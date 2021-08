Vjačeslavs Dombrovskis: Kādai jābūt Latvijai 2030?

Kā izskatīsies Latvija pēc 10 un 20 gadiem? Vai mēs kādreiz sasniegsim patiesi attīstītās valsts – piemēram, Zviedrijas – līmeni, un kad tas varētu notikt?

Turpinot šodienas trajektoriju, tas nenotiks pat 120 gadu laikā. Un visu šo laiku Latvija turpinās būt viena no Eiropas nabadzīgākajām valstīm, pamatīgi atpaliekot pat no saviem tuvākajiem kaimiņiem. Visai ticams scenārijs, ka pēc padsmit, divdesmit gadiem latvieši dosies uz Lietuvu piepelnīties. Valdošās elites ekonomikas attīstības stratēģija pēc savas būtības ir dreifēšana. Tai pamatā ir ticība ka brīvais tirgus (un ES fondu apgūšana) visu pats sakārtos. Valdības regulāros paziņojumus par "ekonomikas izrāvieniem", "viedu izaugsmi", "viedu reindustrializāciju" un tamlīdzīgus jau ir grūti uztvert nopietni.

Ir arī tādi, kuri aicina atgriezties 90os gados, kad ekonomikas galvenie izaugsmes dzinēji bija tranzīts un finanšu pakalpojumu eksports. Bet abi vilcieni jau aizgājuši un turpina strauji attālināties. Šodienas pasaulē, kurā atkal veidojas divi konkurējošie ģeopolitiskie bloki, atgriezties 90os ir iespējams tikai un vienīgi, mainot valsts ģeopolitisku kursu.

Trešais ceļš

Bet ir arī trešais ceļš. Konsolidējot sabiedrību ap valsts attīstības vīziju, ir iespējams realizēt ekonomikas attīstības stratēģiju, kas strauji pacels visu Latvijas iedzīvotāju labklājības līmeni, ļaus astoņu gadu laikā Latvijai kļūt par vadošo Baltijas tautsaimniecību, savukārt divdesmit gadu laikā sasniegt Zviedrijas labklājības līmeni. Protams, runa ir par līmeni, kāds pašai Zviedrijai būs pēc divdesmit izaugsmes gadiem. Un dalība Eiropas Savienībā un NATO ir priekšnosacījums šīs stratēģijas realizācijai.

Attīstības ceļš sākas ar domāšanas maiņu. Valsts vairs nedrīkst būt pasīvais pasažieris uz tautsaimniecības kuģa, kura vienīgais darbs ir nekavējoties automātiski pildīt visus Briseles un starptautisku organizāciju norādījumus. Valstij jākļūst par privātā sektora stratēģisko partneri. Nevis bīdīt atsevišķu oligarhu ātras peļņas shēmas, bet mērķtiecīgi veidojot tautsaimniecības nozīmīgāko nozaru starptautisku konkurētspēju. Jāizveido uzņēmīga valsts.

Ekonomikas attīstība nav iedomājama bez izcilas biznesa vides, labvēlīgas nodokļu politikas un nodokļu administrēšanas, pieejamas finanšu sistēmas, kā arī kvalitatīvas izglītības, zinātnes un inovāciju politikas. Pat šajās pašsaprotamajās lietās mēs pašlaik atpaliekam no kaimiņiem, un tā atpalicība drīzāk pieaug, nekā mazinās. Šie pamati ir jāsakārto, tajos jāinvestē!

Bet ar pamatiem vien nepietiks. Pirmkārt, darbspējīgu iedzīvotāju skaits samazinās, un tiek prognozēts, ka šī tendence turpināsies arī paredzamajā nākotnē, jo to negatīvi ietekmē emigrācija, demogrāfija un tautsaimniecības atpalicība. Bet kur ņemt darba rokas un talantu? Otrkārt, mazai valstij savas tautsaimniecības pamati jāveido mērķtiecīgi, ar izpratni, kurās jomās ir atrodamas iespējas un salīdzinošās priekšrocības.

