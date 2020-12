Viesturs Slaidiņš: 2021. gadā attālinātā strādāšana pieņemsies spēkā

Pirms gada tehnoloģiju pasaulē valdīja patīkams satraukums. Jaunās desmitgades priekšvakarā nozares eksperti neskopojās ar optimisma pilniem pareģojumiem, kā mūsu dzīvi ietekmēs 5G mobilo sakaru tīkli, mākslīgais intelekts, virtuālā realitāte un citas inovācijas. Pasauli satricinājusī pandēmija ienesa korekcijas gan šajās vīzijās, gan tuvākās nākotnes perspektīvās.

Informācijas tehnoloģiju nozare uz aizejošo gadu var atskatīties ar divējādām sajūtām. Skumji, ka nozīmīgos inovāciju projektos "nospiests bremžu pedālis". Taču vienlaikus pasaule piedzīvoja strauju digitalizāciju, uzņēmumiem un valsts iestādēm ieviešot attālinātas strādāšanas iespējas. To darīja pat ļoti konservatīvi uzņēmēji, kuri iepriekš pat nepieļāva domu par korporatīvās informācijas izlaišanu ārpus biroja telpām. Diez vai bez pandēmijas šāds "digitalizācijas lēciens" būtu noticis. Lai arī pavasaris uzņēmumiem bija pārdzīvojumu pilns, tagad liela daļa no tiem ir vairāk gatava negaidītiem pavērsieniem nekā pirms gada un pat darbojas efektīvāk.

Birojā neatgriezīsies

Pasaulē valdot neziņai par rītdienu, arī inovāciju ieviesēji kļuvuši piezemētāki. Tomēr kustība notiek, un šādas tādas interesantas lietas 2021. gadā mūs tomēr sagaida. Pirmā no tām ir saistīta ar attālināto darbu. Pat ja valdību iecerētā masveida vakcinēšana notiks ātri, būs iedarbīga un slimību patiešām izdosies iegrožot, strādāšanas paradumi būs neglābjami mainījušies. Visi darbinieki birojos vairs neatgriezīsies. Precīzāk, atgriezīsies, taču nepavadīs tur piecas darba dienas. Liela daļa strādājošo ir apradusi ar jaunajiem apstākļiem, kā arī novērtējusi elastīgo laika plānošanu un ceļā ietaupītās stundas, ko sniedz attālinātais darbs. Turklāt daudzi mājās iekārtojuši ergonomisku darba vietu. Viņi darba devējiem turpmāk prasīs iespēju vismaz 2–3 dienas nedēļā strādāt no mājām, un darba devēji piekritīs kvalitatīvi paveikta darba un resursu taupīšanas vārdā.

Līdz ar to 2021. gadā pieaugs pieprasījums pēc tehnoloģiju risinājumiem, kas nodrošina kopdarbu. Zelta laikus piedzīvos programmas ar tiešsaistes rediģēšanas iespējām, vienlaikus ļaujot darboties vairākiem kolēģiem. Gluži kā darba grupa, stāvot pie lielās tāfeles sapulču telpā.

Digitāls darbinieka "mērīšana"

Attiecīgi pieaugs pieprasījums pēc kvalitatīviem personāla vadības rīkiem. Ja līdz šim bija pierasts, ka darbinieki netraucē kolēģi, kurš nav birojā, pieņemot, ka viņš ir brīvdienās vai slimo, tad jaukta klātienes un attālinātā darba modelī tas mainīsies. Ikvienam darbiniekam būs jāzina, kurš kolēģis ir pieejams sapulcei vai iesaistīšanai darba uzdevumā.

Ar programmatūras palīdzību nāksies mērīt arī darbinieku produktivitāti, jo vadītājiem, reti sastopot padotos, kļūs aizvien grūtāk izvērtēt, kurš ir pelnījis algas pielikumu vai paaugstinājumu. Savukārt darba drošības speciālisti meklēs rīkus, ar kuriem attālināti sekot līdzi tam, kā darbinieki rūpējas par savu veselību – vai darba vieta ir atbilstoši iekārtota, vai cilvēki pārlieku nepārpūlējas, strādājot līdz nakts stundām un tādējādi pietuvinot izdegšanas brīdi.

Ne mazāk svarīgi rast veidu, kā uzturēt komandas garu. Pavasarī veiktās darbinieku aptaujas rādīja, ka tas ir viens no būtiskākajiem attālinātā darba izaicinājumiem – cilvēki jūtas atstāti novārtā un nav pārliecināti, ka viņu darbu vispār kāds novērtē.

Mākslīgais intelekts nāk talkā

Nākamais solis attīstībā gaidāms arī mākslīgā intelekta iesoļošanai biznesa vidē. Viena no pirmajām sfērām, kur to ieraudzīsim, būs grāmatvedības datorprogrammas. Jau šobrīd to prototipos mākslīgais intelekts ar labiem panākumiem apstrādā rēķinus. Sagaidāms, ka 2021. gadā notiks līdzsvara meklēšana darba sadalē – cik daudz pienākumu uzticēt mašīnai un cik daudz atstāt cilvēka ziņā. Ņemot vērā, ka grāmatveži ir atbildīgi par atskaišu precizitāti, viņi nesteigsies pilnībā uzticēties mākslīgajam intelektam. Tomēr pārejas posms jau ir sācies, un jau nākamgad ar finanšu datiem strādājošajiem vairs nebūs tik daudz laika jāvelta tehniskam darbam.

Vēl viens interesants pavērsiens biznesa vidē gaidāms līdz ar uzlaboto balss vadības sistēmu latviešu valodā. Pirmo reizi vēsturē uzņēmumiem būs iespēja integrēt dažādos risinājumos algoritmu, kas saprot komandas latviešu valodā un sintezē mākslīgu balsi. Tas nozīmē, ka čatboti varēs ne vien atbildēt klientiem sarakstē, bet arī pa telefonu. Uzņēmumi varēs izsūtīt darbiniekiem jaunumus balss formā ar unikālu, tikai šim uzņēmumam sintezētu balsi. Tā arī varēs nolasīt balsī teksta ziņojumus, e-pasta vēstules un portālu ziņas latviešu valodā.