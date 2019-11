Rudīte Osvalde: Nevar likt burkānus kopā ar pātagu…

Turpmākajos septiņos gados, īstenojot Nacionālo attīstības plānu 2021.-2027. gadam (NAP2027), nāksies valstī sakārtot bērnu tiesību aizsardzības sistēmu, lai būtu iespējams ātri un efektīvi iesaistīties bērnu tiesību pārkāpumu novēršanā, kā arī koordinēt dažādu institūciju sadarbību, sniedzot bērniem un ģimenēm nepieciešamo atbalstu. Situācija gadu garumā ir pētīta, problēmas darba grupās identificētas, risinājumi izstrādāti un piedāvāti, vajadzīga tikai, kā mēs Latvijā raduši sacīt, politiskā griba sākt tos īstenot.

Bērnu tiesību aizsardzības sistēmas attīstība

Lai izprastu pašreizējo situāciju, kāda izveidojusies, ielūkosimies pagātnē. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma Latvijā sakņojas vairākos gadu simteņos. Bērna tiesību aizsardzība mums pagātnē tuvākā laikmeta izpratnē tikusi regulēta gan starpkaru periodā, gan arī padomju tiesībās. Krievijas civiltiesību doktrīnā pastāvēja ļoti stingra izpratne par to, ka vecāku vara ir ne tikai vecāku tiesības, bet arī atbildīgs vecāku pienākums, tāpēc pat likumdevēja noteiktie izņēmumi no vispārējās izpratnes, ka Krievijā nav iespējams atteikties no vecāku varas, tika bargi kritizēti. Tiesiskās apziņas evolūciju Latgalē ietekmēja Krievijas Civillikumā likumdevēja noteiktā izpratne par stingro vecāku varu, par ļoti ierobežotu iespēju un pat praktisku neiespējamību to atņemt.

Baltijas Vietējo likumu kopojumā ietvertais vecāku varas regulējums salīdzinoši plaši uzskaita vecāku varas zaudēšanas, tai skaitā vecāku varas atņemšanas gadījumus, tā nodrošinot arī bērnu tiesību aizsardzību. Jau iepriekšējos laikos Latvijā skaidri iezīmējās problēma, kas saglabājusies līdz pat mūsdienām – bez vecāku gādības palikušiem bērniem grūti atrast aizbildni un ģimeni, kas gribētu tos audzināt.

Tāpat kā šodien bāriņtiesās, - tolaik pagasttiesās, lietas par vecāku varas atņemšanu uzsāka pēc iestāžu, sabiedrisku organizāciju, militārpersonu, privātpersonu un pašu bērnu iesniegumiem, kas liecina par tā laika sabiedrības pilsonisko aktivitāti un līdzatbildību bērnu tiesību aizsardzībā. Iemesli vecāku varas atņemšanai starpkaru periodā bija tādi paši kā tagad: alkoholisms, vecāku personības fiziska un morāla degradācija, nespēja un nevēlēšanās rūpēties un gādāt par bērniem, kā arī vardarbība pret bērniem. Pagasttiesas pieņēma lēmumus par vecāku varas atņemšanu gadījumos, kad vecāki nelietīgi izlietoja vecāku varu un pret bērniem izturējās īpaši slikti, tomēr pagasttiesu reakcija un tiesību normu interpretācija bija visai atšķirīga.

Jāatzīst, ka bērnu tiesību regulējums Latvijā pēc neatkarības atgūšanas 1990. gadā ir bijis visumā progresīvs – Bērnu tiesību aizsardzības likums nosaka visas svarīgākās pamatvērtības un nosacījumus, kas izriet no ANO Bērnu tiesību aizsardzības konvencijas: bērna vislabāko interešu aizstāvība, ģimeniskas vides un vecāku atbildības nodrošināšana, tiesības uz dzīvību un pilnvērtīgu attīstību u.c. Tomēr problēma ir normatīvā regulējuma piemērošanā un atbildības sadrumstalotība starp institūcijām.

