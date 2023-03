Vladislavs Gurmans: Biznesa uzsākšana un IKT risinājumi vairs nav atsevišķi veselumi

Pasaules pieredze liecina, ka 43% tiešsaistes uzbrukumu ir vērsti pret mazajiem uzņēmumiem. Turklāt ASV bāzētās Nacionālās kiberdrošības alianses pētījums atklāj, ka 60% mazo uzņēmumu, kas cietuši kiberuzbrukumos, pārtrauc darbību sešu mēnešu laikā. Kāpēc joprojām ne tikai mazie, bet arī daudzi jaunuzņēmumi ir kiberuzbrukumu mērķis un kāpēc mūsdienās biznesa uzsākšana un IKT risinājumi vairs nav atsevišķi veselumi?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Bieži vien jauni uzņēmumi primāri koncentrējas uz biznesa uzsākšanu, produktu izstrādi, pārdošanu un mārketingu u.tml., IKT risinājumu ieviešanu nereti atstājot otrajā plānā. Ja pirms gadiem 10 tas tiktu atzīts par pilnībā loģisku lēmumu, tad šodien to var dēvēt par drošu ceļu uz biznesa riskiem.

Aizvadīto gadu laikā digitālā pasaule ir piedzīvojusi vērienīgas pārmaiņas – jā, ir attīstījušās dažādas tehnoloģijas, dzimuši inovatīvi IKT risinājumi, bet tas ir bijis arī laiks, lai savu arodu asinātu kibernoziedzības vide, radot jaunus un rafinētākus veidus, kā apdraudēt uzņēmumus.

Līdz ar to bizness un IKT ir kļuvuši par diviem veselumiem, kurus nav iespējams nošķirt, un tieši pārdomāti IKT risinājumi, to ikdienas uzturēšana un uzraudzība var izrādīties galvenie jaunu uzņēmumu attīstības un konkurētspējas virzītājspēki. Vēl jo vairāk, jau pirmsākumos pieņemti pārdomāti lēmumi IKT ieviešanā vēlāk var palīdzēt stāties pretī arī IKT vides nestajiem izaicinājumiem, tajā skaitā kiberrisku radītiem biznesa darbības traucējumiem. Un runa nav tikai par traucētu mājas lapas darbību – runa ir par tādiem apdraudējumiem, kas biznesu vienā mirklī padara par butaforiju.

Taču neraugoties uz to, savā praksē aizvien novērojam dažādas riskantas iezīmes pirmajos biznesa soļos, kas raksturīgi "start-up" un maziem uzņēmumiem. Apskatīsim ar drošību saistītas fundamentālas kļūdas. Piemēram, jaunie uzņēmumi nereti sava biznesa darbībā izmanto plaši populārus, globālus un nacionālus e-pasta servisus, kas ieguldījumu ziņā ir lēti, tomēr viens no svarīgiem aspektiem ir drošība. Tikai daži atceras, ka šie servisi nereti tiek izmantoti krāpnieciskām darbībām, piemēram, it kā uzņēmuma vārdā izsūtot vēstules virknei adresātu. Turklāt, kas nav mazsvarīgi, šādu populāru e-pasta serveru izmantošana var ietekmēt uzticamību zīmolam, jo cilvēki mazāk uzticēsies uzņēmumam, kurš nav izveidojies savu identitāti, šajā gadījumā - profesionālu e-pasta adresi ar sava uzņēmuma domēna nosaukumu.

Tā kā mūsdienās mājaslapa ir uzņēmuma tiešsaistes vizītkarte, svarīgs jautājums ir hostings jeb serveris, uz kura mājaslapa tiek turēta. Tomēr ļoti bieži redzam, ka jauni uzņēmumi izvēlas mājaslapai nezināmus bezmaksas hostinga pakalpojumus, kas nav pasargāti ne ar vienu drošības risinājumu, tā paverot durvis kiberriskiem, kas kaitēs ne vien pašai vietnei un ierīcēm, bet arī biznesam kopumā.

Tāpat ne velti tautā ir teiciens "dubults neplīst". Bet brīdī, kad runa ir par datu dublēšanu, par to ne visi aizdomājas. Šis ir iemesls, kādēļ joprojām ir gadījumi, kad biznesu interese par mākoņpakalpojumiem, piemēram, virtuālajiem privātajiem serveriem, parādās vien tad, kad vīrusa uzbrukuma rezultātā pazudusi svarīga informācija.

Kopumā tie ir tikai daži no piemēriem. Visbiežāk to pamatā ir maldīgs uzskats, ka mazie uzņēmumi vai jaunuzņēmumi krāpniekiem nav pievilcīgi, jo "kuram gan tāds mazs uzņēmums interesēs". Tomēr patiesībā krāpnieki apzinās - jo mazāks uzņēmums, jo potenciāli mazāk drošs tas ir, tāpēc tas nevarēs tikt galā ar kiberuzbrukumiem. Tā kiberkrāpniekam ir "lielā iespēja" nozagt konfidenciālus datus vai identitāti, novirzīt maksājumus, pieprasīt izpirkuma naudu par bloķētu mājaslapu vai ierīci u.tml.

Uzņēmuma "Cybersecurity Ventures" ziņojumā tiek prognozēts, ka kiberuzbrukumi maziem uzņēmumiem līdz 2025. gadam pasaules ekonomikai izmaksās 10,5 triljonus dolāru. Lai gan saprotams, ka tā ir investīcija, laikā, kad tehnoloģijas evolucionē gaismas ātrumā, vadīt biznesu bez IKT risinājumiem, var nozīmēt spēli ar uguni. Tāpēc, vai tas ir tā vērts?