Uldis Mucinieks: Cenu kāpums enerģētikā turpinās – kā sadzīvot

Jau vairākus mēnešus Eiropā norisinās karš, un šis notikums ir bijis būtisks izaicinājums visai enerģētikas nozarei, kurai šajos apstākļos ir jārūpējas gan par energoapgādes drošumu un nepārtrauktību, gan arī jāspēj sadzīvot ar ģeopolitisko izaicinājumu izraisīto būtisko cenu kāpumu. To šogad piedzīvo visi energoresursi, vai tā būtu koksne, degviela, dabasgāze un, protams, arī elektroenerģija nav izņēmums.

Būs saasināta reakcija uz notikumiem tirgū

2022. gada 6 mēnešos vidējā elektroenerģijas biržas cena Latvijā, kas veido atskaites punktu arī tirgotāju veidotajiem piedāvājumiem, pārsniedza 0,15 EUR/kWh, savukārt, citās Eiropas valstīs pat 0,20 EUR/kWh, veidojot teju divkārtīgu pieaugumu pret aizvadītā gada vidējo cenu. Savukārt, analizējot tirgū pieejamos piedāvājumus jaunu elektroenerģijas līgumu slēgšanai, varam redzēt, ka tie jau ir pārsnieguši 0,25 EUR/kWh robežu, apliecinot to, ka enerģētikas tirgū būtiski ir pieaugusi neskaidrība un turpmāka cenu pieauguma risks.

Vērtējot iemeslus, kas šobrīd nosaka augsto elektroenerģijas cenu reģionā, tad joprojām jāakcentē dabasgāzes cenu pieaugums globālajos tirgos, jo dabasgāze joprojām daudzviet Eiropā tiek salīdzinoši plaši izmantota elektroenerģijas ražošanai brīžos, kad ar atjaunīgo energoresursu jaudām nav iespējams saražot nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu. Cenu kāpumu primāri veicina piegāžu ierobežošana no Krievijas, kas nozīmē, ka ievērojami lielāks dabasgāzes apjoms ir jāspēj piegādāt sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) veidā, kam savukārt Eiropas reģiona LNG termināļu infrastruktūra vēl nav pilnībā piemērojusies.

Labā ziņa, ka no atjaunīgajiem energoresursiem saražotās elektroenerģijas daudzums 2022. gadā ir pieaudzis gan Baltijā, gan arī citās reģiona valstīs. Tā, piemēram, ūdens enerģijas apjoms Baltijā 2022. gada pirmajos piecos mēnešos ir pieaudzis par 7%, vēja enerģijas – par 46%, un saules enerģijas – par aptuveni 180%. Lai arī atjaunīgās enerģijas uzstādīto jaudu apjomam ir potenciāls daudz straujākai izaugsmei, bez šīs pozitīvās tendences vidējo cenu kāpums būtu vēl lielāks.

Vēršot skatu nākotnē un apzinoties, ka iemesli, kas izraisījuši cenu kāpumu, nav atrisināmi "rīt uz pusdienlaiku", mums ir jāgatavojas, ka vismaz nākamajā rudens un ziemas sezonā energoresursu cenas turpināsies saglabāties augstas un ļoti svārstīgas, saasināti reaģējot uz ikvienu notikumu globālajā energoresursu tirgū.

Četri praktiski soļi

Mums laicīgi katram jādomā, kā gatavoties enerģētikas cenu kāpumam ziemas mēnešos un jāapzinās, ka, lai kā arī mums to gribētos, nevienai no reģiona valstīm nav iespēju kļūt par "drošu salu" un izvairīties no šo cenu kāpuma efekta. Ir jārēķinās, ka notikumi energoresursu tirgos atstās diezgan plašu ietekmi uz dažādām mūsu ikdienas izdevumu pozīcijām – izmaksas par dabasgāzes izmantošanu mājoklī, apkures izmaksas, faktiski neatkarīgi no izmantotā apkures veida, kā arī izmaksas par elektroenerģiju. Turklāt šo efektu pastiprinās arī vispārējā patēriņa cenu inflācija, kas jau ir uzņēmusi savus apgriezienus. Jo agrāk mēs šo sagaidāmo efektu apzināsimies, jo savlaicīgāk varēsim tam sagatavoties. Ko ir iespējams darīt jau tagad?

