Uldis Semeiks: Kases aparātu reforma – vai fiskālās reformas var stiprināt Latvijas konkurētspēju?

Manipulācijas ar kases aparātiem un kases sistēmām ir viens no ēnu ekonomiku ietekmējošiem faktoriem, kam sekas ir darījumu neatzīšana un nodokļu nemaksāšana. Līdz ar to Valsts ieņēmumu dienesta (VID) jau kādu laiku īstenotā kases aparātu un sistēmu reforma, kas ietverta Ministru kabineta (MK) noteikumos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām, ir pareizais virziens, lai Latvijā līdzsvarotu situāciju starp tiem, kas labprātīgi un godīgi vēlas veidot savu biznesu, un tiem, kas dzīvo pēc principa "gan jau šoreiz izspruksim" un mēģina ar kases aparātiem un sistēmām manipulēt.

Reforma veido godīgāku uzņēmējdarbības vidi un veselīgāku konkurenci. Stingrāki noteikumi attiecībā uz kases aparātiem ir veids, kā cīnīties ar ēnu ekonomiku. Turklāt, kā liecina šī gada pavasarī publicētais Rīgas Ekonomikas augstskolas "Ēnu ekonomikas indekss Baltijas valstīs", neuzrādītie uzņēmējdarbības ienākumi ir lielākā ēnu ekonomikas sastāvdaļa – 37,2% no visām ēnu ekonomikas komponentēm. Vienkārši sakot – kamēr ministri pārdzīvo, ka pensionāriem, medicīnai, izglītībai pietrūkst dažu simtu miljonu eiro gadā, citi uzņēmēji nesamaksā gadā vismaz 1 miljardu eiro nodokļos.

Digitālie rīki ļauj ātrāk pamanīt negodprātīgos

Šobrīd jaunus noteikumus ievieš ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā – Vācijā, Austrijā, Polijā, Lielbritānijā, Lietuvā, Norvēģijā, Itālijā un citās valstīs. Tas vien norāda, ka mūsu situācija nav unikāla un no reformas nav jābaidās, bet jāsaskata tajā jaunas iespējas. Tiesa, reformas ieviešana varētu gan noritēt ātrāk, jo, pēc mūsu rīcībā esošās informācijas, no Latvijas 68 tūkstošiem kases aparātu un kases sistēmu trešdaļa vēl nav nomainīta uz jaunajām prasībām atbilstošām ierīcēm. Taču arī veiktās pārmaiņas jau drīzumā dos būtiskus rezultātus.

Jo vairāk datu tiek iegūts, jo vairāk ir, ko analizēt, turklāt mākslīgais intelekts (MI) ar katru dienu kļūst gudrāks un algoritmi tiek nemitīgi atjaunoti. MI veido dažādus šķērsgriezumus, proti, tas pēc konkrētiem kritērijiem konkrētā laika periodā un citiem rādītājiem ļauj ātri un pārskatāmi caurlūkot dažādus datus, tādējādi savlaicīgi pamanot, ka vienā vietā dati pēc līdzīgiem parametriem krasi atšķiras no datiem citā vietā. Līdz ar to digitālie rīki jeb instrumenti, kas, pateicoties reformai, pašlaik ir VID rokās, būtiski atšķiras no tiem, kas iestādes rīcībā bija pirms kādiem pieciem gadiem, kad atšķirības datos lielākoties tika meklētas izlases kārtībā un mazākos apjomos, turklāt prasot lielāku cilvēkresursu ieguldījumu.

Savā komandā, "Datakom", es vienmēr atgādinu, ka mūsu mērķis ir strādāt ar saviem klientiem ilgtermiņā. Tas nozīmē, ka mēs cenšamies piegādāt kaut ko, kas klientam sniegs pienesumu biznesam, ne tikai formāli ļaus "ielikt kādu ķeksi". Tad nu arī, skatoties uz reformu, izlēmām, ka šis būtu īstais brīdis, lai radītu modernu, mobilu, ērtu un vienkāršu kases aparātu, kas, pateicoties jaunāko tehnoloģiju iespējām, uzņēmumam dotu reālu labumu. Komanda nolēma to saukt par "Tiki-Taka Pay". Mums bija svarīgi, lai jaunā tehnoloģija atbilst visām VID un datu aizsardzības prasībām un ir piemērota ikvienam komersantam neatkarīgi no pārstāvētās tautsaimniecības nozares. Jaunievedums ne tikai kalpo kā automātisks saimnieciskās darbības kontroles rīks VID rokās, bet arī atvieglo komercpraksi pašiem uzņēmējiem, īpaši mazo un vidējo komersantu segmentā.

Piemēram, nelielai kafejnīcai vai veikalam vairs nav nepieciešams domāt, kā ērti apkalpot klientu un oficiāli izsniegt čeku. "Tiki-Taka Pay" ir Eiropā pirmais mobilā viedtālruņa izmēra "Android" balstīts kases aparāts, kas ļauj sniegt mobilos pakalpojumus jebkurā vietā, kaut vilciena vagonā, vai ārpuspilsētas laukā vai meža vidū atvērt kvadrātmetru lielu veikalu, kurā ir viss, kas vajadzīgs, jo nav nepieciešama rozete, kvītis utt. Pats aparāts Latvijā juridiski ir kases aparāts, bet funkciju ziņā – kases sistēma, kura strādā bez interneta, – mazo izmēru, mobilitāti un vienkāršību varētu nosaukt pie galvenajiem šī aparāta ieguvumiem.

