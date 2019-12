Sandris Laganovskis: Intelektuālā īpašuma aizsardzība – mīti un realitāte

Intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīme lielai daļai Latvijas uzņēmēju ir saprotama. Kā rāda šī gada novembrī veiktais SKDS pētījums, vairums uzņēmēju atzīst, ka reģistrētas rūpnieciskā īpašuma tiesības paaugstina uzņēmuma vērtību (63%), mazina iespēju, ka konkurenti nozog ideju, saražo un piedāvā pārdošanā līdzīgas preces (52%), ka ir svarīgi savlaicīgi parūpēties par savas preču zīmes (77%) vai dizainparauga (72%) aizsardzību. Pārsvarā uzņēmēji Latvijā spēj identificēt galvenos ieguvumus, ko dod intelektuālā īpašuma aizsardzība, un riskus, kas iestājas, to neizmantojot.

Vienlaikus pētījums skaidri iezīmē tendenci, kuru Patentu valde (PV) jau bija konstatējusi rīkotajos publiskajos pasākumos un tikšanās reizēs ar uzņēmējiem, – mīts par to, ka intelektuālā īpašuma aizsardzība ir sarežģīts un dārgs process, aizvien vēl ir dzīvs. Līdz ar to viens no būtiskiem Patentu valdes darbības stratēģiskajiem virzieniem ir ar izglītojošu kampaņu palīdzību skaidrot intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīmi, procedūru šīs aizsardzības nodrošināšanai un ieguvumus, ko ikvienam uzņēmējam, izgudrotājam vai dizaineram dod patenta, preču zīmes vai dizainparauga reģistrēšana. Pagājušogad PV organizēja 54 pasākumus, kurus apmeklēja 7904 cilvēki.

Ir svarīgi saprast, ka jau pirms biznesa uzsākšanas ir nepieciešams pārdomāt nepieciešamos soļus intelektuālā īpašuma aizsardzībai, jo tehnoloģiskā risinājuma vai dizaina publiska prezentācija var būtiski ietekmēt iespējas tos aizsargāt. Īpaši tas attiecas uz izgudrojumu – līdzko būsiet izklāstījis saviem potenciālajiem biznesa partneriem, citiem zinātniekiem vai jebkurai citai personai izgudrojuma būtību, varat liegt sev iespēju iegūt patentu vai iegūto patentu veiksmīgi aizstāvēt tiesā, jo izgudrojums vairs netiks uzskatīts par jaunu, bet tas ir priekšnoteikums patenta iegūšanai.

Savukārt, runājot par investīciju piesaisti, savlaicīga patenta pieteikuma iesniegšana ir svarīga arī citā aspektā. Jāņem vērā, ka uzņēmējdarbības uzsākšanas sākumposmā intelektuālais īpašums būtībā ir vienīgais, kas uzņēmējam pieder. Mēs bieži esam runājuši ar "biznesa eņģeļiem" jeb cilvēkiem un kompānijām, kas gatavas ieguldīt biznesa projektos, – pirmais, ko viņi pārbauda pirms lēmuma pieņemšanas, ir idejas dzīvotspēja, uzņēmēja pieredze un tas, kā šī ideja ir aizsargāta.

Jau šodien intelektuālā īpašuma aizsardzības nodrošināšana Eiropas Savienībā nav tik ļoti sarežģīta, kā sākotnēji varētu šķist. Pirmkārt, preču zīmju un dizainparaugu jomā ES jau darbojas vienota aizsardzības sistēma, preču zīme vai dizainparaugs tikai jāreģistrē ES Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO). Savukārt patentu jomā Eiropas Savienības ietvaros to varētu veicināt Eiropas vienota spēka patenta ieviešana, kas šobrīd ir aizkavējusies Vācijā iesniegtas konstitucionālās sūdzības dēļ. Sistēmas spēkā stāšanos gan varētu apgrūtināt arī potenciālā Lielbritānijas izstāšanās no ES.

Vienkāršāk ir aizsargāt savas rūpnieciskā īpašuma tiesības Latvijas mērogā. Patentu valde jau gadiem ir strādājusi un turpina strādāt, lai šo reģistrācijas procesu padarītu pēc iespējas vieglāku, ātrāku un saprotamāku.

