Vilmārs Vesingi: Mana motivācija balsot par Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atbrīvošanu

Vents Armands Krauklis ir bijis šīs pašvaldības vadītājs teju visu manu apzināto dzīvi. Es nemaz neatceros laiku, pirms viņš sāka ieņemt šo amatu. Līdz ar to visa pilsētas un novada attīstība kā manā, tā mūsu citu apziņā saistās ar šo priekšsēdētāju. Varu atzīt, ka periods, kamēr pašvaldību nevadīja Vents vai Unda, tiešām bija klusāks, un pašvaldība attīstība nopietni turpinājās tikai tad, kad esošais priekšsēdētājs atkal ieņēma šo amatu.

Es kopumā atbalstu esošo pašvaldības attīstības kursu. Tādēļ arī piekritu kandidēt pašvaldību vēlēšanās no priekšsēdētāja saraksta. Lai gan arī man ir lielas pretenzijas pret priekšsēdētāja vadības stilu, nevaru noliegt, ka Venta Armanda Kraukļa ieguldītajam darbam ir rezultāts. Tomēr jānorāda, ka esmu saņēmis zvanus no darbiniekiem gan iepriekš, gan šobrīd – priekšsēdētāja izvērstās sevis cildināšanas kampaņas laikā –, ka darbinieku paveiktais nereti paliek priekšsēdētāja ēnā. Priekšsēdētājam būtu jāspēj atzīt, ka viņš neraksta projektus, nekoordinē to realizāciju. Lielākā loma tajos ir cilvēkiem, kas tos noved līdz galam, nevis tam, kas ir idejas autors.

Venta Armanda Kraukļa nozīme pašvaldības attīstībā ir, pirmkārt, spēja ilgtermiņā plānot un realizēt pašvaldības prioritātes. Otrkārt, tas ir priekšsēdētāja uzkrātais politiskais kapitāls, kas ļauj Valkas attīstībai svarīgus jautājumus risināt augstākā līmenī. Protams, atklāts ir jautājums, vai dažkārt priekšsēdētāja Kraukļa politiskais fons vairāk netraucē nekā palīdz saņemt valsts finansiālu atbalstu.

Atbrīvošanās no izpilddirektora ar pretrunīgām metodēm, darbinieku sūtīšana uz ārzemju braucieniem "pa kluso", nevēlēšanās atrast kopīgu valodu ar domes darbiniekiem – tās ir tikai dažas no lietām, kas bija par iemeslu manai aiziešanai no priekšsēdētāja frakcijas. Tomēr mana un citu domes deputātu neuzticēšanās Kraukļa kungam sākās pašā sasaukuma sākumā – mēģinājumā izkārtot atļauju azartspēļu vietas izveidošanai Ausekļa ielā 4. Domāju, ka šis gadījums ir ļoti bieži pieminēts, taču priekšsēdētāja atbalstītājiem nekad neviens nav mēģinājis izskaidrot, kas tad īsti notika, taču es uzskatu, ka ir patiešām būtiski, lai šo zinātu visas ieinteresētās puses.

Neilgi pēc sasaukuma sākuma, 2021. gada otrajā pusē, priekšsēdētājs vērsās pie mums katra individuāli ar mērķi iepazīstināt mūs ar ideju – izvietot Ausekļa ielā 4 izklaides centru, kā arī spēļu zāli, skaidrojot, ka tikai šādā veidā investors šo vietu apdzīvos. Uz manu jautājumu, vai tad šī ēka nepieder priekšsēdētāja ģimenei, man tika atbildēts, ka ēka ir pārdota.

Neilgi pēc tam uzņēmējs vērsās pašvaldībā ar lūgumu izskatīt atļaujas izsniegšanu azartspēļu organizēšanai Ausekļa ielā 4. Jau pēc pirmās jautājuma apspriedes domes Finanšu komitejā deputāts Zariņš cēla gaismā informāciju par īpašuma pirkuma līgumu. Atklājās, ka informācija par ēkas pārdošanu neatbilst patiesībai. Proti, lai gan ēka juridiski jau ir nodota jaunajam īpašniekam, tomēr nav samaksāta visa pirkuma summa, un īpašniekam ir liegums darboties ar šo īpašumu bez priekšsēdētāja ģimenes uzņēmuma piekrišanas.

Fakti kļuva skaidri uzreiz – uzņēmējs ir samaksājis 75 000 EUR, un juridiski ēku ieguvis sev īpašumā, taču 125 000 EUR ir jāiemaksā līdz 2021. gada 31. decembrim. Šajā pašā laikā uzņēmējs bija vērsies pašvaldībā, lai saņemtu atļauju azartspēļu organizēšanai šajā īpašumā. Likumsakarīgi, ka no šīs azartspēļu atļaujas saņemšanas tad arī būtu atkarīgs, vai darījums par īpašuma iegādi tiek pabeigts, un Kraukļa kunga ģimenes uzņēmums saņem atlikušos 125 000 eiro. Ja atļauja netiek saņemta – īpašuma pārdošana nenotiek, un Kraukļa kunga ģimenes uzņēmumam ir jāatmaksā atpakaļ 75 000 azartspēļu uzņēmumam. Vienkārši sakot – īpašuma pārdošana par 200 000 EUR būtu pabeigta tikai tad, ja būtu garantēta azartspēļu organizēšanas atļauja.

