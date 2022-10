Viktors Pedčenko: Mūsdienu izaicinājums – komandas stiprināšana kopīgo mērķu sasniegšanai

Pēdējo gadu laikā daudziem uzņēmumiem, valsts iestādēm un organizācijām bija nepieciešams pārkārtot ikdienas darbu, jo tika ieviesti neskaitāmi ierobežojumi, tostarp mājsēde, kas paredzēja, ka cilvēki strādā attālināti. Taču šāda pieeja radījusi problēmu – komandu sašķeltību un izaicinājumus sadarbības veidošanā. Tieši tāpēc šogad īpaši aktuāli ir dažādi saliedēšanās pasākumi, lai tādējādi stiprinātu piederību savai darba vietai, kā arī risinātu dažādas iekšējās nesaskaņas, kas traucē kopīgu mērķu sasniegšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pētījumi rāda – lai gan daudzi cilvēki uzskatīja, ka pēc Covid-19 pandēmijas beigām atgriezīsies birojā, attālinātais darbs tomēr ir uz palikšanu, jo 98% šādas pieejas realizētāji pašreiz apgalvo, ka labprāt izvēlētos turpināt savus pienākumus veikt attālināti. Tas, protams, ir saprotami, jo šādi iespējams pašiem organizēt savu ikdienu, kā arī justies ērti sev pieņemamā vidē. Tam pielāgojušies arī darba devēji, samazinot birojus, lai tādējādi optimizētu uzturēšanas izmaksas, kas saistītas ar tik ikdienišķām lietām kā kafija, papīrs, apkopšanas serviss, utt. Taču būšana nošķirti no kolēģiem var ietekmēt darba rezultātu – rodas dažādas nesaskaņas, kas ilgstoši netiek risinātas, samazinās piederības sajūta konkrētajam uzņēmumam, iestādei vai organizācijai, kā arī zūd komandas gars. Šajos gadījumos noderīgi ir saliedēšanās pasākumi.

Lai gan daudziem darba devējiem šķiet, ka viņi paši zina, kā situāciju uzlabot, būtiski ir piesaistīt kvalificētus trenerus, kuri spēs risināt konkrētās problēmas. Pirmkārt, svarīgi saprast, kāds ir saliedēšanās iemesls – konfliktu risināšana, jauna vadītāja autoritātes celšana, iepazīstināšana ar jaunpienācējiem vai arī cits. Otrkārt, jāizveido plāns, kā problēma tiks risināta. Treškārt, svarīgi izvēlēties atbilstošākos uzdevumus un pārbaudījumus, lai tādējādi sasniegtu noteikto mērķi. Ceturtkārt, noslēgumā būtiski izanalizēt iegūtos rezultātus un atziņas, lai pieņemtu atbilstošus lēmumus turpmāk komandas darba nodrošināšanai.

Nesen pie manis vērsās kāda uzņēmuma vadītājs, kurš pēdējo divu gadu laikā piedzīvojis milzīgas izmaiņas, kad no trīs galvenajiem nodaļu vadītājiem, visi nolēmuši pamest savas darbavietas: viens izveidojis savu kompāniju, cits aizgājis pie konkurentiem, bet vēl viens saskāries ar mentālās veselības problēmām. Ņemot vērā, ka komandu šāds rezultāts ievērojami ietekmē un nepieciešams stiprināt jauniecelto vadītāju autoritāti, tika rīkots saliedēšanās pasākums, ar mērķi veidot savstarpējo sadarbību no jauna. Un šis ir tikai viens no ļoti daudziem piemēriem, kādēļ saliedēšanās pasākums ir noderīgs instruments, lai nodrošinātu tālāko uzņēmuma attīstību, jo situācijas var būt ļoti dažādas.

Kāpēc šādos gadījumos būtiski piesaistīt kvalificētus trenerus un ekspertus? Diemžēl, praksē esam novērojuši tādas kļūdas, no kurām būtu iespējams izvairīties. Piemēram, nepietiekoši liela uzmanība tiek pievērsta pasākuma sagatavošanai. Svarīgi, ka visi priekšdarbi ir veikti laikus, lai nekas netraucētu veiksmīgu saliedēšanos norisi, kad treneri pirms konkrētās dienas dodas uz noteikto vietu, izvieto vai noslēpj uzdevumiem vajadzīgo atribūtiku, kā arī parūpējas par to, ka dalībniekiem ir laikapstākļiem piemērots apģērbs, pieejams ēdiens u.c. Tāpat arī aktivitātes, kas tiek piedāvātas dalībniekiem, jāveido tā, lai tās būtu konkrētai auditorijai izpildāmas, nevis rada liekus konfliktus un neapmierinātību. Protams, sarežģītās situācijās vislabāk redzēt, kuri ir līderi un kuri līdzgājēji, taču jāatceras, ka katrs saliedēšanās pasākums ir unikāls un tiek organizēts ar konkrētu mērķi, ko jāsasniedz kopā ar treneri. Un vēl viena biežāk pieļautā kļūda – alkohola lietošana uzdevumu izpildes laikā. Mūsu pieredze rāda, ka to drīkst darīt tikai pēc tam, kad visi uzdevumi jau ir paveikti un arī izanalizēts viss process kopumā. Tikai tad ļaujam atpūsties neformālākā gaisotnē, atpūšoties vai nu pirtī vai kā citādi, lietojot arī grādīgos dzērienus. Tas palīdz koncentrēties uzdevumiem un novērš dažādus starpgadījumus.

Visbiežāk jeb 70% gadījumu saliedēšanās pasākumus organizēt izvēlas kolektīvi no 20 līdz 30 cilvēkiem, atlikušos 30 % sadala komandas līdz 20 dalībniekiem vai virs 30 dalībniekiem. Lai gan aktuālā sezona ir no aprīļa sākuma līdz oktobra beigām, esam atraduši iespējas arī ziemā nodrošināt kvalitatīvus saliedēšanās pasākumus, lai tādējādi uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām būtu iespēja stiprināt savu komandu un visiem kopā atjaunot izpratni par vienotiem mērķiem un uzdevumiem.

Lai kādi arī ierobežojumi sekos gaidāmajā ziemā, viens ir pilnīgi skaidrs – daļa no darbiniekiem turpinās strādāt attālināti. Tāpēc aicinu uzņēmējus, dažādu iestāžu vadītājus un organizācijas negaidīt līdz brīdim, kad komandā jau būs radušās neatrisināmas problēmas, bet risināt tās laikus un ar profesionālu palīgu atbalstu!