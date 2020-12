Sintija Helviga-Eihvalde: Četri 'K' jeb kas kopīgs kontrolei, korupcijai, krīzei un konkursiem

Tieši pirms gada, 2019. gada decembrī, pasauli aplidoja ziņas par nekontrolējamas slimības izplatīšanos Uhaņā, un tolaik neviens pat nespēja iedomāties, ka šī būs globāla pandēmija, kas ietekmēs ikvienu pasaules valsti. Šobrīd, kad kopš pavasara arī Latvijā dzīve pakārtota dažnedažādiem ierobežojumiem, aizvien skaudrāk saprotam, ka "beigas" vēl ne tuvu nav redzamas un pastāvošajiem apstākļiem atliek tikai pielāgoties, nevis cerēt, ka tie pāries.

Pandēmija ir samazinājusi ekonomisko aktivitāti, tāpēc uzņēmējdarbības nodrošināšanai būtiski ir gan pieejamie atbalsta instrumenti, gan arī valsts un pašvaldību pasūtījumu saņemšana. Tādējādi krīzes apstākļos jo aktuālāks kļūst jautājums par to, kādi ir tie uzņēmumi, kas saņem šos pasūtījumus. Publisko iepirkumu joma vienmēr ir bijusi diskusiju krustugunīs – daudz viedokļu un versiju par tās regulējumu, ieviešanas pamatprincipiem un atbildības piemērošanu. Ne velti tieši publiskajos iepirkumos ir vieni no augstākajiem korupcijas riskiem, tāpēc tie izvirzīti par vienu no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja prioritātēm.

Ņemot vērā to, ka valsts loma ir nodrošināt tiesisku darbības vidi, kā arī atbalstīt un attīstīt uzņēmējdarbību, jāapzinās, ka tai jāvēršas pret tiem, kuri izmanto negodprātīgus un pretlikumīgus paņēmienus. Tādējādi viens no valsts pārvaldes būtiskākajiem uzdevumiem ir panākt to, ka uzņēmējs var paļauties uz publisko iepirkumu sistēmas tiesiskumu un caurskatāmību.

Manuprāt, viens no izplatītākajiem mītiem attiecībā uz korupciju ir tas, ka tā attiecas tikai uz valsts amatpersonām. Jāuzsver, ka korupcijas riski vistiešākajā veidā attiecināmi arī uz privāto sektoru. Vienā no jaunākajiem OECD pētījumiem par faktoriem, kas motivē uzņēmumus ieviest pretkorupcijas mehānismus, privātā sektora pārstāvji norāda uzņēmuma reputācijas nodrošināšanu, kā arī bailes no soda par to, ja kāds no darbiniekiem iesaistītos koruptīvās darbībās.

Jāatzīst, ka ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs līdz šim tieši starptautisko organizāciju rekomendācijas ir bijis iemesls aktualizēt jautājumu par pretkorupcijas sistēmu uzņēmumos, tomēr tās ieviešana joprojām notiek ļoti kūtri. Tas attiecas ne tikai uz privāto sektoru, bet arī uz valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām. Neskatoties uz to, ka Latvijā normatīvais regulējums paredz valsts un pašvaldību institūcijām obligātu prasību ieviest iekšējo pretkorupcijas sistēmu, tas bieži izdarīts tikai formāli. Šajā kontekstā, manuprāt, ļoti svarīgi ir diskutēt par to, kā darbību "no papīra" realizēt dzīvē. Normatīvo aktu jaunrade un pilnveide ir tikai virziens ceļā uz rīcību. Pati rīcība un prasību ieviešana ir grūtākais posms, kur gan publiskajam, gan arī privātajam sektoram jāatrod savi virzītājspēki.

8. decembrī Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs sadarbībā ar Valsts administrācijas skolu rīko diskusiju "4K", kurā dažādi eksperti no atšķirīgām jomām diskutēs par to, kā panākt, ka krīzes apstākļos un arī pēc šīs krīzes valsts un pašvaldības ar savu finansējumu, izmantojot publisko iepirkumu sistēmu, atbalsta stabilu un godprātīgu uzņēmumu izaugsmi, tādējādi veicinot godprātīgas uzņēmējdarbības vides veidošanu Latvijā un ekonomisko izaugsmi kopumā. Pasākuma mērķis ir rosināt diskusiju par to, ko valsts pārvalde, pašvaldības, privātie uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas varētu darīt, lai rosinātu pārmaiņas un veicinātu labas pārvaldības principu ieviešanu ikdienā.