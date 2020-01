Rūta Liepniece: Viltus enerģijas taupītāji

"Tesla Saver Eco", "Electricity saving box", "Energy saver", "Energy saving box" – dažādi nosaukumi, bet būtība viena un tā pati – tiek piedāvāta neliela izmēra kārbiņa, kas, pievienota kontaktligzdai, it kā spēj apiet fizikas likumus un palīdzēt ietaupīt no 30 līdz pat 70% elektroenerģijas. Vai kaut kas tāds patiešām ir iespējams un ko par to saka eksperti?

Jautājums bez atbildes

Vairumā gadījumu ierīču efektivitāte tiek pamatota ar faktu, ka klientiem samazināsies elektroenerģijas patēriņš, jo netiks uzskaitīta reaktīvā enerģija, bet produktu aprakstos lasāmas arī tādas frāzes kā "uzlabo elektrības padeves kvalitāti, padara piegādi stabilu un drošu", "ietaupa, izmantojot barošanas līnijā "aktīvās jaudas koeficienta korekcijas" metodi" utt.

Gribētos dzirdēt detalizētāku pamatojumu un darbības principu skaidrojumu, tādēļ veicām nelielu eksperimentu. Raugi, izrādījām padziļinātu interesi par konkrētu produktu – Besegad 15000W Energy Power Saver 90V-240V, vietne AliExpress, tirgotājs Vococal Eletronic Store, cena 3.33 dolāri. Uzdevām tādu jautājumus kā: vai ierīce tiešām ir efektīva, kādēļ, kā tieši ierīce strādā? Atbildē saņēmām akurāt šādu tekstu: "Vienkārši lietojams un nav nepieciešams vadu savienojums, vienkārši pievienojiet un sāciet taupīt. Samazina enerģijas zudumus līdz 30% un vairāk."

Radīt ilūziju nav grūti

Kā norāda Rīgas Tehniskās universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūta pētnieks Ansis Avotiņš, tirgotāja nespēja sniegt izsmeļošākus un pamatotus paskaidrojumus vai arī izvairīšanās no komunikācijas, ir pirmais signāls – kaut kas nav kārtībā, esiet modri. To uzsver arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Santa Zarāne: "Patērētājiem ir jābūt uzmanīgiem un nevajadzētu ticēt dažādām brīnumlīdzekļu un brīnumiekārtu reklāmām, tāpat ir jāpievērš rūpīga uzmanība interneta vietnēm, kas šādas iekārtas piedāvā iegādāties. Jāpārbauda, kas ir preces pārdevējs, vai ar to ir iespējams sazināties, jo, pat ja vienu interneta vietni izdodas aizvērt, drīz jau atveras cita. Tādējādi patērētāji var iegādāties preces un tad nespēt īstenot savas tiesības, piemēram, preci atgriezt 14 dienu laikā (ja tā iegādāta noslēdzot distances līgumu), vai vērsties pie preces pārdevēja par līguma noteikumiem neatbilstošu preci," brīdina Zarāne.

Pētnieks Avotiņš atzīst, ka izsekot līdzi interneta veikalos nopērkamo elektropreču kvalitātei ir daudz grūtāk, risks iegādāties nesertificētus, apšaubāmas izcelsmes produktus ir gana augsts. "Būtībā tu kaut ko pērc uz savu atbildību, tādēļ ir vērts atbildīgi pieiet šim procesam. Tas nozīmē rūpīgi izpētīt ierīces tehnisko specifikāciju, iepazīties ar atsauksmēm, paziņu lokā uzmeklēt cilvēku, kuram ir atbilstoša izglītība elektronikas jomā un pakonsultēties ar viņu. Noteikti jābūt aprakstītam ierīces darbības principam, piemēram, konkrētajā gadījumā – kāpēc taupa, uz kā rēķina. Vienkārši savārstot kopā tehniskus terminus, ir iespējams radīt ilūziju – ā, šādu vārdu kaut kad pa ausu galam esmu dzirdējis, laikam tādēļ ierīce arī strādā. Kaut šī informācija pat neattiecas uz preci. Piemēram, vārdu salikums "jaudas koeficients" nozīmē attiecību starp aktīvo un reaktīvo jaudu un to izmanto nevis lai ietaupītu, bet saprastu, kāds vadu šķērsgriezums būtu jāizvēlas, lai ierīces lietošanas laikā tie nesakūst un nesit ārā korķus," skaidro speciālists. Viņa ieteikums - individuāli izvērtēt katras konkrētās preces izcelsmi, īpašības, lasīt, analizēt un vērtēt fona informāciju.

