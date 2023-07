Rolands Cepurītis: Inovācijas risina šīsdienas izaicinājumus

Būvniecības siltumnīcefekta gāzu emisijas veido aptuveni 40% no globālajām emisijām. Galvenais šo emisiju veicinātājs ir būvniecībā izmantotie materiāli, ēku un infrastruktūras apkure, dzesēšana un apgaismojums, bet aptuveni ¼ no minētā apjoma veido betona un tērauda ražošana un iebūvēšana konstrukcijā. Betona konstrukcijām gadu gaitā rodas defekti, no kā var izvairīties, ja optimizē konstrukciju efektivitāti no materiālu īpašību, to patēriņa, laika un darba drošības viedokļa, lai paildzinātu materiālu mūžu. Otrs tikpat svarīgs aspekts ir padarīt betonu un būvniecības konstrukcijas kopumā ievērojami zaļākas.

Būvniecības nozare ir atbildīga par savu oglekļa emisiju samazināšanu, lai līdz 2050. gadam sasniegtu nulles emisiju līmeni un izpildītu Parīzes nolīguma mērķi – samazināt globālo sasilšanu zem 2 grādiem pēc Celsija . Pašlaik būvniecības un būvmateriālu ražošanas jomai šis ir ļoti ambiciozs un izaicinošs mērķis, jo 2021. gadā pasaulē kopumā investīcijas ēku energoefektivitātē palielinājās par 16%, sasniedzot 237 miljardus ASV dolāru, tomēr būvniecības kopējās platības pieaugums pārsniedza efektivitātes līmeni, un ANO norāda, ka CO2 emisijas no ēkām un celtniecībā sasniegušas jaunus rekordus . Tādēļ katra nozares uzņēmuma atbildība ir darīt kaut ko reālu uzlabojumu virzienā.

Katra ēka sākas ar pamatiem un grīdu. Tieši grīda un tās betona segums ir uzņēmuma "Primekss" specializācija, kurā saskatām reālas iespējas ar investīcijām, inovācijām un radošu pieeju būtiski samazināt emisijas un palielināt būvniecības ilgtspēju.

Gadu gaitā betona grīdas seguma loma ir neizmērojami mainījusies – ja sākotnēji tai bija jābūt stabilai, izturīgai konstrukcijai, tad šobrīd grīda ir viena no svarīgākajām konstrukcijām loģistikas būvniecības jomā. Tai ne tikai jāatbilst mūsdienu biznesa vajadzībām, bet arī nākamo 10-20 gadu prasībām. Proti, precizitāte līdz milimetra desmitdaļām robotizētu iekārtu līmeņošanai un darbībai, noturība pret plaisām, nodilumu un temperatūras izmaiņām, liela slodzes izturība – un tas viss, atminoties par nepieciešamību samazināt negatīvo ietekmi uz vidi, samazināt izmešus, samazināt dabas resursu patēriņu un uzlabot konstrukciju ilgtspēju.

Tātad modernas grīdas konstrukcijas izveide, nebūs tik vienkārši kā ieliet biezāku grīdas slāni. Pirmajā acumirklī var izklausīties pēc neizpildāma uzdevuma, tomēr tā nav – inovācijas un jaunas betona projektēšanas, ražošanas un ieklāšanas tehnoloģijas pieņem un risina šos izaicinājumus. Es personiski ar jauno un klimatam draudzīgāko tehnoloģiju jautājumiem saskaros gan pētniecības darbā universitātē, gan praksē, vadot Austrumeiropā lielāko betona izpētes un attīstības centru, kas atrodas tepat Rīgā. 400 m2 platībā esam izveidojuši betona svaigo un sacietējušo īpašību testēšanas laboratorijas, kā arī betona izejvielu fizikāli-ķīmisko īpašību testēšanas laboratoriju. Mēs cieši sadarbojamies ar vadošajām pētniecības iestādēm un universitātēm visā pasaulē, tostarp ar Rīgas Tehnisko universitāti, Dānijas Tehnisko universitāti Kopenhāgenā, Zviedrijas KTH Karalisko Tehnoloģiju Institūtu Stokholmā, Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģijas universitāti Tronheimā un daudzām citām.

Pirmos lieliskos panākumus esam jau guvuši – ražošanā palaista mūsu izstrādātā un patentētā kompozītbetona tehnoloģija PrīmX ar speciālām piedevām un tērauda šķiedru stiegrojumu, kas ļauj izveidot ķīmiski pēcspriegotu materiālu. Tā paildzina betona mūžu un samazina ne vien remonta izmaksas, bet arī nospiedumu uz vidi – šis betona veids, pareizi pielietots konstrukcijās, panāk CO2 izmešu samazinājumu pat līdz 70%. Tas ir liels solis ceļā uz būvniecības nozarei nosprausto izmešu samazinājuma mērķi.

Inovatīvie betona grīdu risinājumi intensīvi tiek izmantoti starptautiskos būvobjektos, un ikviens no šiem veiksmes stāstiem ir pierādījums, ka ieguldīšana izpētē un inovācijās vairo uzņēmuma konkurētspēju. 95% no "Primekss" darba jau šobrīd notiek ārpus Latvijas eksporta tirgos visā pasaulē.

Klimata pārmaiņas būtiski ietekmē uzņēmumus, sabiedrību un katru no mums personiski. Diskusijas par šo jautājumu turpinās, tomēr arvien skaidrāks kļūst tas, ka ir nepieciešama pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni. Būvniecības nozarei šajās pārmaiņās ir svarīga loma. No vienas puses, būvniecības nozare pati veicina klimata pārmaiņas, radot siltumnīcefekta gāzu emisijas materiālu ražošanas un ekspluatācijas procesā un līdz ar to tā maksā dabas resursu un CO2 emisijas nodokli. No otras puses, būvniecības nozare pati ir arī pakļauta klimata pārmaiņām, ko rada klimata pārmaiņu izraisītas fiziskās vides izmaiņas, piemēram, ekstrēmāki laika apstākļi būvlaukumos, ūdens trūkums, vēl citi vides apstākļi, piemēram, temperatūras paaugstināšanās un plūdi. Atliek saberzēt rokas un aktīvi strādāt abos virzienos.

