Vilnis Ķirsis: Rīgas satiksmes biļešu reforma – ceļš uz paradumu maiņu

Pēdējā laikā daudz tiek runāts par zaļo kursu, par enerģētisko neatkarību, par augstajām degvielas cenām un to, kas tad pilsētas satiksmē ir svarīgākais. Vieni saka, ka jāorientējas uz velo, otri, ka mašīnas stāv pāri visam. Bet pareizā atbilde uz visiem šiem jautājumiem un domstarpībām ir viena – tas ir sabiedriskais transports.

Sabiedriskajam transportam ir jābūt prioritātei Rīgas pilsētā, sabiedriskajam transportam ir jābūt Rīgas mobilitātes mugurkaulam, sabiedriskajam transportam ir jābūt Rīgas karalim. Bet kā to sasniegt?

Mums ir jādomā par Rīgas sabiedriskā transporta pievilcīguma celšanu. Tā ir vesela ķēde, kas sastāv no dažādiem posmiem un tie visi ir vienlīdz svarīgi. Tas nav tikai pats brauciens, tas sākas ar nokļūšanu līdz pieturvietai un biļetes iegādi, kam seko uzturēšanās pieturvietā un iekāpšana sabiedriskajā transportā. Sabiedriskā transporta vienības – autobusi, tramvaji, trolejbusi, biļešu cenu politika, norēķināšanās veids, pārsēšanās iespējas, drošība, ātrums un pat "bezpajumtnieku jautājums", tas viss veido kopīgu vienumu, kas saucas "sabiedriskā transporta pievilcīgums".

Daudz ir izdarīts pēdējos divos gados, daudz kas protams arī vēl jādara. "Rīgas satiksme" no iepriekš korupcijas nomocīta uzņēmuma ir kļuvusi par labi pārvaldītu uzņēmumu, ko atzīst pat ārējie eksperti. Panākts miljonos mērāms līdzekļu ietaupījums, kas līdz šim tika izšķērdēts apšaubāmos darījumos. Atjaunošanas noturības mehānisma ietvaros izcīnīts ap 300 miljonu eiro Rīgas un Pierīgas sabiedriskā transporta pārsēšanās jeb mobilitātes punktu attīstībai un citas infrastruktūras izveidei. Ir ieviesta QR koda biļete, kas ļauj pasažieriem norēķināties modernā un ērtā veidā. Pastāvīgi tiek strādāts, lai paātrinātu sabiedriskā transporta kustības gaitu, veidojot sabiedriskā transporta joslas, piešķirot prioritāti luksoforos un tml. Tie visi ir būtiski soļi, lai sabiedriskā transporta sistēmu Rīgā padarītu modernu, pieejamu un pievilcīgu.

Beidzot mēs esam nonākuši pie vēl viena ļoti būtiska posma – "Rīgas satiksmes" biļešu klāsta un biļešu cenu reformas. Tās galvenais mērķis ir veicināt regulāru sabiedriskā transporta lietošanu. Tieši tāpēc uzsvars likts uz izdevīgu mēnešbiļetes cenu to samazinot no 50 eiro uz 30 eiro. Šo mēnešbiļeti ikviens varēs neierobežoti lietot visos "Rīgas satiksmes" transporta līdzekļos jebkurā nedēļas dienā. Mēs aicinām visus, kas dažādu apsvērumu dēļ līdz šim izvairījās no regulāras sabiedriskā transporta lietošanas, izmantot iespēju laikā, kad inflācijas dēļ viss kļūst dārgāks, gan degviela, gan citi pasažieru pārvadājumu veidi, izvēlēties par labu regulārai sabiedriskā transporta lietošanai. 30 eiro mēnešbiļete sniedz iespēju par 1 eiro dienā pārvietoties neierobežotā daudzumā visā pilsētā.

Otrs reformas mērķis ir kustības brīvība. Šobrīd ļoti daudzi, kam jābrauc darba darīšanās, pie ārsta vai pēc kāda cita pakalpojuma, lai nokļūtu galamērķī, ir spiesti braukt ar diviem transporta līdzekļiem. Šādiem neregulāriem izbraucieniem līdz šim sabiedriskais transports izmaksāja dārgāk, kas dažos gadījumos varētu būt pat neizdevīgāk par pārvietošanos ar privāto auto. Tāpēc turpmāk, lai "nesodītu" cilvēkus par to, ka viņu galamērķis nesakrīt ar sabiedriskā transporta maršrutu karti un nepieciešams izmantot divus vai pat trīs dažādus sabiedriskā transporta līdzekļus vienā virzienā, viena brauciena biļetes vietā ieviesīsim 90 minūšu biļeti. Šo biļeti no pirmās validācijas brīža varēs validēt arī citos transporta līdzekļos vēl 89. minūtē pēc pirmās validācijas un tad pabeigt braucienu. Tas nozīmē, ka ar šo biļeti būs iespējams pārvietoties ne tikai vienā virzienā, neskatoties uz pārsēšanās skaitu, bet, atsevišķos gadījumos, kad galamērķī jāpavada vien īss brīdis, ar šo pašu biļeti pietiks arī atpakaļceļam. Šis faktiski nodzēš pārsēšanās finansiālo neizdevīgumu un sniedz kustības brīvību, kas mums ir ļoti svarīga, domājot par sabiedriskā transporta ilgtermiņa attīstību.

Jau vairākkārt izskanējusi apņemšanās integrēt "Pasažieru vilcienu" Rīgas sabiedriskā transporta sistēmā, šobrīd kopā ar Satiksmes ministriju tiek strādāts pie vienotās biļetes izveides. Skaidrs, ka tas praktiski būs iespējams tikai tad, ja pasažieri būs gatavi regulāri pārsēsties, savā ceļā mainīt sabiedriskā transporta veidus brīvi un bez papildus izdevumiem. Tas ir solis šajā virzienā – radināt rīdziniekus pie tā, ka no pārsēšanās nav jābaidās un tas nemaksās dārgāk. Šī ir joma, kas prasa vēl nozīmīgas pārmaiņas un uzlabojumus, taču tas ļaus padarīt sabiedrisko transportu vēl daudz pieejamāku.

Visbeidzot, šī reforma "Rīgas satiksmei" lielā mērā atvieglos administratīvo pārvaldību. Šobrīd ir vairāk nekā 130 biļešu veidi, to ir tik daudz, ka tajos nav iespējams orientēties ne pārdevējam, ne pircējam. Vienlaikus arī turpmāk tiks saglabātas visas līdz šim piešķirtās braukšanas atlaides, gan 50%, gan 100% apmērā, pat papildinot atlaižu saņēmēju loku – no 1. janvāra, kad reforma stāsies spēkā, arī strādājošie pensionāri beidzot varēs braukt bez maksas.

Biļešu cenu un klāsta reforma tiešām ir ļoti svarīgs solis, lai veicinātu sabiedriskā transporta lietošanu. Tas ir absolūts priekšnosacījums, lai atgrieztu sabiedriskā transporta pasažieru skaitu vismaz pirmspandēmijas līmenī. Nākamais izaicinājums – palielināt arī reisu skaitu, kas iespējams tikai pieaugot pasažieru skaitam. Ir jāstrādā, lai par Rīgas mobilitātes mugurkaulu kļūtu sabiedriskais transports, lai tas būtu pieejams un ērts ikvienam tā lietotājam.