Pētnieks Avotiņš arī atzīst, ka viņu uzmanīgu darītu ierīces cena. 30% ietaupījums par nepilniem četriem dolāriem patiešām izklausās brīnumaini, bet cik reāli? Necik, ir pārliecināts eksperts. Viņš iesaka izdalīt šo cenu ar četri un kritiski padomāt – kāda tehnoloģija un materiāli varētu būt izmantoti produktā, kura pašizmaksa ir mērāma centos.

Brīnumi nenotiek

Par to, ka šis ir vienkārši mārketinga triks un veids, kā iedzīvoties uz cilvēku vēlmes panākt rezultātu ātri, bez piepūles un par iespējami mazākām izmaksām rēķina, nozarē trauksmi cēla jau pirms vairākiem gadiem. Tā laika secinājumi joprojām labi ilustrē situāciju šodien. Elektrum Energoefektivitātes centrā tika testētas trīs dažādas "brīnumkastītes". Energoefektivitātes speciālists Anrijs Tukulis atklāj, ka speciālisti pētīja, kas notiek ar elektroenerģijas patēriņu, ja ierīces pievieno kontaktligzdai virtuvē. Secinājumi? "Varam droši apgalvot, ka šīs ierīces ilgtermiņā nekādu ietaupījumu nesniedz, vēl vairāk – galarezultātā jūs paliksiet zaudētājs," rezumē A. Tukulis.

Kā skaidro AS Sadales tīkls speciālisti, elektroenerģija sastāv gan no aktīvās, gan reaktīvās komponentes jeb enerģijas. Elektroenerģijas skaitītāji mājsaimniecībās uzskaita tikai elektroierīču patērēto jeb aktīvo elektroenerģiju, par reaktīvo komponenti nav jāmaksā, tādēļ AS Sadales tīkls verdikts skan: šādas iekārtas iegāde būs tikai nelietderīgi izlietoti līdzekļi.

"Zinu gadījumus, kad cilvēki no universitātes ir iegādājušies šīs ierīces un vīlušies, jo no solītā ieguvuma ne vēsts. Toties bija iespēja ielūkoties, kas tad "lācītim vēderā". Patiesību sakot, nekā daudz - vienkārši pretestība, pie kuras pieslēgta gaismas diode. Līdz ar to sanāk gluži pretēji – ierīcei ir pašpatēriņš, tā nevis ietaupa, bet vēl tērē elektroenerģiju," stāsta A. Avotiņš. Un arī tas vēl nav viss! Uz jautājumu, vai šāda "brīnumkastīte" var nodarīt kādu kaitējumu, speciālists Avotiņš atbild apstiprinoši. "Jā, risks, ka ierīce var negatīvi ietekmēt citu elektroniku, pastāv. Redziet, ne velti ir izstrādātas Eiropas Savienības direktīvas par ierīču elektrodrošību un kvalitāti. Ierīces, kas atbilst piemērotajām prasībām, tiek marķētas ar CE zīmi. Šis marķējums sevī ietver divu direktīvu apkopojumu – par zemsprieguma aizsardzību un elektromagnētisko saderību. Ieliekot rozetē nesertificētu, nezināmas izcelsmes ierīci var būt situācija, ka tā, piemēram, nobeidz jūsu dārgo LED televizoru," skaidro pētnieks.

Ieviest Vācijas praksi?

Rodas jautājums – kā vispār var būt tāds paradokss, ka cilvēki gadiem ilgi tiek mērķtiecīgi krāpti absolūti bez sekām krāpniekiem? Pēc A. Avotiņa domām, iemesli varētu būt vairāki: par maz skaidrojošas informācijas, kas pazūd uz apmaksāto reklāmu fona, esam pārāk kūtri sūdzēties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), nav pienācīgi sakārtota likumdošana. Labs piemērs tam, kā sekmīgi cīnīties ar negodīgiem komersantiem, Anšaprāt, ir Vācija. "Ja iepirksi un kaut reizi kādā no šajā valstī esošajiem veikaliem iepludināsi tādu produktu, kas neatbilst valsts prasībām un/ vai ES normām, visai tavai ģimenei būs liegts turpmāk nodarboties ar biznesu," tā pētnieks. Vēl viens variants būtu attiecīgajai preču kategorijai piemērot stingras vietējās sertifikācijas prasības.

