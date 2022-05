Valters Bolevics: Ko darīt, lai onkoloģiskie pacienti Latvijā efektīvākas zāles negaidītu 2,5 gadus?

Pacientiem Latvijā jaunākās paaudzes efektīvāki medikamenti kopš to apstiprināšanas Eiropā jāgaida 627 dienas, kas ir lēns, bet svarīgs progress no agrāk vairāk kā 900 gaidīšanas dienām. Tomēr kritiskāka situācija joprojām saglabājas tieši onkoloģiskajiem pacientiem, kuriem iespēja terapijā iekļaut inovatīvas zāles ir jāgaida 927 dienas jeb 2,5 gadus, kas daudziem var būt izšķiroši.

Diemžēl 2022. gadā vidēji 70% no 1255 onkoloģiskajiem pacientiem, kam ārstēšanai ir nepieciešamas valsts apmaksātas jaunākas zāles, tās nesaņem. Ko darīt?

Jāatzīst, ka ikgadējā Eiropas farmācijas rūpniecības un asociācijas federācijas (EFPIA) pārskatā par inovatīvo medikamentu pieejamību un kompensāciju 2017.-2020.gada periodā (Patients W.A.I.T.Indicator 2021), Latvija Eiropas līmenī ierindojas par pāris pozīcijām augstāk, nekā iepriekš.

Uz šī gada 1. janvāri Eiropā no 2017. līdz 2020. gadam tika reģistrēti 160 jauni medikamenti, no kuriem Latvijas pacientiem ir pieejami 28. Pacientiem labvēlīgākā situācija ir Vācijā, kur faktiski tiek nodrošināta pieeja gandrīz visiem jaunajiem produktiem, kurus zinātnieki ir izgudrojuši – Vācijā no 160 jaunākās paaudzes medikamentiem pārskata periodā ir pieejami 147, Eiropas vidējam rādītājam esot 74. Turklāt Vācija ierindojas arī pirmajā vietā attiecībā uz laiku, cik ilgi pacientiem ir jāgaida pieeja jaunajam medikamentam, gaidīšanas laikam esot 133 dienu robežās. Lai arī vēl ne ideāli, bet tomēr, arī pacientiem Latvijā ir samazināts laiks, cik jāgaida līdz jaunākajām zālēm kopš to apstiprināšanas un reģistrācijas Eiropā – tas ir sarucis no vairāk kā 900 dienām līdz 627.

Tomēr ­, lai arī onkoloģija ir viena no Latvijas prioritātēm, no 41 inovatīvā medikamenta, kas ir izgudrots laika periodā no 2017.-2020. gadam, Latvijā ir pieejami tikai 6, kamēr Lietuvā 7 un Igaunijā – 9, Latvijai no Eiropas vidējā rādītāja atpaliekot par teju 4 reizēm. Diemžēl onkoloģiskajiem pacientiem Latvijā nav pieejami 83% no jaunajiem reģistrētajiem medikamentiem, turklāt 2% no tiem ir pieejami tikai privāti. Sliktākā pozīcijās par mums ir vēl tikai onkoloģiskie pacienti Kazahstānā, kur nav pieejami 95% inovatīvo medikamentu. Tiesa gan, situācija varētu mainīties, analizējot jau šim gadam piešķirto papildus finansējumu vairāk nekā 20 miljonu eiro apjomā, kas noteikti uzlabos Latvijas situāciju jau nākamajā pārskata ziņojumā.

Diemžēl jau šogad 874 onkoloģiskajiem pacientiem, kuru terapijai nepieciešamas inovatīvās zāles, nākas par to maksāt pašiem vai palīdzību lūgt līdzcilvēkiem, savukārt 2023. gadā līdzekļi vēža ārstēšanai būs nepieciešami jau 2028 jauniem pacientiem.

Pārskata perioda dati liecina, ka onkoloģijas pacienti Latvijā pēc jauniem medikamentiem gaida 927 dienas jeb 2.5 gadus, lai gan tieši šīs grupas pacientiem pie efektīvākām zālēm būtu jānonāk pēc iespējas ātrāk.

Ko darīt? Sistemātiska finansējuma palielināšana ir vienīgais veids, kā sekmēt piekļuvi inovatīvajiem medikamentiem, lai Latvija visbeidzot pietuvotos vismaz Eiropas vidējiem rādītājiem, skaidri parādot, ka tiek darīts maksimāli iespējamais iedzīvotāju veselības un dzīves kvalitātes uzlabošanai. Aizvadītajos gados ir ieguldīts intensīvs un aktīvs darbs, lai Latvija spētu nodrošināt saviem pacientiem aizvien jaunākus medikamentus iespējami lielākā apjomā un - īsākā laikā.

Pēdējo trīs gadu laikā ir trīskāršots inovatīvo medikamentu skaits, kas ir iekļauts kompensējamo zāļu sarakstā, līdz ar to pie sasniegtā nedrīkst apstāties.

Saskaņā ar Nacionālā Veselības dienesta apkopoto informāciju un izvirzītajām prioritātēm, 2023. gadam indikatīvi nepieciešami 99 miljoni eiro, kas tiktu novirzīti jaunu zāļu iekļaušanai un kompensācijas paplašināšanai, medikamentu kompensācijas apmēra palielināšanai, medicīniskajām ierīcēm, reto slimību ārstēšanai, jaunu diagnožu iekļaušanai, unikālo pacientu skaita pieauguma nosegšanai esošajām diagnozēm un pacientu līdzmaksājumu samazināšanai.

Mums ir jādara viss, lai pacients sagaidītu iespējami labāko risinājumu savā situācijā, apzinoties, ka valstij ir vajadzīgs ikviens tās iedzīvotājs.