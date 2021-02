Vita Vodinska: Tīmekļvietņu vienotā platforma: solis 21. gadsimtā ar pievienoto vērtību

Pagājušā gada 14. jūlijā darbu sākusi Tīmekļvietņu vienotā platforma, kuras ietvaros izveidotas 60 jaunas valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu mājaslapas. Iestāžu lielās atsaucības dēļ projekts pagarināts par sešiem mēnešiem, kas projekta īstenotājiem Valsts kancelejas pārraudzībā sniedz pārliecību, ka mājaslapu lietotāji ir apmierināti un iestādes labprāt vēlas izmantot radīto risinājumu. Pirmais platformas darbības pusgads ļauj izdarīt pirmos secinājumus par to, kā attīstās valsts pārvaldes pieejamība digitālajā laikmetā.

2020. gads šķita ļoti garš, ja atskatās uz to, cik daudz ir izdevies paveikt, kaut gan Covid-19 pandēmija radīja papildu izaicinājumus. Pie Tīmekļvietņu vienotās platformas esam strādājuši trīs gadus, bet to gaidījuši – vēl ilgāk. Kā liecina apkopotā statistika, projektu uzsākot, laikā, kad liela daļa sabiedrības ar valsts iestādēm un pašvaldībām sazinās digitāli, vairums tīmekļvietņu valsts pārvaldē bija krietni novecojušas. Teju puse bija vecākas par 6 gadiem, daļa – pat par 10 gadiem, un tikai piektā daļa bija pielāgota lietošanai mobilajās ierīcēs. Straujas tehnoloģiju attīstības laikmetā tie ir dramatiski rādītāji. Turklāt mājaslapas savstarpēji bija krasi atšķirīgas, tādējādi sarežģījot iedzīvotāju iespējas ātri, ērti un vienkārši atrast nepieciešamo informāciju.

Jaunā platforma ir daudz ērtāka un vieglāk piekļūstama cilvēkiem, neatkarīgi no to spējām vai ierīcēm, kādas tie izmanto, kā arī tiek nodrošinātas plašas iespējas iestādēm. Platforma ir kā konstruktors, kas ļauj viegli izveidot jaunas mājaslapas no tajā iekļautajiem elementiem.

Iestāžu tīmekļvietnes – uzticams informācijas avots viltus ziņu laikmetā

Tīmekļvietņu vienotās platformas ietvaros serviss tiek nodrošināts centralizēti, taču saturu rada katra iestāde pati, tāpēc šajās mājaslapās apmeklētāji iegūst informāciju no pirmavota. Tiesa, vērojama visai atšķirīga izpratne par saturu un to, kā jāizskatās tīmekļvietnei, domājot par mērķauditoriju un tās vajadzībām. Atsevišķiem projekta dalībniekiem ir nācies pārorientēties uz kodolīgi un pārskatāmi sagatavotu informāciju ierasto apjomīgo tekstu un tabulu vietā. Citās iestādēs vēl tas tiek pārskatīts un uzlabots. Tas ir nepārtraukts process. Valsts kanceleja organizē iestādēm mācībās, kā arī sagatavojusi dažādus atbalsta materiālus, lai saturs tiktu veidots lietotājdraudzīgs – strukturēts, kodolīgs, saprotams. Kā arī tiek plānoti uzlabojumi platformas funkcionalitātē, lai iestādēm atvieglotu darbu.

Vienota pieeja mājaslapu veidošanā un satura izkārtošanā mājaslapu apmeklētājiem atvieglo nepieciešamās informācijas atrašanu, jo visu šo mājaslapu struktūra un darbības principi ir līdzīgi, cilvēkam tā jau ir atpazīstama vide.

Virtuālais asistents – unikāls Eiropas mērogā

14. oktobrī darbu sācis Tīmekļvietņu vienotās platformas virtuālais asistents Zintis, kas darbojas jau 24 iestāžu mājaslapās un vienlaikus tiek apmācīts arī par pārējo projektā iesaistīto iestāžu specifiskajām tēmām. Virtuālais asistents ir mākslīgā intelekta programma, kas dabiskas saziņas veidā spēj atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem un var vienlaikus sarunāties ar neierobežotu lietotāju skaitu – cik vien atļauj sistēmas jauda, arī nakts vidū un brīvdienās, ievērojami uzlabojot valsts iestāžu pieejamību.

