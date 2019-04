Skaidrīte Lasmane: Nemierīgas pārdomas par kādu kopsakaru

Latvija nedzīvoja kopīgās rituālās sērās, Latvijā nebija arī spēcīga vienprātīga sašutuma, kad mediju informācijas straumē parādījās ziņa par divu cienījamu vecu cilvēku Harija un Martas Astru nežēlīgu slepkavību 2019. gada 22. martā. Savukārt slepkavas jeb tiesiskuma un cilvēktiesību vārdā par aizdomās turētajiem dēvētie saskaņā ar mediju ziņām paši sevi un viens otru viegli nodevuši policijas rokās. Ne aiz sirdsapziņas pārmetumiem, bet spēļu zālē, dzērumā, vēl ar svaigiem asins traipiem uz apģērba.

It kā viens ziņu piliens bezgalīgajā, neapturamajā informācijas plūdumā, kuru tūlīt nebūtībā aizskalos nākamie varas cilvēku, ierēdņu, breksidiādes un citi gadījumi. Nāks klāt jauni un jauni notikumi, kuri atkal tiks pārvērsti gaistošā mediju darba produktā – ziņā, vēstī, informācijā. Un tā līdz nākamai baisajai slepkavībai, pildot svarīgāko – mediju informatīvo – funkciju demokrātiskā sabiedrībā.

Iespējams, pēc zināma laika kādam kino cilvēkam vai romānistam sižeta meklējumos nāks prātā atgriezties pie pavasara nakts necilvēcīgā notikuma un radīt krievu rakstniekam Fjodoram Dostojevskim un viņa 19. gadu simteņa "Noziegumam un sodam" līdzīgu 21. gadsimta traģēdijas vēstījumu. Tas, visticamāk, varētu rasties mūsdienās visvairāk pieprasītā žanra – kriminālmākslas – dēļ, vai arī, kas gan mazāk iespējams, pravietiskā satraukumā vai dziļākas gadsimta morālās ekoloģijas izziņas nolūkā.

Kamēr pastāv tikai līdzīga mēroga vēstījuma iespējamība un kamēr kaut cik atmiņā saglabājas vārdos grūti aprakstāmais netaisnīgas nāves rūgtums kopā ar kliedzošu sašutumu par kārtējo vēl nesodīto "banālo ļaunumu" (Hanna Ārente), uz mirkli apstāsimies pārdomās par kādu kopsakaru, kura apzināšana norāda uz nozieguma nenovēršamību.

Varbūt ir pārāk augstprātīgi piedāvāt apstākļu un cēloņu izvērtējumu pavisam īsā pārdomu rakstā, taču mērķis ir paplašināt notikušā skaidrojumu un, ja ne izskaust (Kaina zīme nav tik viegli dzēšama cilvēces raksturā), tad vismaz pievērst uzmanību dažiem legāliem stimuliem, kurus netālredzīgi un bezjēdzīgi uztur, aizstāv un aizsargā politiskā, dažu mediju, uzņēmējdarbības vide un patērnieciskā domāšana Latvijā.

Kā liecina skopais traģēdijas un noziedznieku atveidojums medijos, slepkavības iemesls bijis divu spēcīgu, samērā jaunu (1962. un 1991. dzimšanas gads) vīru neatliekama naudas vajadzība. Ne nabadzības vai bada nāves novērsumam, bet visprimitīvāko alkohola un azartspēļu tieksmju apmierinājumam. Lai nu par visu citu, bet par minēto vēlmju vispilnīgāko apmierinājumu Latvijā domāts daudz un darīts vēl vairāk. Ik uz soļa, ik kvartālā, Rīgas un citu pilsētu centrā un nomalēs kliedz "Fēniksu" un citu "laimētavu" pretlikumīgi spožās reklāmas, privātuma drošību sola aptumšotie logi, pašas veras "Alk outlet" un citu dzērienu veikalu durvis, un tām blakus – zibenīgu nebanku aizdevumu pārpilnība, lai loģiski noslēgtu izpriecām un prāta atslodzei (Jānis Zuzāns) atvērto un nolemto vidi.

Veiksmīgās trīsvienības – spēļu zāles, alkohola veikali, ātrie aizdevumi – komercefektu pat bez statistikas datiem ik dienu uzskatāmi apliecina vajājošā dzērāja elpa uz ielas un transportā, daudzi grīļīgi un nekopti ķermeņi, pastāvīgās pudeles brālības pie lauku veikalu durvīm, agresivitāte un lamas. Viss tas neglābjami atgādina par blīvā biznesa tīkla klientu klātesamību sabiedrībā, kurā, neraugoties uz deformējošas vides acīmredzamību un pierastību, varbūt dažkārt par spīti tai, saglabājas arī lielākās sabiedrības daļas veselīga, labklājīga un pilnvērtīga dzīvotgriba. Nabadzības pētniekiem būtu pavēršams skats ne tikai uz joprojām par trūcīgu atzīto valsti ar vienas sabiedrības daļas niecīgajām algām un pensijām, bet arī uz spēļu azartā, vieglo aizdevumu un dzeršanas tīklos ievilinātajiem nelaimīgo tūkstošiem.

Daži no nesamērīgi blīvās trīsvienības varenajiem iegūst miljonus. Ar niecīgu daļu no tiem aplaimoti pateicīgie mākslinieki un mākslas baudītāji, kuriem taču nenāktos (?) atteikties no legāli piedāvātā honorāra, turklāt cēli dēvēta par mecenātismu. Apmierināti ar veiksmīgo biznesa trijotni ir valsts ieņēmumu savācēji. Politiķi jauki spēlējas ar cilvēku prātiem pirms kārtējām vēlēšanām, solot cīnīties, karot un atbrīvot no bīstamo baudu un nabadzības gūsta, skaidri apzinoties, ka tas nav ne izdevīgi, ne pa spēkam viņu varas gribai.

Šaubīgā biznesa liegumu kā ēsmu mēreni neapmierinātajai tautai pamet noziedzīgā nesaimnieciskumā vainotie pilsētas pārvaldītāji. Bet sabiedriskā Latvijas televīzija absurdi atvēl ekrāna laiku, lai ar "Cik brīnišķīgi!" noslēgtu augstprātīgu, tukšu un viltīgu sarunu ar it kā pretlikumīgi apdraudētiem likumīgā biznesa organizētājiem.

Baumo, ka trīsvienības daļa – laimētavu bizness – pamazām mirstot dabīgā nāvē, jo potenciālie spēlētāji Latvijā esot jau izsmelti: vieni atskārtuši, ka naudu var tērēt daudz saprātīgāk un prātu var atpūtināt nesalīdzināmi auglīgākās izpriecās, kamēr otrie, kuri to nav apjēguši, visu, kas bijis ieguldāms, jau atdevuši spēļu automātiem. Iespējams gan, ka tā ir kārtējā viltus ziņa. Tauta dažkārt mēdz vieglināt dzīvi pasakās. Noziedzīgās slepkavības nejaušos un nevainīgos upurus dzīvei vairs augšām neuzcelt.