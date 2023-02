Valdis Gavars: Īslaicīgi uzlabojumi nav ilgtermiņa risinājums

Darbs jaunajā sasaukumā solījās būt aizraujošs, jo pēc izmaiņām Rīgas domes (RD) vadībā un pārvaldības sistēmā radās sajūta, ka jaunais savstarpējās atklātības līmenis ļaus cīnīties pret "atsēdētāju" bezdarbību, iekustināt visus kūtros nogaidītājus, lai vezums izkustētos no vietas un Rīgas dzīvojamais fonds plānveidīga darba rezultātā sāktu uzlaboties. Biju satraukts un patīkami pārsteigts, ka bija pat jūtami uzlabojumi. "Rīgas namu pārvaldnieks" (RNP) bija ieguvis padomi.

Pēc 2020. gada krīzes liftu remontu jomā RNP valde, kas sāka darbu īsi pirms pašvaldības vēlēšanām, spēja īsā laikā atrisināt domstarpības ar liftu remonta uzņēmumiem un savest kārtībā visus liftus, kas mēnešiem netika remontēti, traucējot sirmgalvjiem, kā arī jaunajām māmiņām iziet ārā no saviem dzīvokļiem augšējos stāvos.

Darbs nama eksplozijas vietā Melgalvju ielā 2 bez liekas minstināšanās tika organizēts ar skaidru skatu uz nepieciešamajām darbībām. RNP vadības reakcija uz zvērināta tiesu izpildītāja Rolanda Veinberga lietu, kurā sirmgalvei tika izkrāpts īpašums, bija ātra un neatgriezeniska – šobrīd piedziņas lietas tiek nodotas visiem tiesu izpildītājiem atbilstoši teritoriālajai piederībai. Ja to papildina ar pārvaldīšanas maksas samazināšanu 2021. un 2022. gadā, nebija pārsteidzoši, ka to cilvēku skaits, kuriem bija sūdzības par RNP darbu, mazinājās.

Tas bija ilgi gaidīts uzlabojums. Soli pa solītim situācija mainījās uz labo pusi, kas mani ļoti iepriecināja – tas bija nākotnes solījums, ka, mājām sakārtojoties elementāri sadzīviskā līmenī, tās spēs iesaistīties arī ēku atjaunošanas programmās, piesaistot RD atbalsta finansējumu fasādēm vai Eiropas Savienības līdzfinansējumu energoefektivitātes paaugstināšanai, vai izmantos citus pieejamos atbalsta risinājumus. Jo vairāk ēku izmanto līdzfinansējuma iespējas, jo mazāki riski nopietnām avārijām, kas var apdraudēt iedzīvotāju dzīvību pašu mājās.

Diemžēl 2022. gada vasarā RNP darbā atgriezās vecās vēsmas, kam pirmais nopietnais signāls bija pieaugošais skaits RNP ēku, kas nonāca RD Graustu komisijas redzeslokā. Šobrīd vairāk nekā 40 RNP pārvaldīto daudzdzīvokļu namu ir graustu sarakstā. Ēkas sliktā tehniskajā stāvokli, nepietiekami uzturētas un koptas, ko lieliski ilustrē koku augšana to notekās. Nav jābūt arboristam, lai saprastu, ka koks notekā neizaug dažu mēnešu laikā, bet ir liecība noteku netīrīšanai laika periodā, kas pārsniedz gadu. Teikt, ka tas ir nepieļaujami, nozīmē nepateikt neko. Skaidru atbildi, kāpēc tas ir pieļauts, neesmu saņēmis. Bēdīgākais, ka citu pārvaldnieku rīcība graustu sakopšanā ir daudz aktīvāka.

