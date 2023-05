Viesturs Kleinbergs: Cīņā pret vardarbību šobrīd nepieciešama politiskā griba

Par vardarbības upuriem, pakalpojumiem, kurus tiem iespējams saņemt, un sistēmas trūkumiem Rīgā runājām tieši pirms diviem gadiem aprīlī. Toreiz iepazināmies ar Labklājības ministrijas veiktā audita “Vardarbību veikušo un vardarbībā cietušo personu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu īstenošana” rezultātiem, kā arī ar Rīgas domes Labklājības departamenta veikto pētījumu par situāciju mūsu pašvaldībā.

Pēc šīs diskusijas veicām vairākus nozīmīgus uzlabojumus. Piemēram, lai šobrīd apmeklētu palīdzības grupas no vardarbības cietušām personām vairs nav nepieciešams Sociālā dienesta nosūtījums. Tāpat Rīgā tika izveidojām noslepenoto dzīvesvietu un palielinājām juridisko konsultāciju pieejamību no vardarbības cietušajām personām.

Nupat plašā lokā tikāmies atkal. Pie viena galda pulcināju valsts un pašvaldības policiju, biedrību "Skalbes", Labklājības departamentu, bāriņtiesu un Sociālo dienestu, lai saprastu, kāda situācija Rīgā ir šodien. Vai no vardarbības cietis cilvēks Rīgā var dzīvot ar pārliecību, ka viņš nav viens bez atbalsta sistēmas?

Ir labas, bet ir arī sliktas ziņas. Viena no labajām ziņām ir tā, ka šobrīd Rīgā situācija ar palīdzības sniegšanu no vardarbības cietušām personām, salīdzinot ar reģioniem, ir labāka. Pakalpojumi ir pieejami, tie ir daudzveidīgi.

Un tomēr – tā ir cīņa ar sekām. Šobrīd pašvaldības iespējas ir ierobežotas, jo tieši likumdošanas līmenī būtu jāveic virkne būtisku izmaiņu. Par nožēlu līdz šim valstiskā līmenī trūkusi politiskā griba ieraudzīt, kā efektīvi pasargāt savas valsts iedzīvotājus no vardarbības. Kā piemēru varu minēt varmāku monitorēšanu ar elektroniskajām ierīcēm, kuras aktīvi izmanto, piemēram, Skandināvijā un kas būtu viens no efektīviem veidiem, kā kontrolēt noteiktā soda mēra izpildi. Tāda nav ieviesta.

Diemžēl esam vardarbīga sabiedrība un to pierāda mūsu augstais tolerances līmenis pret to. Upuri ir no dažādām sociālām grupām, piemēram, seniori, kas cieš no savu tuvinieku vardarbības. Diemžēl arī bērni. Sievietes, jā, arī vīrieši.

Šobrīd redzu, ka pašvaldības ietvarā varam rast risinājumus, kā veidot mūsu darbiniekos (sociālajā, izglītības, drošības jomā) vienotu izpratni par vardarbību. Tā nodrošinātu, ka pakāpeniski pilsētas iedzīvotājiem mazinātu bailes un veidotu uzticamību tiesībsargājošām un atbalstošajām institūcijām. Es tiešām uzskatu, ka tas ir reputācijas un izpratnes jautājums.

Tikmēr valstiskā līmenī tomēr beidzot būtu jāpieņem nelokāms lēmums aizstāvēt savas valsts iedzīvotājus pret vardarbību neatkarīgi no dzimuma, vecuma, tautības vai ģimenes statusu. Un tā ir politiskā griba, kuras cena ir Latvijas iedzīvotāju veselība un dzīvība.