Roberts Zīle: Kādai jābūt 'pēcpandēmijas' ekonomikai Eiropā?

Eiropas Savienībai (ES) ir vairāki izaicinājumi, izejot no pandēmijas krīzes. Tie ietver gan ģeopolitisko laukumu, gan globālās ekonomiskās izmaiņas, gan izmaiņas iekšējā ES vienotajā tirgū, kas bija un kam būtu jāpaliek par ES stūrakmeni, lai kā mainītos savienības politiskā konstrukcija.

Eiropas ekonomikas aktīvie spēlētāji - gan uzņēmumi, gan patērētāji - piedzīvos būtiskus finansiālus izaicinājumus, no kuriem pats sarežģītākais uzņēmumu gadījumā ir kapitāla zudums. Tas nozīmēs, ka būs iespējams šādus uzņēmumus pārpirkt vai arī pārņemt to tirgus daļu. To varēs darīt publiskais sektors (dalībvalstis, jo valsts atbalsts, Eiropas Komisijai reaģējot uz krīzi, tagad ir atļauts), bet nav noslēpums, ka globālie spēlētāji, it īpaši Ķīna, vēlēsies perspektīvākos uzņēmumus pārņemt.

Eiropas Savienība pēc 2017.gada darījuma, kad Ķīnas uzņēmums pārpirka vadošo vācu robotikas kompāniju "KuKa", stiprināja trešo valstu investīciju skrīninga sistēmu Eiropā. Taču šī brīža krīzes situācijā iespējas nostiprināties Eiropas biznesā būs lielas, tajā skaitā lielajiem ģeopolitiskajiem spēlētājiem ar agresīvu stratēģiju.

Vai Eiropa pieļaus negodīgu tirgus pārdali?

Arī pašā ES ir politiski sarežģīts jautājums, kā pēc krīzes izskatīsies Eiropas vienotais tirgus, kā mainīsies tirgus daļas un kuras valstis un kāpēc iegūs lielāko daļu no tā. Pašlaik visi noteikumi par valsts atbalstu, makroekonomiskiem kritērijiem no Izaugsmes un stabilitātes pakta nedarbojas un ir laiks darboties kā ASV mežonīgajā biznesa pārdalē Lielās depresijas laikā. Tikai ES tas var būt valstu līmenī un maigākā "mērcē". Jo šis ir laiks, kad valstis sniedz atbalstu savam biznesam, sniedzot likviditāti ar ieguldījumiem kapitālā, garantiju un kredītu formā, darbinieku noturēšanā ar saīsinātā darba metodēm u.c.

Taču skaidrs, ka nebūt ne visas valstis un to bizness bija līdzvērtīgā situācijā, ieejot krīzē. Sākotnēji neesošās solidaritātes dēļ vairākas valstis tika dziļāk iegrūstas ekonomikas bedrē, un nav arī īsti radīti mehānismi kopējas starta pozīcijas izejai no šīs visumā simetriskās krīzes. Teiksiet, ka, lūk, Eirogrupas finanšu ministri taču vienojās par kopēju atbalstu 500 miljonu eiro apmērā no Eiropas Stabilitātes Mehānisma (ESM), SURE programmas un Eiropas Investīciju bankas (EIB)! Taču tas vēl nestrādā, un tas ir pārāk maz. Salīdzinājumam - vienā pašā Vācijā šis resurss ir iedalīts divreiz lielāks - viena triljona eiro apmērā, un tas jau darbojas uzņēmumu labā.