Nobriedušas ievērojamas reformas bērnu tiesību aizsardzībā

Jau 2005. gadā Bērnu un ģimenes lietu ministrija, analizēdama saņemto sūdzību skaitu par dažādiem pārkāpumiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, secināja, ka emocionālās un fiziskās vardarbības gadījumu skaits ģimenēs un izglītības iestādēs aizvien pieaug. Vecākiem, ārpusģimenes aprūpes iestāžu darbiniekiem, pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu pedagogiem trūkst izpratnes par bērnu tiesību jautājumiem. Tas sekmē dažādas konfliktsituācijas un vardarbību; jāturpina regulāra normatīvo aktu ievērošanas uzraudzība institūcijās, kurās uzturas bērni, kā arī jāsniedz metodiskā palīdzība pašvaldību speciālistiem darbā ar ģimenēm un bērniem, lai pilnveidotu bērnu tiesību un interešu ievērošanu; vairāk sabiedrība jāinformē un jāizglīto par dažādiem bērnu tiesību jautājumiem, lai veicinātu izpratni par tiem. Nenoliedzami šie jautājumi joprojām ir aktuāli, tāpēc šim nolūkam jāveido pilnīgāka bērnu tiesību aizsardzības sistēma, pārskatot Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas kapacitāti bāriņtiesu darbības uzraudzības funkcijas īstenošanā. Jāvērtē bāriņtiesu un sociālo dienestu darba tvērums, kā arī jāveido jauna nepilngadīgo likumpārkāpēju prevencijas sistēma, adekvāti reaģējot uz bērnu veiktajiem likumpārkāpumiem, un meklējot cēloņus šādai rīcībai, lai savlaicīgi un pareizi "labotu" bērnu uzvedību.

Tomēr burkānu ar pātagu kopā neliksim - iecerētajā reformā sociālajiem dienestiem jāmainās un jātuvinās ģimenēm, un kopsolī ar jaunveidojamiem ģimenes atbalsta centriem (sk. sadaļā "Ģimenēm ar bērniem trūkst jauna veida pakalpojumi") jāsniedz atbalsts, jāvieš vecākos uzticēšanās un jānodrošina pakalpojumi, turpretim Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un bāriņtiesām, lai kādā statusā tās arī nebūtu, jāveic pātagas jeb uzraudzības, kontroles un sodīšanas funkcijas, tostarp bērnu izņemšana no ģimenēm, vecāku un bērnu aprūpes iestāžu pienākumu izpildes uzraudzība. Pretējā gadījumā efektivitāte nebūs liela, jo vecāki baidīsies vērsties pēc padoma represīvā institūcijā. Arī īpašās ministrijas likvidēšana radījusi zināmas sekas, un jautājums par to tādā vai citādā formā politikajā dienaskārtībā atgriezīsies, jo patlaban pārnozariski ar demogrāfijas jautājumiem strādā Demogrāfisko lietu centrs, kas funkcionē kā darba grupa Pārresoru kordinācijas centra paspārnē bez papildu finansējuma un pietiekama politiskā atbalsta demogrāfijas jautājumu horizontālā risināšanā ilgtermiņā, savukārt ar bērnuu tiesību politikas jomu saistītās ministrijas strādā ar savas nozares akūtiem jautājumiem.

Ne tikai atgādināt vecākiem pienākumus, bet arī - palielināt atbildību

Vecāku un bērnu savstarpējās attiecības regulē 1937. gada Civillikums, kurā nostiprināta arī vecāku varas īstenošana, ja vecāki dzīvo šķirti, proti, jautājumos, kas var būtiski ietekmēt bērna attīstību, vecāki lēmumu pieņem kopīgi un tikai domstarpību gadījumos jautājumu izšķir bāriņtiesa. Diemžēl mūsu valstī ir dramatiski augsts šķirto laulību skaits, kā arī izplatīti dažādi kopdzīves un bērnu audzināšanas modeļi, kuros bērnus nereti audzina tikai viens no bioloģiskajiem vecākiem vai neaudzina neviens, lai gan vecāki ir dzīvi un pie labas veselības. Laiks pārdomāt, vai nebūtu akcentējams darbs ar bioloģiskajiem vecākiem, iepretim audžuģimeņu finansēšanai un apmācībai, kas nenoliedzami ir svarīgi, ja bērnam tiešām nav tuvinieku, kas spētu parūpēties. Vērojama arī tendence samazināties to cilvēku īpatsvaram, kuri atbalsta laulības saglabāšanu bērnu dēļ – 2008. gadā apgalvojumam piekrita 25% respondentu, 2015. gadā tie bija vien 18%... Tāpat bērnu skaits, kas saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantija fonda, ir dramatiski augsts - 44 736 bērni 2018. gadā, kas ir par 13% vairāk nekā 2017. gadā. Valsts turpina ieviest dažādus jaunus ierobežojumus, cenšoties disciplinēt neapzinīgos vecākus - 2019. gadā stājies spēkā regulējums, kas paredz uzturlīdzekļu parādniekam liegt pašaizsardzības, medību, sporta un kolekcijas ieroču iegādāšanos, nēsāšanu, realizēšanu un glabāšanu.

