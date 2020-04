Uldis Biķis: Šobrīd ļoti nepieciešama savstarpējā uzticēšanās

Ārkārtējā situācijā, īpaši vīrusa izraisītas globālās pandēmijas laikā, nav nekā svarīgāka, kā nodrošināt cilvēku drošību. Vispirms fizisko, pēc tam arī materiālo. Noteikti jāsaka liels paldies Latvijas valdībai, likumdevējiem un ierēdņiem, kuri šoreiz tiešām ir rīkojušies ļoti ātri un izlēmīgi. Gan nosakot un nepārtraukti aktualizējot stingros piesardzības pasākumus un ierobežojumus, gan operatīvi izstrādājot un pieņemot likumu "Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 izplatību", kas paredz virkni atbalsta pasākumu uzņēmumiem, to darbiniekiem un saimnieciskās darbības veicējiem.

Abi soļi ir ļoti pareizi un vitāli nepieciešami, tomēr tos nedrīkstētu īstenot ar vienādu pieeju. Ir pilnīgi pareizi, ka tā sauktie "2+2", "paliec mājās" un citi fiziskās drošības vārdā noteiktie ierobežojumi tiek detalizēti aprakstīti un ir burtiski jāievēro ikvienam. Par to vispār nevar būt šaubu. Vienlaicīgi, attiecībā uz materiālās drošības nodrošināšanu, valsts atbalsta instrumentiem vajadzētu būt maksimāli elastīgiem, individuāli pielāgojamiem un īstenojamiem vadoties pēc likuma gara, nevis burta.

Īpaši tas attiecas uz dīkstāves pabalsta izmaksas kārtību dīkstāvē esošo uzņēmumu darbiniekiem, kas aprakstīta Ministru kabineta noteikumos Nr. 165 un šobrīd ir pilnīgi vienāda visiem, neatkarīgi no uzņēmuma darbības jomas, lieluma un darbinieku skaita.

Šāda pieeja, protams, ierēdniecībai ļoti atvieglo atbalsta piemērošanu un administrēšanu. Iespējams, krīzes laikā arī tas nav mazsvarīgi. Tomēr, manuprāt, daudz būtiskāk tagad ir maksimāli pasargāt un atbalstīt eksportējošos uzņēmumus, kuros strādā simtiem vai pat tūkstošiem darbinieku un kuri ir galvenie naudas plūsmas veidotāji tautsaimniecībā un attiecīgi arī valsts budžetā.

Šo uzņēmumu darbību šobrīd primāri ietekmē nevis Latvijā noteiktie ārkārtējās situācijas ierobežojumi, bet lēmumi, kas tiek pieņemti eksporta valstīs. Līdz ar to katra uzņēmuma situācija, atkarībā no tirgus, produktu un klientu portfeļa, ir pilnīgi savādāka. Šīs situācijas nav iespējams paredzēt, aprakstīt un vispārināt. Tās vislabāk zina un uz tām operatīvi spēj reaģēt tikai šo uzņēmumu vadītāji, kuriem šajā situācijā atbalsts ir ļoti nepieciešams, taču būtu jādod daudz lielāka brīvība pašiem pieņemt visatbildīgākos lēmumus sakarā ar savu darbinieku dīkstāvi.

Esmu viens no daudznozaru koncerna "Latvijas Finieris" vadītājiem. Mūsu uzņēmumā Latvijā strādā 2200 darbinieki, kuri pārstāv vairāk nekā 250 dažādas profesijas. Tā ir sarežģīta sistēma, kurā nav iespējamas pilnīgi vienādas pieejas pilnīgi visās situācijās. Ir skaidrs, ka tuvākajā laikā mēs būsim spiesti samazināt darba apjomu. Katrā rūpnīcā, katrā struktūrvienībā, pat katrā maiņā un katrā profesijā samazinājuma apjoms var būtiski atšķirties, bet par 100% darbi neapstāsies. Mūsu ražošana ir balstīta uz noslēgtajiem kontraktiem un to operatīvu izpildi – tas nozīmē, ka arī darba apjomā korekcijas jāspēj veikt dažu dienu laikā. Ja mums un citiem ražošanas uzņēmumiem nebūs pieejami elastīgi atbalsta pasākumi, zaudēsim iespēju eksportēt un nebūs ieņēmumi arī Latvijai kopumā. Tai skaitā, lai finansētu atbalsta pasākumus pārējiem.

Protams, vēlreiz uzsvēršu - nav nekā svarīgāka, kā nodrošināt cilvēku fizisko drošību. Taču arī to Ministru kabineta noteikumi Nr. 165 īsti negarantē. Izvērtējot, kuram no darbiniekiem lūgt turpināt darbu, bet kuru uz laiku aicināt palikt mājās, šobrīd loģiski būtu pieiet no riska grupu pozīcijas, primāri pasargājot kolektīva sirmgalvjus un kolēģus ar hroniskām saslimšanām, tai skaitā respiratoros slimniekus. Diemžēl šiem cilvēkiem, īpaši strādājošajiem pensionāriem, kuri nekvalificējas dīkstāves pabalsta saņemšanai, tas daudzos gadījumos nozīmē tik lielu ienākumu kritumu, ka viņi var izšķirties par veselībai un pat dzīvībai bīstamu izvēli palikt darbā. Un kā rīkoties situācijās, kad skaidri zināms, ka darbinieks ir vienīgais pelnītājs ģimenē vai viņam ir liels skaits apgādājamo? Tikai konkrētais darba devējs var vislabāk izlemt, kā, lemjot par dīkstāvju piemērošanu, saglabāt maksimālu solidaritāti šajā visiem tik grūtajā laikā.

Tāpēc mans lūgums valdībai un likumdevējiem ir izstrādāt tādus krīzes laika noteikumus, kas būtu balstīti uz uzņēmumu pašdeklarācijas principu. Šis īr brīdis, kad savstarpējā uzticēšanā būtu jāpaceļ jaunā līmenī, vismaz attiecībā pret tiem darba devējiem, kas iekļauti Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Padziļinātās sadarbības programmā un par kuru godaprātu nevajadzētu būt šaubām. Izvirzot atsevišķus, elastīgus kritērijus un noteikumus, sniedzot iespēju, palīdzot, konsultējot. Jā, ļoti iespējams, būs 10-20% potenciālu neveiksmju, taču šāds lēmums palīdzētu saglabāt darbu 80-90% pārējo uzņēmumu. Te ir runa par samērīguma principu.

Novēlu VID, Finanšu un Ekonomikas ministrijas darbiniekiem šodien patiesi cīnieties par ikvienu "Baltā saraksta" Zelta, Sudraba un Bronzas līmeņa uzņēmumu, gluži tāpat, kā "Latvijas Finieris" un citi ražotāji šobrīd cīnās par ikvienu kontraktu. Pirmajā vietā liekot savus darbiniekus, kuri, neraugoties uz ārkārtējo situāciju valstī un ikviena personīgo psiholoģisko fonu, nāk un veic savus ikdienas pienākumus rūpnīcās.