Turklāt būtisks ir vēl viens faktors, ko, protams, zina finansisti. Proti, jo ilgāk par kopēju finansēšanu šim bieži piesauktajam "Māršala plānam" (vai "recovery" fondam, kā nu labāk to tīk saukt kādam Eiropas līderim) nevar vienoties, jo ilgāk Vācijai un Nīderlandei ir vieglāk un lētāk aizņemties finanšu tirgos, bet, piemēram, Itālijai ir grūtāk un dārgāk. To labi raksturo pēdējo nedēļu notikumi: kad ECB pieņēma lēmumu par 750 miljardu eiro intervenci, tad Itālijas vērtspapīru procentu likmes samazinājās uz pusi, bet Vācijai varēja kļūt pat pozitīvas pēc daudziem gadiem (t.i. investori pat nopelnītu par iespēju nopirkt Vācijas parādu). Taču nepanākot lēmumu par ātru un būtiska apjoma kopīgu eirozonas parāda finansēšanu, atšķirības starp Itālijas un Vācijas 10 gadu vērtspapīru likmēm atkal palielinājās un sasniedza 2,2 procentpunktus.

Vēl bažas rada tas, ka gaidot jauno, pārstrādāto ES daudzgadu budžeta projektu, joprojām politiski virmo vairākas pirmskrīzes ES politiskās elites mantras. Piemēram, Eiropas Zaļais kurss jeb Green Deal – savdabīgais Eiropas "man on the moon moment" (Urzulas fon der Leienas salīdzinājums). Šādas ambīcijas (ar Austrumeiropas valstīm paslēptiem ļoti daudziem dziļiem zemūdens akmeņiem) laikā, kad visa uzmanība būtu jāvērš pēc iespējas efektīvākai izejai no krīzes, būtu vērts vismaz atlikt, orientējoties uz svarīgāko cilvēkiem un biznesam, nevis politiķu "mantojumam". Nupat pieņemtajā Eiropas Parlamenta rezolūcijā tas tomēr palika iekļauts, tāpat kā vēl vairākas lietas, kas nepalīdzēs ne ES iekšējām attiecībām, ne tās ekonomikai.

Savā nesenajā DELFI rakstā, kā arī pārstāvot savu frakciju EP Prezidentu konferencē, esmu centies pierādīt nepieciešamību pēc stingros nosacījumos balstīta kopēja ES kapitāla fonda izveides, lai, izejot no krīzes, mēs neattaptos vēl sašķeltākā un nelīdzsvarotākā savienībā.

Lai maksimāli atvieglotu dalībvalstu iespējas reaģēt uz krīzes īstermiņa sekām, saprotami, Eiropas Komisija ir būtībā atcēlusi noteikumus, kas līdz šim ir strikti kontrolējuši valstu finansiālo palīdzību (valsts atbalstu) savām stratēģiskajām nozarēm ar svarīgu mērķi - neizjaukt ES vienotā tirgus pamatprincipus, tostarp godīgu konkurenci. Taču ir jābrīdina, ka priekšrocības glābt nozares un uzņēmumus, nodrošinot šobrīd svarīgāko – lētu finanšu likviditāti to darbības turpināšanai – vislielākās būs valstīm, kas jau tā ir spēcīgas. Un te ir bažas, ka, piemēram, vācu biznesam šīs priekšrocības beigās var patiesībā realizēties negatīvā scenārijā visai ES.

Šobrīd Vācijai, sporta terminoloģijā runājot, ir handikaps gan laikā (epidēmijas ciklā), gan apjomā (fiskālajās iespējās). Tā ir milzīga priekšrocība laikā, kad faktiski var notikt tirgus pārdale. Tomēr ES projektam tas ir pamatīgs risks. Agrāk vairāki Francijas prezidenti – de Gols, d'Estēns un Miterāns – izdomāja dažādus projektus, pat eiro, lai novērstu "Eiropas vāciskošanu" un "eiropiskotu Vāciju". Arī pašreizējais prezidents Makrons pretstatā Vācijai kaismīgi aizstāv kopēju ES fondu. Taču viņa politiskā spēle, protams, ir daudz rafinētāka, ja ņem vērā uzsvaru tieši uz stratēģisko uzņēmumu noturēšanu un attīstību, kur Francijai ir priekšrocības pār citiem. Taču, lai kādi būtu abu lielāko ES valstu mērķi un taktika, mums un mūsu potenciālajiem partneriem būtu jātur savs kurss.

Kas būtu svarīgi Latvijas ekonomikai?

