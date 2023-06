Skaidrīte Ābrama: Par divu teātru strīdu

7.jūnijā, Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijā apspriežot Valsts kontroles ziņojumu par Kultūras ministrijas ne visai efektīvi pārvaldītām kapitālsabiedrībām, citastarp tika pieminēta tās dienas aktualitāte - divu teātru publisks konflikts par aktieru pārvilināšanu, nodēvējot to par "neveselīgu konkurenci". Šādā brīdī nevarēju neizmantot iespēju klātesošos kaut nedaudz apgaismot par konkurences tiesībām un norādīju, ka strīds starp teātriem darbinieku pārvilināšanas sakarā, tieši otrādi, liecina, ka starp tiem ir veselīga konkurence.

Neveselīga būtu tad, ja starp teātriem pastāvētu vienošanās par aktieru nepārvilināšanu un aktieriem līdz ar to tiktu liegtas turpmākās karjeras iespējas, - tā jau būtu aizliegta vienošanās, kas ir smags konkurences tiesību pārkāpums ar visām no tā izrietošajām sekām.

No klātesošo reakcijas sapratu, ka šis gadījums un mans skaidrojums, iespējams, vairāk tiek uztverts kā komisks. Tas ir saprotami, jo to grūti asociēt ar nesen sabiedrībā skaļu rezonansi guvušajiem karteļiem būvniecības, autobusu pārvadājumu un daudzos citos publisko iepirkumu tirgos. Sak, darbaspēka rekrutēšanas tirgus un aizliegtas vienošanās starp darba devējiem – vai tas maz iespējams?!

Jāatzīst, līdzīga reakcija bija arī man pirms gadiem pieciem, kad Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Konkurences komitejā pirmoreiz klausījos ASV konkurences ekspertu atziņas par no-poach agreements jeb nepārvilināšanas vienošanām darba tirgū. Kopš tā laika Eiropas Komisijā un daudzās Eiropas Savienības valstīs - Portugālē, Francijā, Nīderlandē, Polijā, Lietuvā, arī ASV un citur pasaulē jau izveidojusies vērā ņemama konkurences tiesību piemērošanas prakse, izmeklējot un atklājot konkurences pārkāpumus starp darba devējiem. Tie visbiežāk izpaužas kā (i) vienošanās nepārvilināt citu uzņēmuma darbiniekus (no-poach vai no-solicit agreements); (ii) vienošanās par atlīdzībām noteiktu profesiju vai darbinieku kategorijām, fiksējot tās noteiktā līmenī (wage-fixing agreements); (iii) vienošanās nenolīgt vai nepieņemt darbā citu uzņēmumu darbiniekus (no-hire agreements).

Aizvien vairāk valstu konkurences iestādes ziņo, ka, ņemot vērā pieaugošo - it īpaši kvalificēta - darbaspēka trūkumu un attiecīgi darbinieku kaulēšanās varu (bargaining power) attiecībā pret darba devējiem, šādi pārkāpumi kļūst aizvien izplatītāki. Latvijā gan vēl nav nevienas atklātas konkurences pārkāpuma lietas par aizliegtu vienošanos darba tirgū, starp darba devējiem. Tāpēc ilustrācijai izmantošu citu konkurences iestāžu praksi, lai Latvijas darba devējus un darba ņēmējus laikus informētu, ko noteikti nedrīkst darīt, lai, risinot tik aktuālos darbaspēka piesaistes jautājumus, nenonāktu konfliktā ar Konkurences likuma 11.pantu.

Piemēri nav tālu jāmeklē. Tepat kaimiņos Lietuvas konkurences iestāde par savu prioritāti šogad pasludinājusi aizliegtu vienošanos par darbinieku nepārvilināšanu atklāšanu, jo uzskata, ka tās ir visai izplatītas dažādu nozaru darba devēju vidū.

Lietuvā pirmais lēmums par konkurences tiesību pārkāpumu darbaspēka tirgū tika pieņemts nesen, 2021.gada beigās. Lietuvas konkurences uzraugs sodīja Lietuvas Nacionālo basketbola līgu un 10 basketbola klubus, kas kādā 2020.gada līgas sēdē bija vienojušies neizmaksāt basketbolistiem atlikušo atlīdzību un citas kompensācijas par 2019.-2020. gada periodu, kad COVID izplatības dēļ pirms laika tika noslēgta basketbola sezona. Svarīgs atgādinājums: lai gan trīs no klātesošajiem klubiem nebija pauduši skaidru atbalstu līgas sēdē apspriestajam priekšlikumam, tie arī nepārprotami nenorobežojās no tā, līdz ar to arī šiem klubiem bija jāuzņemas atbildība par konkurences tiesību pārkāpumu. Ņemot vērā, ka klubi ir konkurenti un tie konkurē ar basketbolistu piesaisti, šis konkurences pārkāpums tika klasificēts kā horizontāla aizliegta vienošanās par cenas noteikšanu. Ja šāda aizliegta vienošanās nebūtu noslēgta, basketbolistiem būtu iespēja izvēlēties citu klubu, kur saņemt labākus darba, t.sk. atlīdzības nosacījumus. Kā jau pirmajam lēmumam, ko Lietuvas konkurences iestāde pieņēmusi par aizliegtu vienošanos darbaspēka tirgū, naudas sodi nebija lieli - 3440 eiro basketbola līgai un 36 640 eiro visiem 10 klubiem kopā.

