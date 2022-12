Vita Paulāne: Digitāla pašvaldība veido Latvijas digitālo sabiedrību

Pašvaldībai ikdienā ir jācenšas sekot un iet soli solī ar jauninājumiem un attīstību dažādās jomās, un digitālā joma ir tā, kur katru dienu ienāk jauni un jauni rīki, programmas, lietotnes, kas atvieglo un būtiski uzlabo mūsu ikdienu. Tehnoloģijas attīstās ļoti strauji un interesantākais ir tas, ka šie jaunumi uzreiz ir pieejami ikvienam iedzīvotājam, neatkarīgi no viņa dzīvesvietas.

Vienas no svarīgākajām ir prasmes visu digitāli pieejamo pielietot, kas arī ir redzami pieaugušas, īpaši pandēmijas laikā, kad bija nepieciešams apgūt daudz jauna, lai attālināti strādātu, mācītos, norēķinātos, slēgtu līgumus, saņemtu preces mājās u.t.t. Arī mēs, kā pašvaldība, esam paveikuši daudz, lai mūsu iedzīvotājiem pašvaldība būtu klātesoša viņu tālrunī, lai kur arī viņi atrastos - mājās, darbā, vai pat ārzemju ceļojumā...

Ropažu novada viens no mērķiem ir būt par digitālāko un iedzīvotājiem tuvāko pašvaldību. Šāda pieeja novada dzīves veidošanā ir ne tikai inovatīva, bet paver iespējas ietaupīt pašvaldības resursus, ko varam novirzīt citiem pašvaldībai nozīmīgiem sasniedzamajiem mērķiem vai pakalpojumiem.

Esam Pierīgas pašvaldība, kas reģionālā griezumā procentuāli palielina sabiedrības digitālo pratību. Piemēram, no oktobra daļai no Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā iekļautajiem papildu atbalsta pasākumiem mājsaimniecībām gaidāmajā ziemas sezonā iedzīvotāji var pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv vai pašvaldībā. Savā ziņā lepojamies, ka mūsu iedzīvotāju labās digitālās pratības dēļ esam starp pašvaldībām – līderēm, kuru iedzīvotāji atbalstam pieteikušies autorizējoties ar E-paraksta viedkarti, E-ID identifikācijas karti vai kādu no internetbankām.

Augstais rādītājs apliecina, ka iedzīvotāji šos rīkus lieto arī ikdienā - samaksā rēķinus, nekustamā īpašuma nodokli, reģistrē bērnu pirmsskolas izglītības iestādes rindā u.tml. Esam gājuši vēl tālāk, lai kļūtu digitālāki, un izveidojuši Ropažu novada pašvaldības mobilo lietotni, kas ir pieejama arī kā iedzīvotāja digitālā karte, un kopš oktobra sākuma to jau daudzi ieguvuši savā mobilajā tālrunī. Tas ir vēl viens solis, lai iedzīvotāji vienkāršāk un ātrāk saņemtu pašvaldības pakalpojumus.

Unikāli, ka mobilā lietotne apvieno arī iedzīvotāja kartes funkcionalitāti, tātad ar laiku papīra formātā tā būs nepieciešama tikai tiem lietotājiem, kuri nelieto mobilos tālruņus. Esam saņēmuši pozitīvas atsauksmes no iedzīvotājiem, ka lietotnē var uzzināt Ropažu novada jaunumus, sekot līdzi pasākumiem, nosūtīt ziņojumus pašvaldībai un saņemt atbildes, saņemt pakalpojumus, piedalīties aptaujās un izteikt viedokli publiskajās apspriešanās, izmantot dažādas atlaides novada iestādēs un uzņēmumos, kā arī iepazīties ar tūrisma informāciju.

Ikdienas steigā reizēm cilvēki var nepamanīt, kādi uzņēmumi novadā darbojas, bet šeit uzņēmumi, sniedzot papildu atlaidi lietotnes īpašniekiem, veido arī savu atpazīstamību, savukārt iedzīvotājiem rodas interese saņemt tieši novadā pieejamo pakalpojumu - kaut ko iegādāties vietējā kafejnīcā u.tml. Skaidrs, ka pie lietotnē esošajām iespējām nevaram apstāties, iesim vēl tālāk! Apzināmies, ka līdz ar lietotnes ieviešanu uzņemamies vēl lielāku atbildību iedzīvotāju priekšā, jo lietotne ir pieejama 24 h diennaktī. Jāteic, ka jau ir bijis gadījums, kad ar lietotnes starpniecību par notikušā pārkāpuma faktu informēta pašvaldības policija.

Ropažu novada pašvaldība ir ieguldījusi gan daudz, lai pilntiesīgi sauktos – digitāla pašvaldība un labprāt savās zināšanās un pieredzē dalāmies arī ar citām pašvaldībām, kā arī iegūstam labāko pieredzi no citu pašvaldību sasniegtā. Tikai tā var augt Latvijas digitālā sabiedrība kopumā. Paldies visiem, kas aktīvi lieto un izmanto Ropažu novada mobilo lietotni! Mums izdosies visiem sadarbojoties, mācoties, attīstoties un investējot zināšanās, prasmēs un tehnoloģiju iespējās!