Kur ņemt cilvēkus?

Grūti iedomāties scenāriju, pie kura Latvijas sabiedrība varētu piekrist atvērt vārtus darba migrantu ieplūdumam no trešajām valstīm. Bet bez cilvēku un talantu piesaistes tautsaimniecības strauja izaugsme kļūst par neiespējamo misiju. Tieši tāpēc ir jāveido mērķtiecīga un gudra migrācijas politika, kā to darīja Polija. Jāfokusējas uz ārvalstu studentu piesaisti no konkrētām trešajām valstīm. Mums vajag panākt, lai Latvijā jebkurā brīdī mācītos vismaz 50 tūkstoši ārvalstu studentu un 80-90% no viņiem pēc studiju pabeigšanas atrastu darbu Latvijā, iemācītos latviešu valodu un pakāpeniski integrētos mūsu sabiedrībā.

Tas prasīs mērķtiecīgus ieguldījumus ne tikai augstākās izglītības kvalitātē gan valsts, gan privātajās augstskolās, bet arī ieguldījumus infrastruktūrā. Rīgā Pārdaugavā mērķtiecīgi jāveido akadēmisko pilsētiņu konglomerātu un dažu gadu laikā jāpanāk, lai Rīga kļūtu par reģionālo augstākās izglītības eksporta centru. Bet pats galvenais – šie studenti palīdzēs nodrošināt darbaspēku un talantu jaunajām, augstas pievienotās vērtības nozarēm un ievērojamus papildu ieņēmumus valsts budžetā.

Seši eksporta dzinēji

Augstākās izglītības eksporta mērķtiecīga attīstīšana un ārvalstu studentu piesaiste dos tikai ļoti ierobežotu ieguvumu mūsu tautsaimniecībai, ja mēs vienlaikus neradīsim darba vietas jaunajās nozarēs ar augstu pievienoto vērtību un, līdz ar to, arī pievilcīgu atalgojumu tajās. Latvijai nevajadzētu kļūt tikai par pieturvietu jaunajiem cilvēkiem viņu ceļā uz attīstītākajām valstīm.

Uzņēmīga valsts nedrīkst pasīvi noskatīties uz notiekošo (vai nenotiekošo) privātajā sektorā. Valstij ar visiem pieejamiem instrumentiem nemitīgi jāaizsargā un jāvairo esošo tautsaimniecības nozaru konkurētspēja. Tāpat valstij arī pakāpeniski jāveido privātā sektora kapacitāte un konkurētspēja perspektīvajās un daudzsološajās nozarēs. Latvijas ekonomikas izaugsme jābalsta uz sešiem galvenajiem eksporta dzinējiem. No tiem trīs ir zināmi un salīdzinoši attīstīti, bet trīs ir jauni.

Pirmais eksporta dzinējs ir BIOEKONOMIKA jeb viss, kas ir saistīts ar zemi: lauksaimniecība, mežsaimniecība un viss, kas ir saistīts ar pārstrādi un pievienotās vērtības audzēšanu. Pašlaik šis jau ir Latvijas tautsaimniecības visjaudīgākais dzinējs un uzskaitīt tās panākumus nebūs vietas. Taču vēl ir daudz kas darāms, lai realizētu šī sektora pilnu potenciālu. Jāfokusējas uz ārvalstu investīciju piesaisti, lai būtiski palielinātu kapacitāti piena pārstrādē un izstrādātu loģistikas risinājumus, kas nodrošinās piekļuvi Āzijas un Ķīnas milzīgajiem tirgiem.

Otrais eksporta dzinējs ir apstrādes RŪPNIECĪBA, kas pēdējo trīsdesmit gadu laikā tika atstāta novārtā, bet tagad piedzīvo savu renesansi. Tās nopietna attīstība diez vai ir iedomājama bez ārvalstu investīcijām. Bet līdz ar RailBaltica projekta īstenošanu parādās jaunas iespējas integrēties Eiropas rūpniecības piegāžu ķēdēs. Ģeopolitiskā spriedze starp Rietumiem un Ķīnu rāda jaunas ārvalstu investīciju piesaistes iespējas. Šo iespēju izmantošana prasa mērķtiecīgu industriālo politiku – sazobi starp valsti un pašvaldībām, reģionālās industriālās zonas, reģionālo izglītības iestāžu pielāgošanu potenciālu investoru vajadzībām, kā arī iedzīvotāju un darbaspēka koncentrēšanu reģionālajos attīstības centros.