Latvijā valsts pārvaldes iestādēs pirmie virtuālie asistenti parādījās pirms pāris gadiem, un šobrīd darbojas vai tiek izstrādāti jau vairāk nekā 10 virtuālie asistenti. Šobrīd tas vairs nav nekāds lielais brīnums, ko cilvēki trauktos izmēģināt, lai atklātu ko jaunu. Tomēr tāda līmeņa risinājums kā vienota platforma, uz kuras bāzes veidots virtuālais asistents vairākām valsts institūcijām, Eiropā līdz šim nav radīta – Zintis ir pirmais. Jau šobrīd tas pārzina vairāk nekā 2000 tēmu, orientējas daudzu iestāžu mājaslapās un spēj atrast tajās cilvēkam nepieciešamo informāciju. Ja katrai iestādei būtu savs virtuālais asistents, kas pārzinātu tikai attiecīgās iestādes mājaslapu, varētu rasties situācija, ka cilvēks tiek dzenāts no viena virtuālā asistenta pie cita un kļūst par mākslīgā intelekta futbola spēles elementu.

Saskarsme ar cilvēkiem virtuālajam asistentam nāk tikai par labu – jo vairāk lietotāji sarunājas ar virtuālo asistentu, jo ātrāk tas mācās un gudrāks kļūst. Tomēr janvārī veiktā SKDS aptauja rāda, ka ar virtuālo asistentu pēdējo sešu mēnešu laikā mēģinājuši sarunāties vien 11% Latvijas iedzīvotāju. Kā liecina novērojumi, daudzi labprātāk dod priekšroku saskarsmei ar konsultantiem, nevis virtuālo asistentu, jo uzskata, ka tam piemīt ierobežotas iespējas atbildēt. Protams, virtuālais asistents ir paredzēts situācijām, kurās cilvēkam ir jautājumi par standarta tēmām, nevis individuāli specifiskām dzīves situācijām, bet tieši standarta jautājumu atstāšana virtuālā asistenta pārziņā atslogo konsultantu darbu, kuri tikmēr varētu veltīt laiku tieši specifiskajām problēmām. Zintis un citi valsts pārvaldes virtuālie asistenti ir radīti uz Kultūras informācijas sistēmu centra (KISC) valodas tehnoloģiju platformas Hugo.lv bāzes. Katra iestāde trenē Tīmekļvietņu vienotās platformas virtuālo asistentu Zinti par savām tēmām, kamēr KISC un Valsts kanceleja pārrauga visas tēmas un pieskata, lai Zintis ar visu iestāžu apmeklētājiem sarunātos vienotā stilā.

Nākotnē – vēl vairāki desmiti jaunu mājaslapu un virkne uzlabojumu

Iestāžu lielās atsaucības dēļ projekts tiek pagarināts par sešiem mēnešiem, un vēl 30 iestādes, kas bija gaidītāju sarakstā, varēs pievienoties platformai 2021. gada pirmajā pusē. Iestāžu interese pievienoties platformai nemainīgi ir ļoti liela, kas sagādā patiesu gandarījumu – tas ir paveiktā darba augstākais novērtējums. Kā liecina aptauja, 88% projektā iesaistīto ieteiktu arī citām iestādēm pievienoties projektam.

Protams, kā ikviena informācijas sistēma, arī Tīmekļvietņu vienotā platforma ir jākopj, jāuzlabo, jāattīsta, lai tā ietu līdzi laikam un vajadzībām, tāpēc 2021. gadā plānojam virkni uzlabojumu. Projekta īstenošanā ļoti svarīga ir atgriezeniskā saite, lai veiktu atbilstošus uzlabojumus. Gan iestāžu, gan iedzīvotāju komentāri sniedz daudz vērtīgas informācijas, kas ļauj platformai darboties vēl labāk. Iestāžu ir daudz, katrai no tām ir sava specifika, tāpēc platformas uzlabojumi ir atvērts process, kas joprojām turpinās. Tostarp regulāri tiek veikti platformas lapu lietojamības un piekļūstamības testi – cik ātri iespējams atrast informāciju un kā lietotāji uztver lapas. Piemēram, pēdējais tests veikts sadarbībā ar Rīgas Vājredzīgo un neredzīgo biedrību "Redzi mani". Taču arī ikviens lietotājs ir laipni aicināts sūtīt savus ieteikumus uz e-pastu timeklvietnes@mk.gov.lv un sniegt savu ieguldījumu platformas darbības pilnveidošanā, lai palīdzētu tai veikt galveno funkciju – padarīt valsts pārvaldes tīmekļvietņu risinājumus atbilstošus 21. gadsimta sabiedrības gaidām.