uzdot jautājumus par šādu profilaktisko pasākumu efektivitāti un pienesumu vielu izplatības samazināšanā.

Pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs izglītojoši dokumentālā seriāla "Nelegālais Trips" sērijās norāda, ka pēc jaunāko pētījumu rezultātiem – prakse pārmeklēt skolēnus ar policijas suņiem nesamazina vielu lietošanas izplatību, bet rada stresu. Savukārt paaugstināts stress ir faktors, kas var veicināt vielu lietošanu, līdz ar to šāda prakse uzskatāma ne tikai par neefektīvu, bet kaitniecisku.

Gan sižetā redzamais kinologs, gan suns Darvins dara tikai savu darbu, viņi nepieņem likumus un neizdomā kādus profilaktiskos pasākumus šodien veiks. Šis ir jautājums, kas ir jāskata politiskā līmenī. Īpaši situācijā, kad valstī policijas darbinieku trūkst, būtu svarīgi esošos resursus izmantot lietderīgi un piekopt tikai tādus profilaktiskos pasākumus, kas dod rezultātus un ir zinātniski pamatoti.

Aktuālā situācija ir sarežģītāka, kā piedāvātais "risinājums", tāpēc ir jādomā par to, kādi pasākumi ir veicami iekšlietu, veselības, tieslietu un labklājības jomās, lai mazinātu vielu izplatību pusaudžu vidū, kā arī to, kā samazināt problemātisko lietotāju skaitu. Mēs varam turpināt uzturēt mītu par "drošajām ielām". Bet realitāte ir tāda, ka gandrīz jebkurš Latvijas iedzīvotājs ar nelielām priekšzināšanām atbloķējot savu telefonu un pieslēdzoties internetam, var iegādāties plašu klāstu ar nelegālajām vielām, neatkarīgi no vecuma, valodas vai tautības. Politikai un profilaktiskajiem pasākumiem ir jābūt balstītiem uz realitāti, nevis utopisku 50 gadus vecu sapni par "pasauli bez narkotikām".