Toms Briedis: Nost ar influenceriem! Esiet sveicināti, digitālā satura autori!

Ja kāds cer, ka influenceru jeb digitālā satura autoru ēra tuvojas izskaņai, tad lai šis kāds ievelk īpaši dziļi elpu, jo 2022. gads solās būt vēl spraigāks. Pieprasījums pēc influenceru mārketinga pakalpojumiem pieaug ar katru gadu, taču salīdzinājumā ar citiem gadiem tieši pērn bija vērojama vislielākā izaugsme, ko rāda arī skaitļi.

Influencer Marketing Benchmark Report jaunākie dati vēsta, ka 2021. gadā influenceru mārketinga kopējā vērtība, salīdzinot ar 2020. gadu, provizoriski palielinājusies par 4,1 miljardu, kopumā sasniedzot 13,8 miljardus ASV dolāru.

Aizvadītā gada noslēgums arī Baltijas valstīs bijis īpaši spraigs, ar burtisku "naudas cīņu" starp aģentūrām un zīmoliem, lai tikai izveidotu sadarbību ar vēlamajiem digitālā satura autoriem. Iepriekš minētais atkal apliecina digitālā satura veidotāju nozīmīgumu mārketinga un reklāmas tirgū, kā arī zīmolu attīstībā. Tostarp arvien vairāk notiek sociālo un tradicionālo mediju robežu saplūšana, kad digitālā satura autori kļūst, piemēram, par televīzijas sejām. Ir pilnīgi skaidrs, ka šī tendence ne vien neplāno mazināties, bet tieši pretēji – kļūst aizvien pieprasītāka. Aizvadītais gads arī Latvijā bijis īpaši izaicinošs un interesants, un no tā ir vērts atcerēties arī dažas mācības.

Sodi, kas, iespējams, sakārtos influenceru mārketinga nozari

2021. gada pavasarī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pirmo reizi uzlika reālus naudas sodus par negodīgu komercpraksi divām influencerēm – kopā 2500 eiro apmērā. Turklāt gada beigās Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu nams atstāja spēkā PTAC piemēroto sodu vienai no influencerēm, kas bija iesniegusi pieteikumu par PTAC lēmuma atcelšanu.

Influenceru mārketingā visas iesaistītās puses ir vienlīdz atbildīgas par savu pienākumu apzinīgu izpildi. Influencera galvenais uzdevums ir ievērot pasūtītāja un PTAC izvirzītos noteikumus, taču sekotājiem jāspēj kritiski "filtrēt" saturu, paņemot sev tikai to, kas tiešām nepieciešams.

Ik pa laikam sociālajos tīklos var manīt, ka PTAC sazinās ar digitālā satura veidotājiem, ja ir aizdomas par negodīgu komercpraksi, un tā ir pozitīva iezīme, ņemot vērā, ka influenceru mārketingā, tāpat kā visās citās nozarēs, ir savi noteikumi, ar kuriem katram digitālā satura veidotājam ir jāiepazīstas un kas jāievēro.

Influenceru reputācijas riski

Pēdējie gadi Covid-19 ietekmē ir nesuši papildu potenciālos reputācijas riskus ne vien zīmoliem, bet arī valsts un pašvaldību iestādēm. Galvenais risku iemesls ir vērtību nesakritības digitālā satura autoriem un pasūtītājiem, viena no tādām lietām ir publiskā nostāja Covid-19 ierobežojumu, vakcinācijas un citos jautājumos. Pagājušā gada jūlijā šis bija viens no iemesliem, kāpēc Rīgas dome pārtrauca sadarbību ar digitālā satura autoru. No pieredzes var teikt, ka arī valsts institūcijas uz digitālā satura autoru vai viedokļa līderu piesaisti raugās salīdzinoši piesardzīgāk nekā pirms pandēmijas vai pandēmijas sākumā. Īpaši tas ir jūtams ar veselību saistītās jomās, kur darbojas princips "labāk desmitreiz nomēri (pārbaudi) un tikai tad izvēlies kampaņas vēstnesi/digitālā satura autoru".

No tā var secināt, ka ir jāveic ļoti rūpīga analīze, izvēloties digitālā satura autoru sadarbībai, kā arī, nedefinējot svarīgākos jautājumus līgumā jeb neparedzot tajā potenciālos reputācijas apdraudējuma riskus, var rasties problēmas pārtraukt šāda veida sadarbību. Savukārt digitālā satura autoru pusē ir jāatceras, ka popularitāte uzliek arī pienākumus jeb savā ziņā uzvedības kodeksu, gluži kā publiskām personām vai amatpersonām, kurām arī pēc darba laika ir jāuzvedas korekti un kuru amata viedoklis ir grūti vai nemaz nav nodalāms no privātā.

