Valdis Zariņš: Uzņēmuma interese nevis valdības. Kā rīkoties, lai neapstātos bizness

Jau vairākus mēnešus dzīvojam polarizētā sabiedrībā, kur vienus saucam par vakcinētajiem, bet otrus par antivakseriem. Dialoga starp vienu un otru grupu nav, valsts līmenī situāciju atrisināt nav izdevies, tā vietā atradušies "spēki", kuri turpina kūdīt vienus pret otriem, taču pa vidu ir cilvēki, kuri vēl arvien nav pieņēmuši lēmumu, kuru argumentiem par labu nosvērties. Diemžēl, rezultātā cieš visas sabiedrība un "zem sitiena" atrodas arī uzņēmējdarbība.

Nesen virkne valstis, tostarp Lielbritānija, Dānija un Norvēģija, paziņoja par pandēmijas ierobežojumu atcelšanu, ļaujot iedzīvotājiem apmeklēt sporta pasākumus, kultūras notikumus, naktsklubus un restorānus bez papildu nosacījumiem.

Mēs tikai ar skaudību varam noskatīties, ka citur vakcinācijas apjoms ir sasniedzis 70% un pat 80% no kopējā cilvēku skaita. Latvija nav sasniegusi pat pusi, tāpēc ikvienam jādomā, kā tālāk dzīvosim, jo īpaši apstākļos, kad ik dienu publiskajā telpā arvien vairāk ekspertu brīdina par to, ka Covid-19 trešais vilnis paredzams smagāks un ilgāks nekā iepriekšējais. Kamēr valdība un politiķi baidās pieņemt lēmumus par jauniem ierobežojumiem, uzņēmējdarbībai ir jāturpinās, tādēļ ikvienam biznesā esošam darba devējam ir jāmeklē jauni veidi, kā runāt ar saviem darbiniekiem, lai nodrošinātu iespējami lielāku vakcinācijas aptveri, tādējādi pasargājot gan tos, kas ir vakcinējušies, gan tos, kuri nolēmuši to nedarīt.

Keramikas būvmateriālu ražošanas joma ir specifiska, jo vienīgie Latvijā nodrošinām šādas preces. Tas nozīmē, ka 24 stundas septiņas dienas nedēļā darbojas īpaša krāsns, kuru burtiski "jābaro" ar ķieģeļiem, lai nodrošinātu nepārtrauktu darbu. Tas, protams, nozīmē, ievērojamu atkarību no tā, ka darbinieki atrodas savās darba vietās, tādējādi jebkurš iztrūkums ir jāaizstāj ar citiem cilvēkiem, utt. Kad maijā veicām monitoringu, arī mēs sapratām, ka komandas vidū ir gan tie, kuri bez aizspriedumiem ir gatavi un pat veikuši vakcināciju, gan arī tā saucamie pārliecinātie antivakseri. Taču vislielākā darbinieku daļa bija tādu, kuri nebija izlēmuši, ko tieši darīt.

Pieņēmām lēmumu, ka nepieciešams veikt skaidrojošo darbu, lai pastāstītu zemākā un augstākā līmenī strādājošajiem, kādas sekas var rasties, ja neko nedarīsim un turpināsim dzīvot kā ierasts. Pirmkārt, krāsni ķieģeļu un citu materiālu ražošanā nav iespējams vienkārši izslēgt un ieslēgt, kad ienāk prātā. Otrkārt, gadījumā, ja darbinieku vidū sāktos masveida smaga saslimšana, uzņēmuma darbība praktiski tiktu paralizēta uz vairākiem mēnešiem, kas nozīmē atlaišanas. Šajā gadījumā ciestu gan tie, kuri ir vakcinējušies, gan arī tie, kuri to vēl nav izdarījuši, radot smagas sekas arī savām ģimenēm un kopējiem ienākumiem.

Mēs, protams, saprotam ka ar šādu pieeju runāt var tikai ar "svārstīgajiem" nevis pārliecinātiem antivakseriem, taču rezultāti krietni uzlabojās. Savukārt darbinieki, kuri ilgi nevarēja pieņemt lēmumus, tika motivēti ar papildu materiālo atbalstu, tādējādi palīdzot arī viņiem veikt izvēli par labu vakcinācijai.

Kāds teiks, ka katra brīva izvēle ir vakcinēties vai nē, bet tad, ja uzņēmuma vadība ir atbildīga par to, ka pasūtījumi tiek izpildīti un darbinieki saņem algas, tad jāmeklē citi risinājumi. Mēs negaidām valsts atbalstu šajā procesā, jo saglabāt nepārtrauktu darbu ir mūsu pašu interese, tāpēc svarīgi runāt ar saviem cilvēkiem, skaidrot viņiem vienu vai otru biznesa attīstības scenāriju un to, kādas sekas viņiem personīgi var rasties, ja sākas masveida saslimšana. Esmu pārliecināt, kas arī citiem uzņēmējiem ir instrumenti, lai stimulētu savus darbiniekus pieņemt atbildīgus lēmumus un pasargāt savu biznesu no negatīvām sekām.

P.S. Mūsu uzņēmumā administrācija un vadošie darbinieki ir vakcinējušies 100% apjomā, bet zemāka līmeņa darbinieki 70%, kas vidēji veido krietni augstāku vakcinācijas aptveri kā Latvijā kopumā jeb 76%.