Salvis Milts: Viens prezidenta kandidāts jeb kad plusi aizēno mīnusus

Vēl atlikušas tikai pāris nedēļas, līdz Saeimā notiks balsojums par nākamo valsts prezidentu uz turpmāko četru gadu termiņu. Šobrīd viss liecina, ka šoreiz nekādas intrigas nesagaidīsim, proti – kā vienīgais reālais kandidāts uz prezidenta amatu nosaukts Egils Levits, kuram, kā šobrīd izskatās, tiek solīts koalīcijas vairākuma atbalsts.

Levits jau sākotnēji ir paziņojis, ka kandidēs uz prezidenta amatu tikai tad, ja būs vairākuma kandidāts. Respektīvi, pārfrāzējot šādu paziņojumu – mana kandidatūra ir pieļaujama tikai tad, ja tai ir pozitīvs rezultāts. Nepārprotami, Levitu var uzskatīt par spēcīgu Latvijas prezidenta amata kandidātu. Viņa līdzšinējā darbība ir iespaidīga, proti – Eiropas Kopienas tiesas tiesnesis, Satversmes preambulas "tēvs" u. c. Levits kā atbilstošs prezidenta amata kandidāts nerada šaubas ne lielai daļai sabiedrības, ne politiskajām partijām.

Taču vienota kandidāta izvirzīšana rada divējādas sajūtas – no vienas puses, tas ir kā signāls, ka koalīcija beidzot ir spējusi vienoties par vienu kandidatūru, kas apliecina koalīcijas spēju pieņemt kopējus lēmumus, ko, protams, var vērtēt atzinīgi. Taču, no otras puses, var rasties arī pamatots jautājums – vai alternatīvu neesamība, kas izslēdz konkurenci un salīdzināšanas iespējas, neizslēdz arī šī lēmuma objektivitāti?

Salīdzinājumam, iepriekšējās prezidenta vēlēšanas 2015. gadā savā veidā piedāvāja nosacītas alternatīvas. Proti, tika izvirzīti četri kandidāti – Sergejs Dolgopolovs no "Saskaņas", Mārtiņš Bondars no Latvijas Reģionu apvienības (LRA), pašreizējais Valsts prezidents Raimonds Vējonis no ZZS, kā arī šī brīža vienotais kandidāts Egils Levits, arī toreiz virzīts no Nacionālās apvienības (NA). Lai gan, atklāti sakot, jautājums jau no pirmās balsošanas kārtas bija viens – Levits vai Vējonis, kandidātu izvirzīšana no četrām partijām tomēr sniedza noteiktu konkurenci. Tāpat katras kārtas balsojumā, izbalsojot vienu no pretendentiem, bija saskatāms salīdzināmības princips, pēc kura katrā kārtā tika izslēgti kandidāti, nonākot līdz vienam.

Atkārtošos, es neesmu pret Levita kandidatūru. Viņa sasniegumi, protams, ir ievērības cienīgi, un arī man pašam viņa kandidēšana uz prezidenta amatu šķiet loģiska. Taču alternatīvu nepiedāvāšana, manuprāt, noved pie diviem trūkumiem prezidenta izvēles procesā: pirmkārt, no procesa tiek izslēgta jēgpilnas diskusijas iespēja, jo nav nopietnas oponēšanas elementa, proti, reālas citas personas potenciāla izvērtējuma, kas attiecīgi ļautu veidoties spēcīgākiem argumentiem par labu Levita kandidatūrai. Otrkārt, šādas alternatīvas neesamība izslēdz pārdomātu salīdzinājumu starp kandidātiem, kas, līdzīgi kā pirmajā variantā, samazina izvēles pamatotību.

Kā piemērs, kas ilustrē priekšstata par viena vienota kandidāta pareizumu iespējamo maldīgumu, manuprāt, ir partijas "KPV LV" argumentācija par labu tam, lai neizvirzītu savu kandidatūru prezidenta vēlēšanām. Par iemesliem, kādēļ šādu kandidatūru neizvirzīt, pirmdien, 15. aprīlī, pēc koalīcijas sadarbības sanāksmes paziņoja Artuss Kaimiņš. Saistībā ar savas partijas "KPV LV" kandidāta nevirzīšanu prezidenta amatam Kaimiņš sacīja: "Mēs sapratām, ka nevirzām savu kandidatūru, jo tad tas varētu kaut kādā veidā saskaldīt vēlēšanu procesu, iespējams, nepareizā gultnē." Viņš arī piebilda, ka katrs "KPV LV" deputāts pēc savas sirdsapziņas izvēlēsies balsot par vai pret Levita kandidatūru.

Manuprāt, šādu argumentu, ar kādu tiek pamatota sava kandidāta neizvirzīšana, var uzskatīt par aplamu, ko var pamatot ar jau iepriekš daļēji minētiem argumentiem. Pirmkārt, demokrātija ir process, kurā notiek politisko aktoru konkurence, tostarp valsts prezidenta vēlēšanās. Demokrātiskās vēlēšanās uzvar kandidāts, kurš savstarpējā konkurencē pēc objektīviem kritērijiem spēj sevi labāk parādīt, pārliecināt salīdzinājumā ar oponentu. Otrkārt, izrietoši no pirmā iemesla – alternatīvu neesamība vienkārši izslēdz šo salīdzināšanas iespēju. Tāpat acīmredzamu pamatu apgalvojumam, ka savas kandidatūras izvirzīšana varētu saskaldīt vēlēšanu procesu, objektīvi nav iespējams saskatīt. Manuprāt, gluži otrādi – divu un vairāku alternatīvu pastāvēšana un šo alternatīvu salīdzināšanas iespējamība sniedz objektīvāku pamatu konkrētas personas ievēlēšanai.

Papildus iepriekš minētajam – citu kandidātu neizvirzīšana neviļus rada pārdomas par politisko partiju cilvēkresursu kapacitāti. Respektīvi – vai citu partiju kandidātu neesamība tomēr neliecina par politisko partiju nespēju rekrutēt un izvirzīt kandidātus, kas būtu cienīgi ieņemt valsts pirmās amatpersonas lomu? Viena no politisko partiju funkcijām tomēr ir cilvēku rekrutēšana politikā, tostarp izvirzot amatpersonu kandidātus. Tādēļ kandidatūras neizvirzīšana vedina arī uz pārdomām par politisko partiju potenciālu šīs funkcijas izpildē.

Rezumējot: šovasar notiks valsts prezidenta vēlēšanas, pēc kurām, kā šobrīd izskatās, vismaz četrus gadus valsts prezidenta amatu ieņems Levits. Lai arī politiķi ir paziņojuši, ka, visticamāk, viņš arī būs kopējais koalīcijas kandidāts, manuprāt, vēlēšanu process tikai iegūtu, ja pastāvētu alternatīvas. Alternatīvu un konkurences pastāvēšana nevis šķeļ vēlēšanu procesu, bet gan, gluži pretēji, padara to jēgpilnāku un argumentiem bagātāku.

