Tatiana Ginzburg: Ko nozīmē – zināt valodu?

Šis jautājums nesen izskanēja diskusijā ar dažiem maniem kolēģiem, kuri nav valodu skolotāji. Vēl kādā citā sarunā attīstījās debate par kāda jauna cilvēka valodas prasmēm. Vienam no debates dalībniekiem pārliecība, ka jaunietis māk valodu labi, jo ir dzirdējis attiecīgo jaunieti runājam angļu valodā. Otram dialoga dalībniekam pārliecība, ka jaunietis ir ar vājām angļu valodas zināšanām, jo jaunieša rakstu valoda esot vāja.

Profesionāli, tīri pedagoģiskā līmenī, mēs ikdienā runājam par palīdzību mūsu studentiem kļūt par "kompetentiem valodas lietotājiem" (competent users of a language). Tas, protams, ir atkarīgs arī no vecuma: cilvēki lieto valodu atšķirīgi, kad viņiem ir pieci un astoņpadsmit gadi. Bet tomēr, ko mēs saprotam ar "būt kompetentam", ja runājam par nobriedušu jaunieti, kurš tūlīt kārtos 12.klases eksāmenu angļu valodā? Ko mēs domājam, sakot: "Tas un tas zina angļu valodu ļoti labi"? Ko mēs varam secināt no pieejamajiem svešvalodu testiem?

Es teiktu, ka tas ir atkarīgs no tā, kam šī valoda ir vajadzīga un kādos apstākļos tiks pielietota. Teiksim, Alekss plāno lietot angļu valodu galvenokārt, lai skatītos šovus, filmas un konkursus, organizētu brīvdienas un socializētos ceļojumu laikā. Viņš ļoti labi var iztikt ar samērā ierobežotu vārdu krājumu un gramatiku, pamata rakstīšanu, labām klausīšanās prasmēm un tekošas, pat ja neprecīzas runas prasmēm. Visas šīs prasmes ir salīdzinoši viegli attīstāmas, ņemot vērā digitālā angļu valodas satura pārpilnību. Patiesībā, pateicoties internetam, daudzi jaunieši angliski runā pārliecinoši un ar labu izrunu.

Aleksa draudzene Anna plāno studēt universitātē, kurā visas mācības notiek angļu valodā, tāpēc viņai viennozīmīgi būs nepieciešams cits valodu prasmju kopums. Papildu ikdienas saziņai viņa lasīs, klausīsies un rakstīs akadēmiskus un vēlāk arī profesionālus tekstus. Viņai būs arī jāprezentē un jāapspriež sarežģīti jautājumi, līdz ar to viņai būtu jāzina izsmalcināts vārdu krājums un sarežģītas gramatiskās struktūras. Tas būs vēl aktuālāk, kad viņa sāks strādāt kādā starptautiskā uzņēmumā un vēlēsies uzņemties starptautisku komandu vadīšanu.

Šie divi diezgan pretējie piemēri ilustrē, ka pastāv valodas spektrs, ko daži valodu testu izstrādātāji ļoti labi spēj pamanīt. Piemēram, IELTS (starptautiski atzīts angļu valodas prasmju tests) ir divi varianti: IELTS Academic - tiem, kuri gatavojas studijām universitātēs, un IELTS General - imigrācijas un darba apmācībai, un katra testa saturs atspoguļo valodas iespējamo lietojumu.

Visos galvenajos valodas testos tiek vērtētas receptīvās (lasīšanas un klausīšanās) un produktīvās (runāšanas un rakstīšanas) prasmes. Otrajā kategorijā valodas testos novērtē saturu/idejas, spēju strukturēt domas, aktīvo vārdu krājumu, gramatiku un izrunu vai pareizrakstību. Nav pārsteidzoši, ka tie, kuri kārto testu, parasti iegūst zemākus rezultātus produktīvajās prasmēs, īpaši rakstīšanas prasmēs, un šīs atšķirības ir būtiskas starp akadēmiskajiem un vispārīgajiem testiem [1].

Kā ar Latvijas centralizēto eksāmenu? Atšķirībā no IELTS, 12.klases eksāmens angļu valodā ir obligāts, un no tā neizvairīties. Vidusskolēni to kārto neatkarīgi no savām vajadzībām un nākotnes plāniem. Pagājušajā mācību gadā augstākie vidējie rādītāji bija eksāmena runāšanas daļai, kas liecina, ka mūsu jaunieši patiešām var efektīvi sazināties. Rakstīšanas rezultāti parāda šo to vairāk. Lai gan vidējie punkti vēstules rakstīšanai (1. uzdevums) ir labi, esejas rakstīšana (2. uzdevums) šķiet daudz grūtāka [2]. Riga Business School gadījumā rūpīgi sekojam līdzi 12. klases eksāmenu rezultātiem angļu valodā, un arī prasām papildu angļu valodas testu, lai pārliecinātos par angļu valodas zināšanām. Abas mūsu bakalaura programmas norisinās angliski, un mums jānodrošina studiju procesu un kvalitātes līmeni.

Acīmredzot ne katrs skolas absolvents plāno stāties augstskolā, tāpēc jaunais skolu standarts piedāvā apgūt priekšmetus dažādos līmeņos. Tomēr plāni mainās līdz ar briedumu, un tas, kas šobrīd šķiet mazsvarīgs, pēc pāris gadiem var kļūt par nepieciešamību. Ir lietderīgi apgūt pēc iespējas plašākas valodas zināšanas, izmantojot gan skolā, gan ārpus tās esošās apmācību iespējas.