Taisnības labad jāpiebilst, ka pirmās instances tiesā Lietuvas konkurences iestāde ir zaudējusi. Tiesa apšaubīja šādas vienošanās esamību un ierobežojumu pēc mērķa. Iestāde to ir pārsūdzējusi.

Lietuvā rodams vēl viens piemērs, kas ilustrē konkurences pārkāpumu izpausmes darbaspēka tirgū. Pērnā gada nogalē Lietuvas konkurences uzraugs pieņēma pārkāpuma lēmumu un ar apm. 970 000 eiro naudas sodiem kopsummā sodīja Lietuvas Nekustamo īpašumu aģentūru asociāciju un tās 39 biedrus. Šie tirgus spēlētāji bija vienojušies nepārvilināt cits cita darbiniekus – brokerus, kā arī klientus. Turklāt asociācijas Ētikas kodeksā bija punkts, kas nekustamo īpašumu aģentiem liedza kontaktēties ar citu asociācijas aģentūru klientiem. Tas klientiem ierobežoja iespēju saņemt labākus piedāvājumus, ko sniegtu spēcīga konkurence starp nekustamo īpašumu aģentūrām. Šī lieta guva plašu rezonansi Lietuvas darba devēju vidū, signalizējot, ka konkurences tiesības darbaspēka tirgū attiecas tiklab uz piedāvājuma, kā arī pieprasījuma pusi.

Bet ne tikai Lietuvā konkurences uzraugi aktīvi pievērsušies sportistu "pirkšanas-pārdošanas" darījumiem, atklājot aizliegtas vienošanās. Līdzīgi pārkāpumi izmeklēti Polijā, kur vīriešu basketbola līga un 16 klubi vienojušies par spēlētāju nepārvilināšanu, Portugālē, kur pirmais lēmums par aizliegtu vienošanos darba tirgū arī saistīts ar sportu – starp vadošo futbola līgu un 31 futbola klubu. Vispār Portugāle īsā laikā, šķiet, kļuvusi par vienu no ES pirmrindniecēm attiecībā uz no-poach aizliegtu vienošanos izmeklēšanu. Portugāles konkurences iestāde atzīst, ka vēl tikai 2022.gada aprīlī pieņemtais pirmais lēmums par konkurences pārkāpumiem darba tirgū esot izraisījis darba devēju iesniegumu straumi iecietības programmas ietvaros, kā arī neskaitāmus anonīmos ziņojumus (tip-off), kas saņemti no darba ņēmējiem. Tas nozīmē, ka gan darba devēji, gan darba ņēmēji sākuši izprast un atpazīt šādu pret konkurenci vērsto ierobežojumu prettiesiskumu un to negatīvās sekas attiecībā uz darba tirgu un darbinieku nodarbinātību.

Kā izriet no citu valstu konkurences pārkāpumu lietām, it īpaši ASV, aizliegtas vienošanās – mutvārdos vai rakstveidā fiksētas - par darbaspēka nepārvilināšanu mēdz būt ne tikai specifiskās jomās, piemēram, jau minētajos profesionālā sporta klubos. Tās var "ieperināties" praktiski jebkurā sektorā - veselības aprūpē (medicīnas personāls), transporta uzņēmumu darbībā (šoferi), tirdzniecībā (pārdevēji), sociālajos pakalpojumos (aprūpētāji), autoservisos (remontstrādnieki), būvuzņēmumos (celtnieki) utt. Svarīgi ir laikus atpazīt un valstī visaptveroši vērsties pret šiem pārkāpumiem. To varam pamācīties no ASV. Prezidents Dž. Baidens 2021.gadā paziņoja, ka konkurence darba tirgū būs viņa administrācijas prioritāte, jo tas ir veids, kā veicināt valsts ekonomikas konkurētspēju. Pēc vārdiem sekoja darbi – tai pašā gadā tika uzsāktas arī vairākas izmeklēšanas par no-poach vienošanām. Diemžēl tamlīdzīgus paziņojumus nekad neesmu dzirdējusi no mūsu valsts un valdības vadītājiem. Tas liek uzdot jautājumu – vai spēcīga konkurence darba un jebkurā tirgū vispār ir mūsu ekonomikas prioritāte un vai augstākās amatpersonas izprot konkurences sūtību un būtību. Jo periodiski un neargumentēti izmestās "aizdomas" te par karteļu, te monopolu "saskatīšanu", te par abiem vienlaikus neliecina par dziļu izpratni.

Atgriežoties pie teātru strīda par aktieru pārvilināšanu, - jebkurā nozarē, ne tikai teātra mākslā, jārēķinās ar to, ka konkurence darbaspēka tirgū pastiprināsies un aizvien biežāki būs centieni pārvilināt talantīgākos, kvalificētākos, prasmīgākos. Šajā realitāte vienīgā atbilde ir – atklāta, godīga konkurence par talantiem – novērtējot, atbalstot, atalgojot, nevis slepus vienojoties par to nepārvilināšanu. Darba likums un īpaši tā 96.pants sniedz darba devējam plašas iespējas, kā aizsargāt ieguldījumus darba ņēmēja attīstībā, labklājībā un labbūtībā. Bet iepriekš minētās aizliegtas vienošanās izraisa smagas tiesiskas, finansiālas, reputācijas kaitējuma sekas darba devējiem un vienlaikus arī demotivē darba ņēmējus un vājina darba tirgus konkurētspēju kopumā.

Bet, kamēr vēl darba devēji publiski konfliktē par darbinieku pārvilināšanas mēģinājumiem, ceru, ka šī mana informācija palīdzēs dažam labam darba devējam neiesaistīties konkurences pārkāpumā.