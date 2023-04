Vita Narnicka: Mazinot birokrātiju, rūk arī rindas

Būvju kadastrālās uzmērīšanas (BKU) tēma pēdējā gada laikā ir radījusi ne mazums jautājumu, diskusiju un arī strīdu. Tam ir dažādi daudzu gadu un pat desmitgadu laikā izveidojušies iemesli, taču tas nemaina faktu, ka risinājumi ir nepieciešami, turklāt saglabājot un pilnveidojot šo sistēmu. Uzreiz jāteic, Valsts zemes dienesta (VZD) šobrīd jau spertie soļi ir devuši pozitīvu pavērsienu rindu mazināšanas virzienā, tās samazinās, un prognozēju, ka ne vairāk kā gada laikā tās būs izzudušas.

Vispirms par izveidojušos situāciju kopumā... Valsts zemes dienests šobrīd saskaras ar palielinātu interesi pēc BKU pakalpojuma. Par iemeslu tam kalpo likumdevēja prasība, ka līdz 2022. gada 1. oktobrim bija jānodod ekspluatācijā ēkas vai arī jāpagarina būvatļaujas, kura būvniecība ir uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra. Līdz ar šo regulējumu, atklājies, cik daudzu īpašnieki nav sakārtojuši savus īpašumus pat vēl no pagājušā gadsimta sešdesmitiem gadiem.

Vēl jo vairāk – lai gan jaunās normas izpildei likumdevējs bija devis astoņu gadu termiņu, daudzi īpašnieki nolēma šo jautājumu mēģināt atrisināt vien pēdējā gadā. Tādējādi šobrīd pieprasījums pēc BKU pakalpojuma ir vairākkārt pieaudzis, ja salīdzina ar iepriekšējiem gadiem. Īpašnieki šobrīd ir kļuvuši aktīvi un vēlas sakārtot savas īpašuma lietas, līdz likumā noteiktajam datumam. Skaitļi runā paši par sevi – nu jau aizvadītā 2022.gada nogalē bija iesniegti 6737 pakalpojuma pieprasījumi. Ja salīdzina ar situāciju gadu iepriekš, tad šajā pat laika posmā rindā bija iesniegti 1495 pakalpojuma pieprasījumi, kas apliecina, ka pieprasījuma skaits ir gandrīz sešas reizes lielāks nekā līdz šim.

Šāda situācija publiskajā telpā ir radījusi dažādas spekulācijas par to, vai BKU ir nepieciešama vispār un varbūt no tās būtu jāatsakās kā no nevajadzīga birokrātiskā sloga. Un šeit jāpievēršas diviem nopietniem aspektiem. Pirmkārt, BKU savā būtībā ir svarīgs būvju datu avots, kas ir labs palīgs gan attīstītājiem, kuri nolēmuši pārbūvēt dažādas iepriekšējos gados celtas būves, gan atbildīgajiem dienestiem, kuri izmeklē dažādus negadījumus, gan uzņēmējiem, kuri vēlas apbūvēt līdzās esošas teritorijas gan daudz kam citam. Ņemot vērā, cik strauji Eiropā notiek attīstība, valstis, kurās nav centrālas būvju reģistrācijas sistēmas, domā par tās ieviešanu, saprotot tās nozīmīgumu ilgtermiņā, nevis otrādi.

Ne pa velti Eiropas Savienība regulā būvju telpiskos datus - būvju kadastrs ir nosauca par augstvērtīgiem. Šajā kontekstā jāpiemin arī pāris Latvijā labi zināmi būvobjekti. Viens no tiem ir par gadsimta projektu dēvētais "Rail Baltica", kura ietvaros tiek ne tikai izbūvētas jaunas dzelzceļa līnijas, bet arī pārbūvētas jau esošas vēsturiskas celtnes, tostarp Rīgas Centrālā dzelzceļa stacija. Vēl labā atmiņā ir palicis gadījums, kad viena no būvnieku rīcībā esošajām tehnikas vienībām, pēkšņi, iegāzās ventilācijas šahtā, jo...

Tās rīcībā nebija pilnvērtīgas šā objekta tehniskās informācijas, un par konkrēto šahtu celtnieki pat nenojauta. Šajā gadījumā viss beidzās labi. Savukārt traģisks notikums bija savulaik piedzīvotais ugunsgrēks kādā hostelī Rīgā, Merķeļa ielā, kad bojā gāja cilvēki. Toreiz gan dzēšanas darbiem, gan pēc tam arī dažādu izmeklējumu veikšanai lieti noderēja fakts, ka valsts rīcībā ir Būvju digitālie dati. Vēl vairāk – šobrīd Eiropas valstis ne tikai neatsakās no Būvju datu uzkrāšanas, bet valstis, kurās šādas sistēmas vēl nav, plāno to ieviest.

