Tomas Piliponis: Emisiju samazinājums – ieguvums gan videi, gan biznesam

Pandēmija ir dubultojusi un pat trīskāršojusi vienreizējās lietošanas plastmasas apjomus virknē pasaules valstu. Projekta "The New Climate Economy" ziņojums liecina, ka 95% no plastmasas iepakojumiem, kas naudas izteiksmē ik gadu sastāda aptuveni 120 miljardus dolāru, tiek izmesti jau pēc pirmās lietošanas reizes, turklāt plastmasas mikroelementi ir atrastas 114 ūdenī mītošām sugām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Problēmas apjomi ir ievērojami, tomēr vienlaikus ir dažādi veidi, kā sekmēt dabai draudzīgus risinājumus gan uzņēmumiem, gan dažādām organizācijām, gan katram individuāli. Būtiskākais – atrast motivāciju un definēt pirmos soļus, ar ko sākt.

Ja pasaules uzņēmējdarbība neuzņems zaļāku kursu, piesārņojuma dēļ līdz 2050. gadam vairāk nekā 140 miljoni cilvēku zaudēs savas mājas. Lai pasaules valstis spētu saglābāt globālo sasilšanu 2 grādus pēc Celsija virs pirmsindustriālā līmeņa, līdz 2060. gadam oglekļa emisijas ir jāsamazina par 40%. Visbiežāk mums nav nepieciešama papildus motivācija, lai palīdzētu personai, kura acīmredzami ir nonākusi nepatikšanās. Šobrīd "personai", kurai jāpalīdz, ir mūsu planēta, turklāt tas vienlaikus sniegs iespēju visiem dzīvot labākā vietā.

Ilgtspējīgi risinājumi palīdz ne tikai dabai, bet arī biznesam, sekmējot efektivitāti, uzlabojot zīmola vērtību un reputāciju, nodrošinot platformu inovācijām, palīdzot piesaistīt un noturēt personālu un samazināt izmaksas. Zaļā domāšana var sekmēt arī konkurētspēju ekoloģiski apzinīgo klientu vidū, kuri meklē līdzīgi domājošus produktu vai pakalpojumu sniedzējus. Tas pozitīvi ietekmē arī darbinieku motivāciju un iespējas piesaistīt un noturēt talantus, piemēram, mileniāļu paaudzei īpaši saistoši šķiet tie darba devēji, kuriem ir ilgtspējīgi mērķi, kas sniedzas tālāk par peļņu.

Ar valdības un politikas veidotāju atbalstu uzņēmumi, kas rīkojas klimata pārmaiņu jomā, īstenojot zaļos risinājumus, tehnoloģijas un izaugsmes stratēģijas, kopumā varētu sasniegt 26 triljonus dolāru lielu ekonomisko labumu. Ilgtspējība šobrīd ir spēcīgāka nekā jebkad agrāk, taču, lai kļūtu patiesi draudzīgi dabai, jūsu uzņēmējdarbībā ir jāiesaista visi, kas var sniegt ieguldījumu, un jāturpina virzīties uz priekšu.

Patiesībā jēdziens "ilgtspēja" daudz pasaka priekšā. Tas nozīmē spēju izturēt, veidot biznesu, kas būs izturīgs un attīstīsies ilgtermiņā. Ilgtspējīgs bizness nesīs peļņu, vienlaikus uzlabojot sabiedrības un vides apstākļus. Turklāt, tas ietver ne tikai ne tikai to, ko jūs darāt (produktu, pakalpojumu), bet arī to, kā jūs to darāt (kā radāt produktu vai nodrošināt konkrēto pakalpojumu). Būtiskākie aspekti, uz kuriem orientējas liela daļa "zaļo biznesu", ir enerģija, atkritumi, labklājība, transports un pārdomāti iepirkumi.

Ikvienam uzņēmumam ir pienācis laiks nopietni uztvert klimata pārmaiņas un sākt pāriet ne tikai uz ilgtspējīgākiem iepakojuma risinājumiem, bet arī uz nulles oglekļa emisiju. Ir risinājumi, kas ļauj vienlaikus samazināt emisijas un gūt finansiālu labumu. Piemēram, Carlsberg Group ilgtspējības programmas "Kopā tuvāk nullei" mērķis ir sasniegt nulles līmeņa oglekļa dioksīda nospiedumu, apturēt ūdens izšķiešanu, bezatbildīgu alkoholisko dzērienu lietošanu un negadījumu statistiku. Katram no šiem lielajiem mērķiem ir definēti apakšmērķi, kas sasniedzami 2022. un 2030. gadā. Piemēram, līdz 2030. gadam plānots likvidēt alus darītavu radītās oglekļa emisijas un par 30% samazināt ķēdes uzņēmumu "zaļās pēdas nospiedumu". Viens no atslēgas elementiem ir iepakojums, kas veido 41% no mūsu produktu kopējām emisijām.

Ilgtspējība kļūst par būtisku elementu ne tikai uzņēmumu attīstības stratēģijās, bet arī par noteicošo faktoru klientu un sadarbības partneru izvēlēs. Zaļā domāšana var sniegt plašas uzņēmējdarbības iespējas un ir kļuvusi par svarīgu apsvērumu biznesa stratēģijā. Aprites ekonomikā resursus nekad nepamet, lai tie kļūtu par atkritumiem.

Produkti tiek izstrādāti tā, lai tie būtu droši un viegli iekļaujami ražošanas un pavairošanas ciklos. Samazinot jaunu resursu izmantošanu, aprites ekonomikā sarūk arī ietekme uz klimatu. Ilgtspējīgāka darbība palīdzēs arī jūsu biznesam kļūt efektīvākam. Iemeslu, kādēļ ikvienai uzņēmējdarbībai, jākļūst dabai draudzīgākai, ir daudz – vides stāvoklis, sociālie apsvērumi, finansiālie ieguvumi u.c. Pirms uzsākt ilgtspējīgas darbības īstenošanu vai tās elementu ieviešanu, izpētiet visas iespējas, kas tiek piedāvātas. Tas palīdzēs izvēlēties ne tikai labākos risinājumus planētai, bet arī jūsu biznesam.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29461

http://newclimateeconomy.report/