Papildus tam jaunā tehnoloģija ļauj datus automātiski novirzīt uz komersanta datu integrācijas vai datu apmaiņas serveri, kas savienots ar konkrēto grāmatvedības sistēmu. Tas ir arī finansiāli izdevīgāk, jo uzņēmējam viss kļūst vieglāk izdarāms, proti, nav nepieciešamības obligāti pieņemt darbā grāmatvedi, vai arī grāmatveža darbs kļūst vienkāršāks, jo lietotājam ir pieejama veikto darījumu atskaite datoriem un cilvēkiem saprotamā veidā ("xml") un mēs necenšamies to noslēpt no klienta aiz sarežģītām licencēm. Savukārt MI drīzāk vajadzētu uztvert kā "burkānu", nevis "pātagu", jo tehnoloģija sniedz iespēju iegūt datus par savu biznesu – tas ir potenciālais biznesa analīzes rīks, kur var apskatīties, kas ir pārdots, cik daudz, kādā laikā un kādiem klientiem, pēc tā analizējot, kā uzņēmumam augt un attīstīties, ko pārskatīt, mainīt utt.

Reforma cilvēkresursu izmantošanu padarīs efektīvāku

Cilvēkresursu ziņā ietaupījums būs gan uzraugošās iestādes, gan lietotāja pusē – tas noteikti ir veids, kā paaugstināt darba efektivitāti un ražīgumu. Šīs sistēmas palīdz kļūt produktīvākiem, precīzākiem, bet uzraugošajām iestādēm izvēlēties noteiktu auditējamo uzņēmumu nosaukumus vai personas. Skatoties valsts līmenī, ir skaidrs, ka tehnoloģijas attīstās un turpinās attīstīties, veidojot pārmaiņas cilvēkresursu prasībās. Ja atsakāmies no tehnoloģiskā progresa, mēs zaudējam savu konkurētspēju globālajā tirgū. Ja kļūsim konkurēt nespējīgi, nevienam nebūsim vajadzīgi.

Līdz ar to kases aparātu reforma, no vienas puses, ir ēnu ekonomikas vājināšanas mehānisms, bet, no otras puses, tā ir godīgas konkurences stiprināšana. Esmu pārliecināts, ka jau drīz jutīsim pirmos rezultātus pieaugošu nodokļu ieņēmumu izteiksmē.

Vienlaikus automatizētā nodokļu nomaksa rada lielāku motivāciju kaut ko darīt, noņemot veco tehnoloģiju radīto administratīvo un finansiālo slogu no uzņēmēju pleciem. Automatizēta sistēma ļauj fokusēties uz to, kas ir jādara, – uz produkta izstrādi, pārdošanu, nevis jālauza galva par to, kā čekus salīmēt. Tajā pašā laikā ikvienam paliek izvēle izsist vai neizsist čeku, taču arī tas kļūst arvien sarežģītāk, jo sabiedrība, tā teikt, tiek radināta arī kaut kādā līmenī šo situāciju kontrolēt, prasot: "Hei, es gribu piedalīties čeku loterijā, es gribu čeku!" Tādēļ tas, ko dara VID, manuprāt, ir pareizais virziens.

Ar reformu nekas neapstājas, jāiet tālāk

Papildus šai reformai, kura pamazām, bet mērķtiecīgi tuvojas finiša taisnei, es aicinātu VID un Finanšu ministriju raudzīties tālāk. Proti, valsts finanšu institūciju smagsvariem vajadzētu uzņemties iniciatīvu un domāt, kā nodrošināt gatavu atvērtu platformu datu apmaiņai. Sauksim to par grāmatvedības platformu, kur uzņēmējs var slēgties klāt un automātiski nodod datus, rēķinus un pavadzīmes, lai mazajam uzņēmējam vispār nebūtu vajadzības pēc grāmatveža.

Tālākie soļi būtu paplašināt šīs datu apmaiņas iespējas – tehnoloģiski nodrošināt, ka šai integrācijas platformai, kurā viņi jau ir noteikuši noteikumus vai kritērijus, var slēgties klāt arī lielāki uzņēmumi ar savu grāmatvedību vai savām sistēmām un nodot datus. Tātad viens ir pavisam mazs, kam nav nepieciešama sava uzskaites sistēma un kas var iztikt ar kases aparātu, un otrs ir jau lielāks – tas varētu automātiski pieslēgties, atvieglojot datu apmaiņu, iesniedzot dažādas atskaites, kā piemēru minot vienu no lielākajiem "bubuļiem" – PVN atskaišu iesniegšanu. Tā būtu VID integrācijas platforma, kur var pa tiešo apmainīties ar datiem, kurai var pieslēgt klāt grāmatvedības programmu, integrācijas platformu. No valsts puses izdarot šos divus gājienus, ēnu ekonomikas veidošanas komponentes saruktu vēl vairāk.