Ļoti būtisks ikvienam uzņēmējam/idejas radītājam ir pirmais solis – fakta konstatācija, ka man ir izgudrojums/preču zīme/dizainparaugs. Jums nav jālauza galva, ko šajā situācijā iesākt. Atnāciet uz Patentu valdi, un mūsu speciālisti jums bez maksas sniegs nepieciešamās konsultācijas. Pieejams ir arī mūsu t. s. Patentu klīnikas pakalpojums, kuram var pieteikties jebkurš interesents. Cilvēks var atnākt pie mums, uzdot savus jautājumus – piemēram, es plānoju ražot, izmantojot šādu tehnoloģiju, vai man to vajadzētu aizsargāt ar patentu, vai arī es potenciāli varu pārkāpt kāda tiesības. Profesionāli patentpilnvarnieki (juristi, kas specializējas rūpnieciskā īpašuma aizsardzības jautājumos) bez maksas sniegs jums pirmo konsultāciju, lai saprastu, kā labāk rīkoties.

Šogad mēs esam ieviesuši arī t. s. intelektuālā īpašuma priekšizpētes pakalpojumu. Ikviens uzņēmējs tam var pieteikties Patentu valdē, un mūsu speciālisti bez maksas dosies uz viņa uzņēmumu un izvērtēs situāciju no intelektuālā īpašuma aizsardzības viedokļa. Piemēram, ja uzņēmums strauji attīstās, tā zīmols kļūst atpazīstamāks, bet nav tiesiski nodrošināts, vai nebūtu pienācis laiks padomāt par savas preču zīmes aizsardzību.

Esam pārstāvēti visās lielākajās izstādēs Latvijā, kur stāstām par iespējām un priekšnoteikumiem intelektuālā īpašuma aizsardzībai, kā arī esam izstrādājuši skaidrojošos un videomateriālus, kas pieejami mūsu mājaslapā www.lrpv.gov.lv. Jau vairākus gadus Patentu valdē darbojas arī Intelektuālā īpašuma centrs, kur vienuviet telefoniski vai klātienē var iegūt informāciju par dažādu intelektuālā īpašuma objektu – preču zīmes, dizainparauga, patenta, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes u. c. – aizsardzības priekšnoteikumiem.

Jau kopš 2017. gada mēs īstenojam patentu meklējumu pilotprojektu (nupat Ministru kabinets apstiprināja tā turpināšanu), kas paredz iespēju Patentu valdē iesniegto patenta pieteikumu nosūtīt izvērtēt Eiropas Patentu iestādei, kurā darbojas vairāk nekā 4700 ekspertu tehnikas jomās. Viņi sniegs šobrīd pasaulē kvalitatīvāko atzinumu par izgudrojuma patentspēju, kas var kalpot kā pamats gan turpmākai izgudrojuma starptautiskai aizsardzībai, gan potenciālo investoru piesaistei. Šis projekts gan vairāk ir mērķēts uz MVU, augstākās izglītības iestādēm un individuālajiem izgudrotājiem.

Ir skaidrs, ka intelektuālā īpašuma tiesību nodrošināšana ir viens no būtiskiem tiesiskajiem elementiem jūsu biznesā, zinātniskajā vai radošajā darbībā. Vēlētos aicināt ikvienu uzņēmēju pārdomāt, vai nav pienācis laiks izvērtēt un nepieciešamības gadījumā nostiprināt jūsu intelektuālā īpašuma tiesības. Turklāt vismaz Latvijas mērogā tas nebūt nav dārgi – patenta aizsardzība Patentu valdē uzņēmējiem maksā, sākot no 210 eiro; izgudrotājiem – sākot no 84 eiro; skolēniem, studentiem un pensionāriem – sākot no 42 eiro. Preču zīmes iegūšana izmaksās 185 eiro, bet dizainparauga reģistrācija – sākot no 40 eiro. Un, protams, ikvienai oriģinālai un labai idejai, kurai ir pienācīgi nostiprinātas īpašuma tiesības, piemīt milzīgs biznesa potenciāls. Ir tikai jāprot to izmantot.