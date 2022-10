Uldis Tatarčuks: Ir iespējama Rīga bez nelegāliem gaisa kabeļiem

Jau ilgstoši, bet īpaši aktīvi kopš 2017. gada, "Tet" cenšas vērst atbildīgo dienestu un iesaistīto pušu uzmanību jautājumam par nelegāli izvietoto gaisa kabeļu novākšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Vairāk nekā 15 gadus Rīgas Domes regulējumā ir noteikts, ka jaunus gaisa vadu kabeļus Rīgas vēsturiskajā centrā uz jumtiem nedrīkst izvietot. Situācija, kad šie nosacījumi netiek ievēroti, veicina tiesisko nihilismu, kropļo konkurenci, radot nevienādus nosacījumus, rada riskus iedzīvotājiem, īpašumiem un infrastruktūrai, veicina nelegālu pakalpojumu, tai skaitā, nelegāla TV satura izplatību, kā arī bojā Rīgas teritorijas pilsētvidi.

Kopš 2005. gada esam tikušies nebeidzamās "darba grupās", ir veikta "rūpīga izvērtēšana" un meklēti visdažādākie argumenti, lai problēmu nerisinātu un nelegālo gaisa vadu novākšana tiktu kavēta. Nelegālo gaisa vadu noņemšanas novilcināšana vairs nav pieļaujama. Tādēļ pozitīvi vērtējama Rīgas Domes apņemšanās uzsākt reālu nelegālo gaisa vadu demontēšanu, ja šī apņemšanās tiks īstenota. Tomēr ceļš līdz tam nav bijis ātrs – līdz 2020. gada ārkārtas vēlēšanām Rīgas pašvaldība pašas saistošo noteikumu piemērošanu ir ignorējusi, 2021. gadā aktīvi uzsāka diskusijas ar operatoriem, bet vēl pirmajā 2022. gada pusē nekāds rezultāts nebija novērojams un nelegālā būvniecība mierīgi tika turpināta. Vai ir noņemts kaut viens vads 12 mēnešu laikā? Pēc publiski pieejamās informācijas, atbilde ir "nē". Bet beidzot ir jārīkojas un uzraugošām institūcijām šī probēma jāsāk risināt. Tādēļ ir svarīgi uzsvērt riskus un atspēkot mītus, lai atkal neieslīgstam ilgstošās sarunās un diskusijās, tā vietā, lai beidzot padarītu vidi Rīgā drošāku un patīkamāku tās iedzīvotājiem un viesiem.

Legāli būvējot tīklu, kad atbilstoši prasībām jāveic būvprojekta izstrāde, jāiegūst nepieciešamās saskaņošanas un atļaujas, jāuzrok ielas un pēc tam tās jānoasfaltē, izmaksas ir vairākas reizes augstākas nekā nelegāli tos pārmetot no nama uz nama. Bet vai tikpat vieglprātīgi, kā šobrīd izturamies pret nelegālu būvniecību virs mūsu galvām, mēs izturētos arī pret nelegālu būvniecību acu priekšā Doma laukumā? Operatoriem vienmēr būs arguments, ka izmantot nelikumīgi ierīkotos gaisa vadus ir lētāk, salīdzinot ar to likumīgu ierīkošanu, bet tas nav attaisnojums likuma normu neievērošanai. Konkurences kropļojums ir tieši šī nesakārtotā komercdarbības vide, kad pakalpojumu sniedzēji palielina savu personisko peļņu, izmantojot tiesību aktiem neatbilstošus risinājumus, kas nav leģitīma un pieļaujama prakse.

Ja nelegāli vai patvaļīgi izvilktiem vadiem nav iespējams noteikt īpašnieku, tad nav iespējams arī saukt kādu pie atbildības tad, kad nopietni tiek apdraudēta drošība. Šie vadi var tikt izmantoti arī pretlikumīgām darbībām, piemēram, nelegāla interneta vai neatļautu TV kanālu pārraidīšanai, radot draudus sabiedrībai un valsts kasei zaudējot nesamaksātos nodokļus. Valstī tiek ieguldīta liela uzmanība, lai veidotu patiesas un neizkropļotas informācijas vidi, slēdzot propogandas kanālus un šādu risku novēršanai būtu jābūt prioritātei.

Esot uz ielas vai pat vienkārši palūkojoties ārā pa logu, visticamāk, ka jūs uzreiz pamanīsiet ne vienu vien vadu aizšķērsojam skatu uz debesīm. Daži no tiem būs vaļīgi un radīs šaubas, vai nevar drīz pārtrūkt un nokrist. Daži no tiem, iespējams, nav gana stipri piestiprināti pie jumta, jo izvilkti nelegāli, pēc iespējas ātrāk, nemanāmāk. Tikai ikdienā tam nepievēršam uzmanību. Ir nepieciešama aktīva rīcība un arī aktīvs atbalsts no sabiedrības, lai pēc iespējas ātrāk no nelegālajiem, nedrošajiem gaisa vadiem atbrīvotos.

Palīdzēt identificēt šādas vietas var jebkurš, ziņojot par potenciāli bīstamiem un varbūt arī nelegāliem gaisa vadiem vietnē www.nelegaligaisavadi.lv. Kā pieredzējām ar nelegālo cigarešu tirgotājiem , kad vienā naktī ir iespējams tos ierobežot, nojaucot kioskus, par kuriem jau gadiem ir zināms arī atbildīgajām institūcijām. Arī te jau gadiem zinām par nelikumīgu rīcību un šoreiz aicinu to nevis turpināt ignorēt, bet aktīvi rīkoties, lai tas būtu vēl viens stāsts par veiksmīgu nozares sakārtošanu, atbrīvošanos no ēnu ekonomikas un klajas nelikumīgas rīcības visu acu priekšā.

RD 07.02.2006. saistošie noteikumi Nr.38 "Rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

Rīgas Centrāltirgū demontē kioskus "cigarešu mafijas" apsēstajā teritorijā; https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/rigas-centraltirgu-demonte-kioskus-cigaresu-mafijas-apsestaja-teritorija.a344698/