Sūdzības PTAC šo gadu laikā patiešām nav saņēmis. Kā informē PTAC Patērētāju informēšanas un komunikāciju daļas vadītāja Santa Zarāne, iestādes uzmanību šīm iekārtām pievērsa mediji: https://www.lsm.lv/raksts/dzive—stils/ikdienai/par-nestradajosu-elektribas-taupisanas-brinumierici-iztereto-naudu-atgust-tikai-ar-grutibam.a274056/. "Patērētājiem ir jābūt uzmanīgiem un nevajadzētu ticēt dažādām brīnumlīdzekļu un brīnumiekārtu reklāmām, tāpat ir jāpievērš rūpīga uzmanība interneta vietnēm, kas šādas iekārtas piedāvā iegādāties," brīdina Zarāne.

Ietaupījums ir pašu rokās

Tas, ko varam darīt šodien – izvēlēties drošas un pārbaudītas elektroenerģijas taupīšanas metodes. Ielūkojoties vietnē EsmuEfektivs.lv atradīsiet daudz noderīgu energoefektīvu padomu. Bet, lai sāktu taupīt, vispirms jāsaprot, cik daudz elektroenerģijas katra no jūsu mājoklī esošajām iekārtām patērē. A. Avotiņš iesaka veikt savu personīgo "energoauditu". Šim nolūkam nav nepieciešamas ļoti dārgas un sarežģītas iekārtas, itin labi noderēs arī vienas fāzes vatmetrs, ko var iegādāties, piemēram, būvniecības preču veikalos. Protams, elektronikas preču tirdzniecības vietās var atrast arī specializētākus un attiecīgi dārgākus mēraparātus – viss atkarīgs no rocības. Mēraparāts parādīs, cik kilovatstundas ierīce ir nostrādājusi un reaktīvās un aktīvās jaudas patērējusi. Zinot vidējo mēneša patēriņu, ir vieglāk pamanīt jebkādas izmaiņas, piemēram, piepešu kāpumu un laikus reaģēt, lai noskaidrotu cēloni – jāsauc meistars, lai pārbauda ierīces tehnisko stāvokli vai jāmeklē padoms pie ražotāja.

UZZIŅAI

Kā atpazīt neuzticamu interneta veikalu

Ja izvēlētajai interneta veikala mājas lapai piemīt kāda no minētajām pazīmēm, visdrošāk tomēr meklēt citu interneta veikalu vai iespēju, kā iegādāties noskatīto preci:



pārāk liela cenu atšķirība (pārmēru zemas preču cenas, salīdzinot ar analogiem interneta veikaliem, kas piedāvā to pašu preci);

pārāk liela cenu atšķirība (pārmēru zemas preču cenas, salīdzinot ar analogiem interneta veikaliem, kas piedāvā to pašu preci);

mājas lapā nav pieejama informācija par tirgotāju, uzņēmuma apraksts, nav pieejama kontaktinformācija (pieejams tikai e-pasts vai telefona numurs);

mājas lapā nav pieejama informācija par tirgotāju, uzņēmuma apraksts, nav pieejama kontaktinformācija (pieejams tikai e-pasts vai telefona numurs);

nav pieejama informācija par līguma noteikumiem;

nav pieejama informācija par līguma noteikumiem;

tiek piedāvātas nestandarta preces, solot pārsteidzošus un neierastus rezultātus (ir vērts pievērst uzmanību mājas lapas valodai, pieminētajiem ekspertiem u. tml. informācijai).



Vairāk informācijas par drošību iepērkoties internetā: https://lvportals.lv/skaidrojumi/310401-zinisavastiesibas-iepirksanas-interneta-2019

MARĶĒJUMS

Kā CE zīmei jāizskatās, cik lielai/ mazai tai vajadzētu būt?

CE zīme sastāv no sākumburtiem "CE" šādā formā:

Ja normatīvajos aktos nav noteikti speciāli izmēri, CE zīmes augstumam ir jābūt vismaz 5 mm. CE zīmi palielinot vai samazinot jāievēro proporcionalitāte.

Vairāk informācijas par CE marķējumu: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/par-ce-z-mi