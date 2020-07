Sandis Jansons: Vai Latvija ir gatava elektromobiļu laikmetam?

Tuvāko desmit gadu laikā Latvijā gaidāms elektromobiļu "demogrāfiskais sprādziens". Tos izmantos iedzīvotāji, uzņēmumi un ārvalstu viesi. Pēdējā laikā publiskajā vidē gan izskan bažas par elektromobiļu uzlādes punktu pieejamību un jautājumi, vai elektroapgādes infrastruktūra ir piemērota masveida elektroauto lietošanai?

Varu apliecināt, ka bažām nav pamata. AS "Sadales tīkls" elektroapgādes infrastruktūra ir moderna un droša, piemērota gan lielām elektrotīkla pieslēgumu jaudām, kas nepieciešamas investoriem un ražotājiem, gan arī iedzīvotāju elektroauto uzlādēšanai.

Elektromobilitāte jau šobrīd ir AS "Sadales tīkls" dienas kārtībā. Šī gada janvārī, samazinot sadales sistēmas pakalpojumu tarifus, vērtējām, kā tie ietekmēs elektromobiļu izplatību, jo vēlamies, lai elektroenerģijas piegādes maksa vēl vairāk motivētu sabiedrību tos iegādāties. Tādēļ tika izstrādāts tarifs "S3", kuru mēs dēvējam par elektrifikāciju veicinošu tarifu. Tas veidots, lai mudinātu cilvēkus sabalansēt savu elektrības patēriņu dienas un nakts laikā – piemēram, elektromobili lādēt naktī, nevis dienas laikā. Izvēloties šo tarifu, elektrības lietošana nakts laikā ir daudz izdevīgāka un lētāka. Turklāt tā tiek atslogots elektrotīkls dienas laikā, kas nozīmē, ka AS "Sadales tīkls" ir iespēja jauniem klientiem elektrotīkla pieslēgumu nodrošināt ātrāk un lētāk, neizbūvējot papildu jaudas. Tas ir veids, kā mēs varam veicināt elektrības lietošanu, vienlaikus palīdzot valstij īstenot dekarbonizācijas plānu. Savukārt klienti par to pašu naudu var lietot vairāk elektrības un uzlabot savu dzīves kvalitāti.

Uzlādes punktu pieejamība ir viens no svarīgākajiem jautājumiem – to atrašanās vietas jāpielāgo cilvēku ikdienas paradumiem, nevis otrādi. Vienmēr ērtāk būs veikt uzlādi savā dzīves, darba vai nakšņošanas vietā, nevis, piemēram, benzīntankā. Atbilstoši ES rekomendācijām uz katrām 10 automašīnām jābūt vienam uzlādes punktam. Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/94/ES jau šobrīd nosaka, ka jaunām vai atjaunotām nedzīvojamām ēkām, piemēram, birojiem ar vairāk nekā 10 stāvvietām jāierīko vismaz viens uzlādes punkts un vismaz katrā piektajā stāvvietā jābūt elektrības kabeļiem paredzētai vietai, lai vēlāk tur varētu ierīkot elektromobiļu uzlādes punktu. Attiecībā uz jaunām vai atjaunotām dzīvojamām ēkām ar vairāk nekā 10 stāvvietām - katrā stāvvietā jābūt elektrības kabeļiem paredzētai vietai, kas būs nepieciešams uzlādes punktam. To paredz arī grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas"", kuri stājās spēkā 20.jūnijā. Tādēļ par elektromobiļu uzlādi jau tagad jādomā darba devējiem, pašvaldībām, lielveikaliem, viesnīcām, kā arī namu apsaimniekotājiem, nodrošinot iespēju uzlādēt elektromobiļus arī daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem.

Kamēr ar pilnu akumulatoru nevarēs aizbraukt, piemēram, no Rīgas līdz Daugavpilij, elektroautomobiļu lietotāju skaits būs samērā zems. Tomēr automobiļu ražošana šajā jomā ļoti strauji progresē, un ticu, ka būtisks attīstības pavērsiens vairs nav aiz kalniem. Šobrīd Latvijā ir jau vairāk nekā 100 elektromobiļu uzlādes punktu, un Ceļu satiksmes drošības direkcijas pārdomātā ātro uzlādes staciju infrastruktūra ar elektromobili ļauj pārvietoties arī pa valsts nozīmes autoceļiem. Vienīgais trūkums – pa ceļam biežāk jāpiestāj, bet šo problēmu jau tuvākajā nākotnē atrisinās akumulatoru tehnoloģiju attīstība. Privātmāju īpašnieki jau šodien savus elektroautomobiļus var uzlādēt mājās, netraucējot elektrotīkla darbībai. Piemēram, pieslēdzot auto sadzīves elektrotīklam, akumulatoru vidēji var uzlādēt 12 – 15 stundu laikā, savukārt akumulatora uzlāde ātrās uzlādes stacijā līdz 80% aizņem aptuveni 30 minūtes. Vidējais elektrības patēriņš 25 - 30 kilovatstundas.

Pirms elektroauto uzlādes stacijas iegādes jāpārliecinās, ka īpašuma elektrotīkla pieslēguma jauda ir piemērota elektromobiļu uzlādei. Piemēram, ja mājai ir elektrības pieslēgums ar tehniskajiem rādītājiem - 1 fāze un 16 ampēri, tad, ja no kontaktligzdām netiks atslēgtas pilnīgi visas elektroierīces, uzlādēt elektroauto visdrīzāk neizdosies. Protams, tas ir atkarīgs gan no elektromobiļa jaudas, gan no iekārtām, kuras tiek vienlaicīgi darbinātas. Ja nepieciešams elektrotīkla pieslēguma jaudu palielināt, to var atrisināt ar dažiem klikšķiem mūsu klientu portālā e-st.lv. Pēc klientu pieprasījuma AS "Sadales tīkls" ir gatavs nodrošināt jaunus elektrības pieslēgumus, piemēram, pie autoceļiem vai pilsētās. Turklāt palielinās arī mikroģeneratoru skaits. Klienti pašu saražoto elektrību var izmantot gan savām ikdienas vajadzībām, gan elektroauto uzlādei. Arī elektroenerģijas tirgotāji jau attīsta uzlādes pakalpojumu, jo, pieaugot elektromobiļu skaitam un elektrības patēriņam, uzlādes izmaksas samazinās.

Nezināmais vienmēr rada satraukumu un nepareizus pieņēmumus. Iedzīvotājiem vēl nav pārliecības par elektroautomobiļa racionālu izmantošanu, vai tehniskais sniegums ir samērīgs ar cenu, bet uzņēmēji nesteidz veidot uzlādes punktus. Esmu pārliecināts, ka brīdī, kad iestāsies līdzsvars un konkurence, elektrouzlādes attīstība Latvijā pieaugs, un mēs to veicināsim.