Domāju, ka deputāti un novada iedzīvotāji vēl labi atceras, cik ļoti Kraukļa kungs iestājās par šī projekta realizāciju. Pēc priekšsēdētāja paustā, šī esot unikāla iespēja pilsētas centrā atvērt izklaides centru, neskatoties uz to, ka tiks atvērta arī spēļu zāle. Savukārt iedzīvotāji bija pretējās domās. Tika savākti divreiz vairāk paraksti pret šo priekšsēdētāja ideju, kā tika savākts pret priekšsēdētāja atbrīvošanu.

Es personīgi un mani tā laika frakcijas kolēģi, saprotot faktisko priekšsēdētāja finansiālo ieinteresētību šī jautājuma pozitīvā iznākumā, uzreiz ieteicām priekšsēdētājam par šo jautājumu vairs skaļi neizteikties. Domāju, ka visi piekritīs, ka tā ir ne tikai amatpersonas atbildība likuma priekšā, bet arī elementāra ētiska norma – neietekmēt domes lēmumus, ja ir skaidri saskatāma personīga finansiālā ieinteresētība.

Bija skaidrs, ka atļauja netiks izsniegta, jo mūsu pašu frakcija nespēj priekšsēdētājam nodrošināt balsis, kā arī domes juristi jau strādāja pie argumentācijas, kāpēc šo atļauju nedot. Neskatoties uz to, Vents Armands Krauklis turpināja publiski un ar savām darbībām iestāties par šīs atļaujas izsniegšanu, mēģinot deputātus pārliecināt, ka šis uzņēmējs mūs iesūdzēs tiesā, kurā mēs zaudēsim, turklāt ēka paliks tukša, bojājot pilsētvidi.

Domes priekšsēdētājs ar visiem saviem resursiem mēģināja šo jautājumu novest līdz pozitīvam rezultātam, taču. stāstam punktu pielika pārējo frakciju iesniegums par šī jautājuma izskatīšanu ārkārtas sēdē, pēc kā arī priekšsēdētājs, atzīstot faktisko situāciju, nobalsoja par atteikumu izsniegt šo atļauju. Rezultātā arī Kraukļa kunga ģimenes īpašums azartspēļu uzņēmumam netika pārdots. Tiesā pašvaldību neviens neiesūdzēja un arī ēka tukša nepalika. Neskatoties uz domes priekšsēdētāja brīdinājumiem, nebija nekādu problēmu neilgi vēlāk ēku pārdot par līdzvērtīgu summu.

Fakts, ka šie notikumi kādam var šķist jau seni, tos neattaisno. Kā tā laika priekšsēdētāja vietnieks esmu līdzatbildīgs, ka pēc šādas situācijas priekšsēdētājs varēja turpināt strādāt. Personīgi es nevēlējos, lai par priekšsēdētāju kļūtu Zariņa kungs, tādēļ uzskatīju jebkādu priekšsēdētāja atbrīvošanu par scenāriju, pēc kura situācija domē var kļūt tikai nelabvēlīgāka. Tomēr, laikam ejot, esmu sapratis, ka šīs situācijas nedrīkst sasaistīt. Mēs nevaram pievērt acis uz viena cilvēka sliktajiem darbiem, tikai tāpēc, ka arī otrs cilvēks ir darījis sliktus darbus. Bet vai tiešām es vai pārējie deputāti, kas ievēlēti no Vidzemes partijas, pārstāvam vēlētāju intereses, ja ļaujam domes vadītājam turpināt strādāt pēc tam, kad viņš acīmredzami nespēj nošķirt domes lēmumus no personīgajiem? Neticu, ka vēlētāji, balsojot par Kraukļa sarakstu, deva mandātu savā vārdā šādi rīkoties.

Es labi apzinos, ka iepriekš esmu publiski paudis, ka šajā sasaukumā neatbalstīšu opozīcijas centienus gāzt priekšsēdētāju no amata. Taču, ilgi pārdomājot šo jautājumu, esmu sapratis, ka pašvaldība nevar turpināt darbu ar tādu vadītāju, kurš tik klaji ir nodevis vēlētāju intereses. Uzskatu, ka tas ir mans pienākums labot savu kļūdu, ko pieļāvu, atklāti neiebilstot, ka priekšsēdētājs turpina strādāt pēc tik atklātas savu un domes interešu sajaukšanas. Ja vēlamies redzēt mūsdienīgu valsts pārvaldi un mūsdienīgu politiku, nevaram pieļaut un samierināties, ka personas pēc šādas rīcības turpina strādāt mūsu novada vadībā.

Mana motivācija šādi balsot nekādā veidā nav saistīta ar Kraukļa vai Zariņa savstarpējo sāncensību un nostāšanos vienā vai otrā pusē. Mana pārliecība ir tāda, ka nevienam no šīm divām personām nav vieta priekšsēdētāja amatā.

Gribu pateikt paldies visiem, kas iesaistījās akcijā par atbalsta izteikšanu Ventam Armandam Krauklim. Politiskā aktivitāte iedzīvotāju vidū mūsu novadā ir kritiski zema un jebkuras darbības šo situāciju var tikai uzlabot, taču ir būtiski, lai priekšsēdētāja atbalstītāji sadzird domes deputātu motivāciju un saprot, kādēļ šāds lēmums bija neizbēgams.

* Teksts ir manis sagatavotā runa 2023. gada 18. maija sēdē par Valkas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no amata. Runa netika nolasīta pilnā apmērā domes sēdē laika trūkuma dēļ, tādēļ to publicēju.