Vasaras izskaņā ar pieaugošu intensitāti sāku saņemt ziņas par traucējumiem ūdens apgādē augšējos stāvos. Rudens sākumā vairumu šo māju iedzīvotāju RNP informēja, ka problēma ir apzināta, ka vainīgas ir savu mūžu nokalpojušās ēkas spiedienu paaugstinošās sūkņu stacijas, kas nepieciešamas, lai arī augšējiem stāviem būtu pietiekams spiediens. Iedzīvotāji arī tika informēti, ka jau tuvākajā laikā sūkņu stacijas tiks saremontētas vai nomainītas, jo šiem darbiem nepieciešamais iepirkums ir noslēdzies. Svarīgi, ka ēkās virs 9 stāviem šīm sūkņu stacijām ir būtiska loma ugunsdrošībā, jo tām jānodrošina augšējos stāvos ugunsgrēka dzēšanai nepieciešamais ūdens. Mēnešiem ritot, problēma turpināja samilzt, bet risinājuma nebija – sūkņu staciju remonts netika veikts. RNP turpināja mierināt, ka tuvākajā laikā problēma būs atrisināta, ka šīs ir īslaicīgas neērtības – būs līgums, būs sūkņi. Tomēr tie izrādījās meli, jo, laikam ritot, māju skaits bez normāla spiediena turpināja palielināties.

Saņemtās sūdzības ir tikai problēmas aisberga redzamā daļa

Palielinoties sūdzību skaitam no Maskavas ielas, Kalsnavas ielas, Ezermalas ielas un citām adresēm, sāku apkopot un analizēt ienākošo informāciju no dažādām mājām, līdz kļuva skaidrs, ka aizvadītā gada beigās problēmas ar ūdens spiedienu bija 22 RNP mājām. Padziļināta situācijas izpēte lika saprast, ka problēma ar ūdens spiedienu turpinās pieaugt, jo 100 mājās sūkņu vecums ir vairāk nekā 20 gadi, bet vēl 150 mājās to vecums ir no 10 līdz 20 gadiem. Ja ņemam vērā, ka nevar vienkārši ieiet bodē un šādas sūkņu stacijas nopirkt, problēmas turpināsies. Sūkņu iepirkums ar paziņojumu par uzvarētāju IUB mājaslapā bija noslēdzies jau oktobra sākumā. Pēc vairāk nekā 3,5 mēnešiem līgums joprojām nav noslēgts, plānveidīgs sūkņu nomaiņas darbs nav redzams, cilvēki arī turpmāk ilgstoši būs bez ūdens.

Lūdzu skaidrojumu RNP valdei. Atbildes vēstule bija "tukša" – pēc būtības saturēja vien apgalvojumus, ka principā viss ir kārtībā un problēmas tiks novērstas. Tāpēc lūdzu tikšanos ar uzņēmuma vadību, kas notika janvāra otrajā pusē, klātesot RD Mājokļu un vides komitejas vadībai un izpilddirektoram, kurš ir RNP kapitāldaļu turētājs. Tā bija mana pirmā tiešā tikšanās ar RNP valdes locekli Bernhardu Maļinovski, kurš ir atbildīgs par iepirkumiem. Man bija jānoklausās aizrautīgs sazvērestības teoriju pilns monologs, kura atsevišķas daļas bija klajā pretrunā pat pirms pāris minūtēm teiktajam. Izskanēja tēze, ka konkursā uzvarējuši "žuļiki", ka viņiem nedrīkst ļaut veikt remontus, ka visi iesaistītie bija informēti, ka bez padomes lēmuma tādu līgumu neslēgs, ka Maskavas ielas sūknis ir nomainīts ar jaunu iepirkuma procedūru un – problēmu vispār nav. Tomēr velns slēpjas detaļās – lielākā problēma ir tā, ka jaunajā iepirkuma procedūrā uzvarēja tas pats pretendents, ar kuru nav noslēgts līgums.