Pat neraugoties uz to, ka Latvija un Baltijas valstis kopumā ir labi ievērojušas fiskālos ilgtspējas noteikumus, tādējādi pagaidām spējot aizņemties salīdzinoši lētus finanšu resursus, ir skaidrs, ka mazām, atklātām eirozonas ekonomikām ir svarīgi izveidot resursiem pietiekošu ES kopējo fondu (var būt arī EIB ar tās struktūrā esošo Eiropas Investīciju fondu), kas būtu pieejams arī mūsu uzņēmumiem uz tikpat līdzīgiem noteikumiem kā vācu biznesam no sava KfA ("Kreditanstalt fur Wiederaufbau"). Īpaši būtiski tas ir stratēģiskiem uzņēmumiem, kas veido ap sevi nozari krietni plašākā mērogā un konkurē Eiropas līmenī. Apzinoties, ka aviācija atkopsies, iespējams, lēnāk, ir svarīgi, lai tādiem uzņēmumiem kā "airBaltic" būtu līdzvērtīgi nosacījumi kapitāla pieejamībai, salīdzinot ar "Lufthansa" vai "AirFrance" un "KLM", kuriem jau apsolīti seši miljardi eiro.

Lai nepieļautu negodīgu konkurenci, ir jāuzver nepieciešamība pēc kopējas un solidāras ES stratēģijas iziešanai no pandēmijas krīzes, īstenojot kopēju ES kapitāla fondu, par kura nosaukumu un uzbūvi vēl joprojām ES finanšu ministri lauž šķēpus. Taču tieši šāda pieeja, aizņemoties naudu Eiropas Savienībai kopīgi, emitējot ilgtermiņa obligācijas (vienalga, kādā vārdā sauktas), ļautu papildus drošās investīcijās piesaistīt gan pensiju fondus, gan valsts ieguldījumu fondus un globālos kapitāla fondus. Arī nesenajā "Bloomberg" vairāku autoru rakstā ir pausts skaidrs atbalsts šādai pieejai, taču svarīgi ir vairāki punkti, lai tam izlietotie līdzekļi attaisnotu mērķi.

Līdztekus jau paustajam, ka fonda izlietojums var tikt piemērots tikai ekonomiski sevi pierādījušiem uzņēmumiem, būtu jābūt regulējumam, kas atšķir pieeju uzņēmumiem, kas jau iepriekš ir ieguvuši valsts finansējumu pamatkapitālā un kas - ne. Lai veicinātu solidaritāti un fonda mērķu ilgtspēju, nedrīkstētu pieļaut, ka uzņēmumu īpašnieki neilgi pēc finanšu injekcijas varētu pārdalīt dividendes vai atpirkt uzņēmuma daļas. Īpaši būtiska ir korporatīvās atbildības un ētikas principu ievērošana šādos apstākļos, proti, uzņēmumu vadības atalgojuma nepaaugstināšana un fondu atbildīgo amatpersonu neatkarība no valdībām un uzņēmuma īpašniekiem.

Kopēja pieeja, veidojot speciālu ES fondu izejai no krīzes, vienlaikus nepieļaujot negodīgas tirgus pārdales riskus, šķiet ne tikai pareizākais ceļš, kā dažas Rietumeiropas valstis varētu pierādīt savu solidaritāti, bet arī efektīvākais veids, kā sasniegt ES dalībvalstu kopējo ilgtspēju un to ietekmi globāli, jo ģeopolitiskos likumus, to izaicinājumus un globālo reālpolitiku arī pēc krīzes neviens nebūs atcēlis.

Mūsu interesēs, izejot no krīzes, būtu veicināt tādas nozaru atbalsta metodes, kas ES līmenī nepalielinātu atsevišķu valstu iespējas ar nodokļu maksātāju naudu "ieiet biznesā", atstājot citu valstu iespējas ēnā un to uzņēmumus ievainojamus. Godīgs ES vienotais tirgus bija un būs pamatfaktors mūsu valsts izaugsmei.