Vakars, kad "izslēdzās gaisma" un izrādījās, ka mums apkārt ir cilvēki, turklāt diezgan interesanti

Pagājušā gada 4.oktobrī mēs piedzīvojām vienu zīmīgu vakaru – "Instagram", "Facebook" un "WhatsApp" sociālo mediju platformu darbības apstāšanos. Šis vakars izraisīja divējādas emocijas – digitālā satura autori, uzņēmumi, aģentūras piedzīvoja vieglu panikas lēkmi, savukārt sociālie tīkli, kuri kādu mirkli bija atstāti novārtā, piedzīvoja atkārtotu slavas mirkli, piemēram, "Twitter". Protams, bija interesanti vērot, kā cilvēki joko par to, ka, izrādās, mums apkārt ir arī reāli cilvēki, ne tikai tie, kas ir sociālajos tīklos, taču šis vakars lika arī uzdot jautājumus, vai satura veidotājiem nav laiks aktīvāk piedomāt pie savas darbības diversificēšanas vairākās sociālo tīklu platformās, lai, atkārtojoties šādai situācijai, mazinātu riskus un zaudējumus.

Protams, ne tikai digitālā satura veidotājiem, bet arī kampaņu organizatoriem šis bija īpašs gadījums, kurš pierādīja, cik lielu ietekmi viena diena var atstāt uz kampaņu rezultātiem, ko pieredzējām arī mēs.

Nodokļu dēļ Latvija zaudē konkurētspēju Baltijā

Ar nožēlu jāatzīst, ka, pateicoties Latvijas nodokļu sistēmas sniegtajām iespējām, mūsu digitālā satura autori bieži vien zaudē konkurētspēju Baltijas tirgū. Nav nekāds noslēpums, ka vairums Latvijas digitālā satura autoru strādā ar autoratlīdzības līgumiem vai maksā mikrouzņēmuma nodokli, kas pie noteikta apgrozījuma noteikto pamatsummu palielina par 25–40%.

Ikdienā, veidojot kampaņas Baltijas līmenī, kur sadarbības partneri ir uzņēmumi no visas pasaules, ik reizi nonākam pie jautājuma, kāpēc Latvijas digitālā satura veidotāji ar mazāku sekotāju skaitu ir dārgāki nekā, piemēram, Igaunijas vai Lietuvas. Protams, aģentūrām un zīmoliem ideālais variants būtu, ja visi sadarbības partneri būtu SIA, kas maksā valsts budžetā PVN, taču diezin vai tā kādreiz būs, tāpēc, cerot uz labāko, mēs turpinām "asināt" savas argumentēšanas spējas, lai ārvalstu uzņēmumiem skaidrotu šos iemeslus.

Atsauksmju par produktiem nozīmīgums turpina augt

Pērn arvien lielāku nozīmīgumu ieguva līdz šim novārtā atstātais, bet ļoti būtiskais "review marketing" jeb godīgas atsauksmes par jauniem vai līdzšinējiem produktiem. Dažādi pētījumi rāda, ka vidēji 70–85% cilvēku, pirms iegādājas sev vēlamos produktus un pakalpojumus, lasa un meklē par tiem atsauksmes, tātad šī sadaļa ir "must have" ikvienā produktu mājaslapā, kas kopš Covid-19 ēras sākuma vēl vairāk palielinājusi savu aktualitāti.

Latvijā un Baltijā šī ir nepamatoti maz izmantota metode, kas tiešā veidā palīdz klientam veikt pirkumus. Jāatzīst, ka SIA "Womstar" ir teju vienīgais specializētais atsauksmju iegūšanas uzņēmums Baltijā, kas ļauj patērētājiem iepazīties un sniegt par produktiem godīgas atsauksmes, tādējādi veicinot produktu atpazīstamību un pārdošanu.

Ardievu, influenceri, esiet sveicināti, digitālā satura autori!

Jau gadiem tiek lauzti šķēpi par to, kā tad īsti būtu jāsauc visiem zināmie influenceri. Tad nu lūk, 2021. gadā tika apstiprināts Latvijas Blogeru un influenceru asociācijas, kas ir diskreditējusi sevi, pateicoties tās vadītājas reputācijas problēmām, piedāvātais termins. Turpmāk influenceri pareizi jādēvē par digitālā satura autoriem!

Atskatoties uz 2021. gada notikumiem, svarīgi pieminēt arī 2022. gada prognozētās influencera mārketinga tendences, kuras vērts fiksēt, plānojot digitālā satura autoru piesaistīšanu sava zīmola tālākai attīstībai.