Maļinovska izpratnē, tie paši "žuļiki" uzvar jau atkal. Vēl vairāk, sūkņu stacijas cena ir augstāka, nekā to bija iespējams iegādāties, ja līgums būtu noslēgts uzreiz. Vai ir kāds attaisnojums šai amatpersonu nolaidībai, par kuru ar savu sūri grūti pelnīto naudu būs jāmaksā iedzīvotājiem? No Maļinovska es skaidru atbildi nesaņēmu. Tāpat kā nesaņēmu atbildi uz jautājumu: kāpēc cilvēku atstāšana bez ūdens un amatpersonu bezdarbība tiek uzskaitīta par normu?

RNP nav privāta piparbodīte, cilvēkiem ir jāsaņem pakalpojums

Mani patiesībā neinteresē iepirkumu procedūras detaļas, jo tādām pārvaldnieka darba organizācijas niansēm nav jābūt svarīgām arī iedzīvotājiem. Kā iepirkumā nosaka uzvarētāju, noteikts Publisko iepirkumu likumā, izslēdzot tādus favorītisma elementus kā "patīk" vai "nepatīk", "rads", "draugs", "man šķiet, ka žuļiks" un citus. Ja iepirkums noslēdzies bez rezultāta, jāizsludina jauns iepirkums. Pārvaldnieka uzdevums ir veikt visas darbības, lai iedzīvotāji saņemtu pakalpojumu. Labākais variants – visi mājai vajadzīgie darbi tiek veikti savlaicīgi, nenotiek avārijas, netiek traucēta dzīves kvalitāte. Tā strādā labs pārvaldnieks. Ja avārija ir notikusi, tad labs pārvaldnieks spēj to ātri novērst.

Neesmu iepirkumu speciālists, tomēr RNP bezdarbība mani spiež iedziļināties niansēs, tāpēc zinu, ka noslēgusies iepirkuma procedūra nozīmē – neatkarīgi no tā, cik ļoti vēlamies, lai būtu uzvarējis kāds cits, mums nav dotas tiesības uz savu galvu un bez pamatojuma sludināt jaunus iepirkumus par šo pašu iepirkuma priekšmetu. Tas ir pamats godīgai konkurencei, un atsaukšanās uz RNP padomi kā augstāko lēmējinstitūciju līgumu slēgšanai ir komiska, jo šajā jomā toni nosaka Publisko iepirkumu likums vai tiesa, nevis uzņēmuma darbinieki. Ja tiešām padome ir atļāvusies vairāk nekā 3 mēnešus novilcināt iedzīvotājiem svarīgu lēmumu pieņemšanu, kas tieši ietekmē daudzu rīdzinieku ikdienu, padomei nekavējoties būtu jāceļ personiskā kvalifikācija tieši ēku pārvaldīšanas jomā. Vai jāstrādā tādā tautsaimniecības sfērā, kas saistīta tikai ar priekšmetiem, kas nemaitājas, kam nekaitē ilgstoša vadības neizlēmība. Katrs lēmums pārvaldīšanas jomā ietekmē desmitu, simtu un arī tūkstošu iedzīvotāju ikdienu.

Pēdējā gadā ir bijis aizraujoši dzirdēt, ka RNP darbs tiek organizēts tā, lai uzņēmuma akcijas varētu kotēt biržā. Tas ir pareizs attīstības virziens, jo beidzot pārtrauktu spekulācijas par RNP nonākšanu kāda "atbilstoša" investora rokās, ļaujot uzņēmuma akcijas iegādāties arī klientiem un darbiniekiem. Tāpēc vēlos atgādināt RNP padomei un valdei, ka biržā kotētie uzņēmumi strādā efektīvi, piedāvā augstas kvalitātes pakalpojumu, uzņēmuma lēmumi ir skaidri un atbilst normatīvajiem aktiem, bet klienta apmierinātība ir "top" prioritāte. Šis piemērs, kad klientu intereses kļuvušas par padomes un valdes spēļmantiņu, bet Publisko iepirkumu likums par nevēlamu burtu apkopojumu, liek apšaubīt, ka kāds tiešām plāno RNP "vest" uz biržu.