Trešais eksporta dzinējs ir TRANSPORTS UN LOĢISTIKA. Diez vai šīs jomas atgriezīsies savos ziedu laikos kā tas bija 90os gados, bet tās pastāvēšana un pat attīstība IR iespējama pie līdzsvarotākas un pragmatiskās politikas.

Ceturtais eksporta dzinējs ir INFORMĀCIJU TEHNOLOĢIJAS. Šobrīd esam pamatīgi atpalikuši no Igaunijas, kas desmitiem gadu mērķtiecīgi veidojusi šo sektoru. Izrāvienam nepieciešams cilvēkkapitāls, un to var veidot ar ārvalstu studentu piesaisti tieši IKT studijām. Nepieciešams panākt, lai katru gadu valstī būtu vismaz trīs tūkstoši IKT programmu absolventi, no kuriem divas trešdaļas veido ārvalstu studenti. Šāds absolventu skaits ļaus piesaistīt starptautisku IT milžu interesi, kurus jāpārliecina radīt darbavietas tieši Latvijā. Aizsardzības politikas ietvaros jāparedz spēcīgas kiberdrošības kapacitātes izveidošana. Ar laiku tas palīdzēs veidot arī privātu kiberdrošības industriju. Ieguldījumi stārtapu politikā kopā ar šiem kvantitatīvajiem uzlabojumiem ar laiku ļaus pārņemt Baltijas IT galvaspilsētas titulu.

Piektais eksporta dzinējs ir medicīnas un veselības pakalpojumu eksports. Šodien šis tirgus joprojām ir pārsvarā lokāls. Esam pieraduši, ka veselības aprūpi saņemam tepat uz vietas. Bet tehnoloģiju attīstība nozīmē, ka drīz šī nozare mainīsies līdz nepazīšanai. Cilvēki pieradīs tos saņemt arī citās valstīs – pie lētāka un kvalitatīvāka pakalpojuma sniedzēja. Jau šodien dažas valstis – Vācija, Ungārija, Polija – veiksmīgi attīsta "medicīnas tūrismu". Mums ir ļoti spēcīgi veselības aprūpes kadri un maigs – ne pārāk karsts, ne pārāk auksts – klimats. Tādēļ tas paver mums milzīgas iespējas – ja vien spēsim tās prasmīgi izmantot.

Sestais eksporta dzinējs ir BIZNESA PAKALPOJUMU EKSPORTS. Tapāt kā to savā laikā izdarīja Singapūra, mēs varam mērķtiecīgi pozicionēt Latviju kā "biznesa gidu" Austrumu tirgos. Mums jāpārliecina starptautiskās kompānijas, ka esam drošākā vieta un pievilcīgākā vide, kur dibināt savas reģionālās bāzes darbam ar austrumu tirgiem. Latvija kā vieta reģionālajiem birojiem Rietumu biznesam ir daudz tuvāk un ir krietni drošāka, nekā, piemēram, Maskava, Minska, Astana.

Uzņēmīgas valsts veidošana, sabiedrības apvienošana zem kopīgas valsts attīstības vīzijas un šīs stratēģijas mērķtiecīga īstenošana ļaus mums divdesmit gadu laikā panākt Ziemeļvalstu labklājības līmeni. Tas nenozīmē, ka būs jāgaida divdesmit gadi. Šīs stratēģija īstenošana nesīs konkrētus augļus – labklājības celšanu, daudz lielāku finansējumu pensijām, veselības aprūpei, izglītībai, ceļiem, un tas ir iespējams jau vienas Saeimas sasaukuma laikā.