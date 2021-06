Toms Briedis: Sodi, kas, iespējams, palīdzēs sakārtot influenceru nozari

Vārdu savienojums "influenceru mārketings" teju nevienam vairs nav svešs, taču pašiem influenceriem gan gadās "iekrist", nepildot godīgas komercprakses pamatnoteikumus, pēc kā būtu jāvadās visiem šīs jomas pārstāvjiem. Tā vairs nav nevainīga spēle sociālajos tīklos, jo sekotāju skaits jeb auditorija influenceriem mērāma vairākos desmitos vai pat simtos tūkstošu un var būt lielāka nekā atsevišķiem Latvijas masu medijiem. Šāds statuss satura veidotājiem ne vien dod iespējamu materiālu labumu, bet arī uzliek nopietnus pienākumus pret saviem sekotājiem, un atrunas "es nezināju" šeit ir nevietā.

Jebkurš "Instagram", "Facebook", "Youtube", "TikTok" lietotājs, visticamāk, seko vismaz vienam influencerim vai atpazīstamam cilvēkam Latvijā un uzticas tā viedoklim. Protams, ir interesanti vērot šo cilvēku daudzveidīgo saturu, ikdienas dzīvi, aktualitātes un piedzīvojumus. Ticu, ka daudzi no šiem influenceriem ir vai kļūs arī par īsteniem iedvesmotājiem – piedzīvot, aizbraukt, nopirkt, iepazīt, izglītoties, apgūt – dzīvot krāšņāk. Un visbiežāk tas jau arī ir tas, kādēļ mēs katrs vēlamies patērēt kāda vai kādu influenceru saturu.

Cilvēkam pašam nav iespējas zināt un piedzīvot visu. Lai zinātu vai piedzīvotu vairāk, nepieciešams arī izzināt vairāk. Tās var būt grāmatas, filmas, podkāsti vai ziņu portāli, televīzija – jebkas, kas mums par kaut ko stāsta, bagātinot mūsu zināšanas un pieredzi. Tieši tāpat arī influenceri dalās savā pieredzē, paplašinot savu sekotāju redzesloku, veidojot ar tiem saikni, iekarojot uzticību, tāpēc influencera pienākums ir atpelnīt šo uzticēšanos, darbojoties kā filtram, skaidri norādot, kur viņa viedoklis var būt ietekmēts ar materiālu atlīdzību.

Ņemot vērā influenceru mārketinga ietekmīgumu un popularitāti, ne velti ievērojamam skaitam pašmāju influenceru auditorija, kas seko viņu aktivitātēm sociālajos tīklos, ir lielāka nekā atsevišķiem Latvijas masu medijiem – influenceriem ir iespēja papildināt savu ikdienas saturu ar apmaksātām reklāmām. Šim procesam ir jābūt izdevīgam visām tajā iesaistītajām pusēm. Influenceris saņem dāvanu, barteru vai atalgojumu par savu darbu. Zīmola pārstāvim ir iespēja sasniegt konkrētā influencera auditoriju ar personalizētu ziņu. Savukārt sekotāji var iepazīties ar dažādiem produktiem un pakalpojumiem, piedalīties produktu izlozēs, kā arī saņemt informāciju par jaunām vai neiepazītām lietām, tās īpaši nemeklējot.

Protams, šim procesam jābūt korektam, ievērojot visus priekšnosacījumus, lai influenceris savu sekotāju nekādā veidā nemaldinātu, jo, saņemot atalgojumu, barteru vai dāvanu kā samaksu par produkta vai pakalpojuma reklāmu, par to nepieciešams ziņot arī savā ierakstā, izmantojot sociālo tīklu piedāvātās iespējas vai konkrētas #mirkļbirkas. To visu ir saprotami definējis Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), lai influenceriem, uzņēmumiem būtu vieglāk orientēties lietās, ko drīkst vai nedrīkst darīt, un tajā, kā jābūt norādītai informācijai, lai tā nemaldinātu cilvēkus. Ir tikai saprotami, ka arī šis tirgus tiek regulēts, tāpat kā tas notiek ar reklāmas tirgu, kur visi dalībnieki ir reģistrēti, licencēti un ir pakļauti Reklāmas likumam.