Vienlaikus, protams, ir skaidrs, ka pēdējie mēneši ir spilgti izgaismojuši to lieko birokrātiju, ar kādu BKU process gadu laikā bija apaudzis, gan nevajadzīgi pagarinot rindas, gan arī apgrūtinot savrupmāju būvētāju un komerciālo objektu attīstītāju sadarbību ar finansētājiem, kreditoriem. Tāpēc VZD ir nācis klajā ar dažādām likumdošanas iniciatīvām šo birokrātisko prasību samazināšanai, un likumdevējs mūs ir sadzirdējis, nevilcinoties ar to apstiprināšanu. Piesaucot tautā izsenis zināmu teicienu, tādējādi ir nošauti divi zaķi ar vienu šāvienu. Proti, no vienas puses, pieņemtie lēmumi ļaus samazināt nesamērīgi uzblīdušās rindas BKU pakalpojuma saņemšanai, kas izveidojās saistībā ar jau minēto likumdevēja prasību veikt īpašumiem BKU līdz pagājušā gada 1.oktobrim. Savukārt, no otras puses, no liekas birokrātijas iedzīvotāji un uzņēmumi būs atbrīvoti ilgtermiņā – vēl ilgi pēc tam, kad jau minētās rindas būs palikušas pagātnē.

Pēc VZD iniciatīvas, šā gada aprīlī stājas spēkā Ministru kabineta 2023. gada 7. martā apstiprinātie noteikumi Nr.116 "Būvju kadastrālās uzmērīšanas noteikumi", kas turpmāk nosaka kārtību kādi dokumenti jāiesniedz Valsts zemes dienestā, lai uzsāktu būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas procesu bez apsekošanas apvidū. Tādējādi šobrīd BKU process kļūst vienkāršāks, jo ar noteikumu stāšanos spēkā ir mazināts ne tikai administratīvais slogs, bet jaunā kārtība ļaus atsevišķos gadījumos atteikties no būvju kadastrālās uzmērīšanas, jo nepieciešamos datus VZD iegūs no būvniecības informācijas sistēmas (BIS) un tikai tad, ja tie nav pieejami, tos būs jāuzrāda dokumentu veidā.

Stājoties spēkā noteikumiem, VZD I grupas būves vai II grupas palīgēkas, t.i. saimniecības ēkas, šķūnīšus u.tml. uzmērīs tās tikai no ārpuses, uzmērot ēkas garumu, platumu un augstumu. Telpu grupu apvienošanas vai sadalīšanas procesā nebūs nepieciešama objekta apsekošana dabā, ja sadale vai apvienošana kopš pēdējās kadastrālās uzmērīšanas ir veikta bez konstruktīvām izmaiņām un ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie būves dati atbilst spēkā esošajam regulējumam. Ēka vai telpu grupa tiks sadalīta vai apvienota atbilstoši BIS pieejamai informācijai vai uzrādītajai būvniecības dokumentācijai. Noteikumi paredz, ka arī inženierbūves (ceļu, ūdensvadu, torņu, elektrolīniju, ielu, tiltu, u.c.) atsevišķās kadastrālās uzmērīšanas darbības notiks bez apsekošanas apvidū ar to reģistrāciju no izpildmērījuma plāna vai izpildshēmas ar nosakāmu būves vai tās daļas kontūru un inženierbūves tipu raksturojošiem apjoma rādītājiem. VZD līdz ar jauno noteikumu stāšanos spēkā klientiem neprasa arī iesniegt ēkas labiekārtojuma anketas, tāpat netiks sastādīti ēkas nolietojuma akti, tādējādi samazinot speciālista apsekošanas laiku objektā.

Savukārt jau janvāra izskaņā stājās spēkā arī VZD iniciētie grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. aprīļa noteikumos Nr. 263 "Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumi", kas precizē prasības datu reģistrācijai bez kadastrālās uzmērīšanas veikšanas, ja VZD ir iesniegta nepabeigtas jaunbūves deklarācija. Tādējādi kadastrālo uzmērīšanu var neveikt, ja īpašnieks par nepabeigtu jaunbūvi – ēka, kurai nav izbūvēti visi stāvi vai konstruktīvie elementi - VZD iesniedz nepabeigtas jaunbūves deklarāciju ar pievienotu ēkas novietnes izpildmērījuma plānu, kurā norādīta ēkas kontūra. Papildus nepieciešami arī ēkas fotoattēli ar faktisko situāciju un būvatļauju, ja tie nav pieejami Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).