Tāpat likums paredz ierobežojumus, lai nepieļautu situācijas, kad vecāks, kurš nenodrošina savu bērnu ar uzturlīdzekļiem, finanšu līdzekļus izlieto savām aktivitātēm un hobijiem. Līdz šim bērnu atbalsta politikas pamatā ir tikai pienākums finansiāli atbalstīt savus bērnus, ja bērni nedzīvo kopā ar abiem vecākiem, bet emocionālais atbalsts, intelektuāls atbalsts, fiziskā aprūpe vai garīgais atbalsts netiek uzsvērts un nav iedzīvojies arī tiesu praksē. Lieki piebilst, ka minētie faktori ietekmē ne tikai mūsu bērnu attīstību, finansiālo un emocionālo labklājību, bet arī nereti rada neatgriezeniskas sekas bērna tālākajā dzīvē, kas nenoliedzami atstāj pēdas valsts stiprībā un cilvēkresursu esamībā. Uzsākot darbu pie Ģimenes, bērnu un jaunatnes pamatnostādnēm 2027, uzsvars būs liekams bērnu un vecāku savstarpējām attiecībām, jo īpaši vecāku atbildībai un pienākumiem, stiprinot ģimeniskās vērtības un strādājot ar vardarbības izskaušanu ģimenē.

Sabiedrības atbildība par bērniem

Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības, un saliedētas sabiedrības pamats ir ģimene. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu. Cilvēkam no dzimšanas pakāpeniski veidojas uzticēšanās un piederības sajūta – ģimenei un saviem tuviniekiem, kopienām, sabiedrībai un valstij. Tāpēc prioritāte "Vienota, droša un atvērta sabiedrība", kas ietverta NAP2027, nenoliedzami ir mūsu nākotnes pamats, un tās mērķu sasniegšana ir nesaraujami saistīta ar pozitīvu vidi ģimenē, gūto pieredzi bērnībā, emocionālo labklājību un personīgo pašapziņu, pamatvajadzību nodrošināšanu (prioritāte "Stipras ģimenes, veseli un aktīvi cilvēki"), t.sk. pietiekamiem ienākumiem un finansiālu stabilitāti (šī pati prioritāte un prioritāte "Uzņēmumu konkurētspēja un materiālā labklājība"), kvalitatīvu izglītību (prioritāte "Zināšanas un prasmes personības un valsts izaugsmei") un pašrealizēšanās iespējām (darbā - minētā uzņēmējdarbības prioritāte; kultūrā un sportā – prioritāte "Kultūra un sports aktīvai un pilnvērtīgai dzīvei"). Sabiedrība nevar būt vienota, droša un atvērta, ja netiek stiprināta sociālā iekļaušana un attīstīta empātija.

Tāpēc nākamajā plānošanas periodā jāliek uzsvars uz sabiedrības iesaisti bērnu kopējās labklājības nodrošināšanā gadījumos, kad vecāki dažādu iemeslu dēļ nespēj pienācīgi parūpēties par saviem bērniem. Tostarp uzmanīgi kopsim savas vērtības un tradīcijas un piesardzīgi vērtēsim arī attīstīto Ziemeļvalstu pieredzi, kurās bērnu tiesību realizēšanā novērojami dažādi vērtību modeļi: Dānijā bērnu labklājības veicināšanai pēc iespējas tiek ieguldīts ģimenē - vecāku un vecvecāku prasmju stiprināšanā, un tikai galējas nepieciešamības gadījumā, kā, piemēram, vardarbība, bērns tiek šķirts no ģimenes, kur iepretim Norvēģija, kas var lepoties ar ģimenes tradīciju un vērtību attīstības garu vēsturi, uzsvars prioritāri likts uz bērna labsajūtu jebkurā ģimeniskā vidē, kam nav obligāti jābūt bioloģiskajai ģimenei.