Kā jau lielai daļai zināms, pavisam nesen PTAC pirmo reizi ir uzlicis reālus naudas sodus par negodīgu komercpraksi divām influencerēm – kopā 2500 eiro apmērā. Biju visai pārsteigts, ka šis fakts radīja tik lielu ažiotāžu tieši influenceru vidū, kā arī par to, ka daudzi neizprot vai nevēlas saprast, ka par konkrētu noteikumu nepildīšanu un brīdinājumu ignorēšanu var saņemt arī naudas sodu. Influenceru mārketingā visas iesaistītās puses ir vienlīdz atbildīgas par savu pienākumu apzinīgu izpildi. Sekotājs iepazīstas ar saturu un spēj to kritiski "filtrēt", paņemot sev tikai to, kas pašam nepieciešams.

Zīmola pārstāvis saņem reklāmas pakalpojumu un līgumā noteiktajā kārtībā norēķinās par savu sadarbību ar influenceri, savukārt influenceris izpilda visas darba devēja un PTAC prasības, lai būtu maksimāli godīgs pret saviem sekotājiem.

Jebkura influenceru aģentūra, arī "Womstar", ir ne vien kā palīgrīks, piemeklējot katram zīmolam piemērotāko satura veidotāju vai slavenību, bet arī atbalsta plecs visos neskaidrajos jautājumos. Mūsu [tāpat kā jebkuras influenceru aģentūras] uzdevums ir sasniegt klienta izvirzītos mērķus un sekot līdzi ar influenceriem saistītām aktualitātēm, lai zīmolu pārstāvju un influenceru sadarbība būtu ne vien pēc iespējas veiksmīgāka, bet arī korekta pret patērētāju. Manuprāt, PTAC dara ļoti vērtīgu darbu, cenšoties izskaust negodīgu komercpraksi.

Apsveicami ir tas, ka PTAC sākotnēji komunicē ar influenceriem, uzņēmumiem, lai izprastu katru konkrētu sadarbības gadījumu, un pēc tam veic darbu, kas ietver ieteikumus un, ja nav iespējams citādi, sodu piemērošanu. Protams, ir lietas, kur arī influenceru aģentūrām nav viennozīmīgas vienprātības ar PTAC, taču, ņemot vērā to, ka šī tirgus uzraudzība sākās tikai pirms pāris gadiem, tas ir saprotami. Svarīgākais, manuprāt, būtu lielāka iesaiste sadarbībā ar influenceru aģentūrām, lai kopīgiem spēkiem radītu patīkamu, patiesu un drošu sociālo tīklu vidi. Tāpat arī uzņēmumu pārstāvjiem, kas pašu spēkiem vēlas sadarboties ar influenceriem, jāapzinās sava kompetence influenceru mārketinga jautājumos, nepieciešamības gadījumā izvēloties sadarbību ar aģentūrām, kuru zināšanas darbā ar influenceriem tiek praktizētas daudzu gadu garumā ik dienu.

Nemelojot – esmu gandarīts, ka šis temats izraisījis tik lielu publicitāti un ažiotāžu medijos un sociālajos tīklos, tādā veidā atgādinot sabiedrībai, kas un kāpēc tiek izmantots influenceru veidotajā saturā, kā arī dodot iespēju influenceriem uzlabot un izskaust kļūdas pašu publikācijās. Gribētos cerēt, ka šis ir kā liels brīdinājuma signāls influenceru darbu uztvert nopietni. Tāpat kā daudzās citās nozarēs, arī te ir savi noteikumi, pēc kuriem jāvadās. Vairāk par to, kas influencerim ir jāievēro, reklamējot kāda zīmola saturu, lasiet šeit: https://www.ptac.gov.lv/lv/jaunums/socialie-tikli-un-infulenceru-marketings.