Pārvērtēt visus savus enerģijas patēriņa paradumus un pievērst uzmanību ikvienai iespējai netērēt to lieki vai tērēt mazāk. Piemēram, iekštelpas temperatūras pazemināšana tikai par 1 grādu ļauj ietaupīt līdz pat 5% enerģijas patēriņa apkurei. Noteikti izmantot visas iespējas mazāk apkurināt tās telpas, kurās uzturaties periodiski, mazinot temperatūru brīžos, kad tajās neatrodaties. Iepazīstieties labi ar visām savas apkures sistēmas regulācijas un automatizācijas iespējām. Ja nepieciešams padoms, kā efektīvāk ikdienā izmantot enerģiju savā mājoklī, Elektrum Energoefektivitātes centra speciālisti ir sagatavojuši plašu padomu klāstu, kas jums ļaus ikdienā izmantot visas iespējas ietaupīt https://www.elektrum.lv/lv/majai/energoefektivitate/efektivi-ieteikumi/ Savlaicīgi plānojiet savas izmaksas par enerģiju savā mājoklī, gatavojoties nākošajai apkures sezonai, pieņemot, kā tās, visticamāk, pieaugs. Ja redzat, ka būtisks tēriņu pieaugums var radīt grūtības segt šos izdevumus, sāciet iespēju robežās atlikt līdzekļus nākošajai apkures sezonai. Vēl viena iespēja ir izmantot Elektrum piedāvāto Izlīdzinātā maksājuma iespēju norēķiniem par elektroenerģiju un dabasgāzi, kas klientiem ar izteikti sezonālu elektroenerģijas vai dabasgāzes patēriņu ļauj izlīdzināt tēriņus par enerģiju starp ziemas un vasaras sezonu, mazinot izmaksu kāpuma ietekmi tieši apkures sezonā. To ir viegli izdarīt klientu apkalpošanas portālā www.elektrum.lv Izvērtējiet to, vai jūsu izmantotais elektroenerģijas produkts ir vispiemērotākais jūsu vajadzībām. Ja esat izvēlējušies ikmēneša biržas cenai piesaistītu elektroenerģijas cenu, ir jārēķinās, ka starp mēnešiem biržas cenu svārstības var būt būtiskas, līdz pat 2 reizēm, tas savukārt nozīmē, ka, piemēram, prognozēt nākamā mēneša rēķinu ir grūti vai pat neiespējami. Savukārt, izvēloties noteiktas cenas produktu, būtu jāpievērš uzmanības tam, uz cik ilgu laiku līgumā noteiktā cena tiek fiksēta. Lai arī šobrīd garāka termiņa līgumiem piedāvātais cenu līmenis ir pievilcīgāks par īsāka termiņa līgumiem, ir jāpatur prātā, ka, izvēloties ilgtermiņa līgumu, jūs uzņematies risku, ka tad, kad tirgū iestāsies cenu lejupslīde, jums joprojām būs jāmaksā par elektroenerģiju atbilstoši iepriekš pielīgtajai cenai. Kļūt pašam par elektroenerģijas ražotāju, uzstādot savā īpašumā, piemēram, saules paneļus. Lai arī šajā tirgus segmentā šobrīd ir novērojamas pārkaršanas pazīmes un paspēt saules paneļus uzstādīt vēl šogad varētu vairs nebūt iespēju, joprojām tas būs pozitīvs lēmums arī turpmākajiem gadiem.



Ņemot vērā cenu kāpumu energoresursu tirgos, daudzas valstis, arī Latvija, jau ir pielietojušas dažādus atbalsta pasākumus, lai palīdzētu iedzīvotājiem pārvarēt šo cenu kāpumu. Ar augstu varbūtību papildu atbalsta pasākumi tiks veikti arī šī gada rudens un ziemas sezonā, par to jau šobrīd notiek diskusija politikas veidotāju vidū. Tomēr ikvienam patērētājam pirmkārt pašam, situācijas nopietnību, ir jāsaprot, ka arī valsts budžeta iespējas ir ierobežotas un pilnībā izslēgt energoresursu cenu kāpuma radīto efektu uz mūsu ikdienas izdevumiem nebūs iespējams. Tādēļ arī mums katram pašam ir jāizvērtē, kā sagatavosimies šiem apstākļiem, kas būs pietiekami sarežģīti un kuros enerģija tik tiešām ir kļuvusi ļoti vērtīga.