Ģimenēm ar bērniem trūkst jauna veida pakalpojumu

Psihiskās slimības visā pasaulē kļūst par arvien nopietnāku problēmu – katrs trešais cilvēks saskaras ar šāda veida traucējumiem dzīves laikā, tomēr visbiežāk psihiskās slimības attīstās jau bērnībā un pusaudža gados. Iemesli var būt dažādi, tāpēc svarīgi uzlabot vispārējo izpratni par psihisko veselību un to ietekmējošajiem faktoriem, nodrošinot visaptverošu, integrētu, uz indivīda vajadzībām orientētu profilaksi bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai. Tādējādi būtiski samazināsies nevēlamās sekas nākotnē, kas saistītas ar mācīšanās grūtībām, zemākiem sasniegumiem skolā un darbā, sociālo atstumtību, sliktāku veselību, vardarbības un noziedzības risku. Izstrādātā starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēma bērnu emocionālās un psihiskās veselības uzlabošanai paredz Pedagoģiski psiholoģiskā atbalsta dienesta izveidi, lai efektīvāk nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu palīdzību psihisko un uzvedības traucējumu riskam pakļautiem bērniem, stiprinātu visu bērnu psihisko un emocionālo veselību. Lai laikus uzsāktu Eiropas Sociālā fonda līdzekļu izlietojuma plānošanu un jaunu pakalpojumu izstrādi, sākotnēji bija iecerēts institūciju ar 10 reģionālajiem centriem visā Latvijā pakāpeniski sākt veidot jau 2020. gadā kā palīgu un atbalstu vecākiem, pedagogiem un citiem speciālistiem, kuri ikdienā strādā ar bērniem, lai savlaicīgi jebkurā bērna vecumā spētu atpazīt sociāli emocionālās attīstības, psihiskās veselības vai uzvedības problēmas un nodrošināt atbilstošu palīdzību.

Ģimenēm ar bērniem nepieciešamas vecāku prasmju pilnveides programmas, profilakses un terapeitiska atbalsta pakalpojumi bērniem jau agrīnā vecumā, psihologu pieejamība bērnudārzos, izglītības asistenti bērniem ar uzvedības traucējumiem, kā arī sociālo prasmju pilnveides un citas mācību programmas pusaudžiem ar atkarību un antisociālas uzvedības veidošanās risku. Nenoliedzami vajadzīgi atbalsta un apmācību pakalpojumi arī pedagogiem. Ar ģimenes ārsta prakses komandas un sociālā dienesta palīdzību identificēamas ģimenes ar jaundzimušajiem, kurās sociālo apstākļu vai vecāku prasmju nepilnību dēļ pastāv risks pilnvērtīgai bērna attīstībai. Ieviešams terapeitisks atbalsts vecākiem depresijas un līdzīgu saslimšanu gadījumos, kā arī atbalsta grupas vecākiem, kuru ģimenēs aug bērni ar psihiskiem un uzvedības traucējumiem. Dienesta izveidei un darbības uzsākšanai 2020. gadā bija nepieciešami 4,5 mlj. EUR, kur ilgtermiņā ieguldījums bērnu veselībā veidotu būtisku sociālo un veselības aprūpes izdevumu ietaupījumu, nodrošinot augstāku dzīves kvalitāti, veidojot veselīgāku sabiedrību, vairojot tās produktivitāti un valsts konkurētspēju, par ko liecina arī Igaunijā veiktie aprēķinājuši, ka katrs agrīnajā profilaksē ieguldītais eiro nākotnē valstij ietaupa 14 reizes (!) lielākus izdevumus.

Cāļus skaita rudenī, bet ne bērnus...

Pietiekami ambiciozi izaicinājumi, digitāli risinājumi, kopējas sadarbības platformas ir noteiktas vidēja termiņa augstākajā valsts attīstības plāna – NAP2027 - sākotnējā redakcijā. Un tomēr, - cik daudz bērniem šogad bija jāuzsāk skolas gaitas, bet, kur tās nesākušie "pazuduši", kādas ir veselības problēmas, vai lēmumi par aizgādības tiesību pārtraukšanu, bērna šķiršanu no ģimenes un aprūpes ģimenes nodrošināšanu ir savlaicīgi un pietiekami reģistrēti, lai pienācīgi analizētu informāciju par bērniem, tajā skaitā par iespējamām riska ģimenēm, lai savlaicīgi identificētu riskus bērnu aprūpē un sniegtu šīm ģimenēm nepieciešamo atbalstu, vai bērnu tiesību nodrošinošās institūcijas savā starpā sadarbojas pietiekami un efektīvi? Uz šiem un citiem valsts nākotnei svarīgiem jautājumiem atbildes būtu meklējamas Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētajā Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmā (NPAIS) un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārziņā esošajā Iedzīvotāju reģistrā. Tomēr pagaidām nevienā no tiem uzkrātie dati nav pilnīgi, jo neviena uzraugošā institūcija nav uzņēmusies kontrolēt, kā bāriņtiesas izpilda normatīvo aktu prasības par informācijas ievadi NPAIS. Šeit vietā atzīmēt, ka Dānijā Centrālais iedzīvotāju reģistrs, kas izveidots jau 1968. gadā, satur pamatinformāciju par visām personām, kuras jebkad ir dzīvojušas minētajā valstī, un reģistrs saistīts ar nodokļu administrācijas, veselības aprūpes, pašvaldību (bērnudārzi, ģimenes pabalsti ) u.c. informācijas sistēmām, ar kurām tiešsaistē notiek datu apmaiņa, lai dati par ikvienu iedzīvotāju vienmēr būtu aktuāli. Un raugi! - 10 minūtes pēc bērna piedzimšanas piereģistrēts jauns Dānijas iedzīvotājs, un ģimenes dati atjaunināti! Tāpēc – neskaitīsim bērnus Latvijā tikai 1. septembrī...

Detalizēti analizēts: https://www.journaloftheuniversityoflatvialaw.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/journaloftheuniversityoflatvialaw/No4/M_Vucane.pdf.

19. gadsimta otrajā pusē Latgalē spēkā bija cariskajā Krievijā 1832. gadā kodificētās civiltiesības, bet pārējā Latvijas teritorijā tika pielāgota 1864. gada Bunges Baltijas Vietējo civillikumu kopojuma III daļa.

Papildināts nosaukums 2008. gadā un reorganizēta 2009. gadā, funkcijas sadalot vairākām ministrijām: https://likumi.lv/ta/id/192852-par-bernu-gimenes-un-sabiedribas-integracijas-lietu-ministrijas-reorganizaciju.

NAP2027 423. uzdevums; Labklājības ministra 2019. gada 17. jūlija rīkojums "Par bērnu tiesību aizsardzības sistēmas pilnveides darba grupas izveidi"; Tieslietu ministra 2019. gada 7. maija rīkojums Nr. 1-1/99 "Par darbas grupas izveidi bērnu likumpārkāpumu prevencijas sistēmas reformēšanai un bērnu antisociālās uzvedības novēršanai".

Pēc CSP datiem 2018. gadā tika šķirtas 5 697 laulības, kas ir par 21 % vairāk nekā 2010. gadā, kad vēl nebija iespējas šķirt laulību pie notāra.

Pētījums par laulības nereģistrēšanas problemātiku: https://www.pkc.gov.lv/sites/default/files/Saturs/Gala_zi%c5%86ojums_19012016.pdf

http://www.ugf.gov.lv/files/publiskie_parskati/UGFA_2018_gada_publiskais_parskats.pdf

Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā, kas stājās spēkā 01.07.2019.

LR Satversmes preambula: https://likumi.lv/ta/id/57980-latvijas-republikas-satversme.

NAP2027 prioritāte "Vienota, droša un atvērta sabiedrība": https://www.pkc.gov.lv/lv/viedokla-izteiksanai.

Izvērsti sk. konceptuālo ziņojumu "Starpnozaru sadarbības un atbalsta sistēmas pilnveide bērnu attīstības, uzvedības un psihisko traucējumu veidošanās risku mazināšanai": pieņemts MK 03.09.2019 sēdē (prot.Nr.37, 25.§).

http://www.lrvk.gov.lv/uploads/reviziju-zinojumi/2018/2.4.1-9_2018/Zi%C5%86ojums_At%C5%86emt%C4%81%20b%C4%93rn%C4%ABba.%20Ikvienam%20b%C4%93rnam%20ir%20ties%C4%ABbas%20uzaugt%20%C4%A3imen%C4%93.pdf.