Zaiga Kravale: Bīstamās garšas – veipošanas spožums un posts!

Kopš elektronisko cigarešu izgudrošanas veipošana ir kļuvusi par vienu no pasaulē populārākiem nikotīna uzņemšas veidiem. Sākotnēji radītas kā viens no veidiem kā mazināt tradicionālo cigarešu kaitējumu, diemžēl tās ir kļuvušas par cēloni jauniem izaicinājumiem.

Jaunieši uzsāk veipošana draugu ietekmē, ziņkārības dēļ vai arī meklējot alternatīvas tabakas smēķēšanai. Tomēr viens no lielākiem izaicinājumiem ir piedevas, kuras domātas veipošanas šķīdumu smaržas un garšas bagātināšanai. Jau 2014. gadā tika lēsts, ka pasaules elektronisko cigarešu tirgū bija pieejami ap 8000 veipošanai domātu šķīdumu ar atšķirīgu garšu un aromātu.

Kā garšas un smaržas uzlabotāji e-šķīdumos tiek izmantotas noteiktas pārtikas piedevas, kuras apēdot ir nekaitīgas. Tomēr šeit rodas būtisks jautājums vai tās ir nekaitīgas arī tad ja tās tiek ieelpotas? Skaidrs, ka jebkura aromatizatora pievienošana palielina kaitīgu vielu iedarbības risku.

Viens no klasiskiem piemēriem ir diacetils, organiska piedeva, kuru plaši izmanto pārtikas rūpniecībā. 2017. gadā tika publicēti pētījuma rezultāti, kurā tika izteiktas aizdomas, ka diacetila un tā šķelšanās produktu ieelpošana varētu izraisīt smagu plaušu slimību popkorna ražošanā strādājošiem. Slimība tā arī tika nodēvēta un plašāk sabiedrībā kļuva paszīstama ar nosaukumu "popkorna plaušas".

Kā par nelaimi tas pats diacetils bija viens no pirmiem aromatizatoriem, kas tika pievienots daudziem veipošanas šķīdumiem. Diemžēl e-cigarešu šķīdumos, kas tiek reklamēti, kā diacetilu nesaturoši tas bieži tiek atrasts pieteikoši augstā koncentrācijā.

Problēma slēpjas apstāklī, ka e-šķīduma karsēšanas rezultātā it kā "nekaitīgie" aromatizatori var sašķelties toksiskās vielās. Laboratorijā, pētot e-šķīdumu aromatizatorus ar kanēļa, ķiršu, šokolādes, karameles, piparmētru, mentola, anīsa, mandeļu, vaniļas, ābolu, balzamiko, zemaņu vai citu ogu garšu, vairāk vai mazāk izteikta toksiska iedarbība tika atklāta praktiski visiem no tiem. Aromatizatori veicināja šūnu bojāeju, iekaisuma attīstību un palielināja oksidatīvo stresu. Jāpiebilst, ka šie mehānismi parasti ir iesaistīti tādu plaušu slimību attīstībā kā astma, hroniska obstruktīva plaušu slimība vai plaušu vēzis. Neskatoties uz to tikai dažu minēto aromatizatoru, tajā skaitā diacetila, pievienošana e-šķīdumiem šobrīd Eiropas Savienībā aizliegta.

Interesanti, ka dažām no minētām vielām piemīt farmaloloģiska iedarbība. Piemēram, mentols mazina cigarešu smēķēšanas rezultātā radušos klepu. Rezultātā klepus "ārstēšana" beidzās ar vēl intensīvāku smēķēšanu, jo cilvēks ilgāk jūtas apmierinoši. Vanilīns un cinamaldehīds ietekmē receptorus, kuriem piemīt ļoti daudzveidīga ietekme uz organismu. Šīs vielas ietekmē iekaisuma, imūnatbildes, tauku vielmaiņas, sirds-asinsvadu un pat neiroģenēzes regulāciju Tā kā ietekme nav izpētīta, kurš no mums var garantēt, ka šo regulācijas ceļu ietekmēšana nākotnē nenovedīs pie nopietnām veselības problēmām.

Vēl lielākais risks slēpjas apstāklī, ka plašā pievilcīgu garšu un aromātu izvēle ir kļuvusi par izšķirošo faktoru, kas daudziem jauniešiem un bērniem liek izvēlēties izmēģināt un turpmāk pastāvīgi lietot elektroniskās cigaretes. Vienīgā pieļaujamā elektronisko cigarešu lietošana ir cigarešu smēķētājiem, kas vēlas atmest šo nodarbi.

Nesmēķētāju vidū aromatizēto elektronisko cigarešu šķīdumu veipošana var kļūt par pirmo soli uz nikotīna atkarību. Piemēram, vienā no 2017. gadā publicētiem pētījumiem tika konstatēts, ka pusaudži, kas pirmās uzsākuši lietot elektroniskās cigaretes, diemžēl trīsarpus reizes biežāk pāriet uz tradicionālo cigarešu smēķēšanu.

Kādēļ aromatizētāji potenciāli ir bīstami? Paradokss, ka tabakas, tradicionālo cigarešu vai bezdūmu nikotīnu saturošo produktu lietošanas uzsākšanu bremzē svarīgs apstāklis – nepatīkama, rūgta garša, kas daudziem potenciāliem smēķētājiem uz visu dzīvi atņem vēlmi turpināt.

Jo rūgtāka garša, jo nikotīna produkts kļūst mazāk pievilcīgs. Tieši ar iespēju būtiski uzlabot garšu elektroniskās cigaretes atšķiras no citiem nikotīnu saturošiem produktiem. Izpētīts, ka lielākai daļai veipotāju patīk saldi augļu aromāti. Patīkamā garša rada lielāku baudu un apmierinājumu nekā cigaretes. Tā, salīdzinot ar parastajā e-cigaretēm, kalpo kā balva, kā papildus ieguvums un mazina sirdsapziņas pārmetumus, atbildības sajūtu par nikotīna ļaunprātīgu lietošanu.

Rezultātā dažās valstīs (piem., Indijā un Japānā) e-cigaretes ir pilnībā aizliegtas, turpretī citur (Dānijā un Nīderlandē) atļauts pārdot tikai e-šķīdumus ar tabakas garšu. Arī ASV Pārtikas un Zāļu Pārvalde (Food and Drug Administration) 2020. gadā aizliedza e-cigarešu šķīdumiem pievienot citus armatizētājus, izņemot tabaku un mentolu. Jānorāda, ka kaimiņos - Igaunijā armatizētāji, izņemot tabaku un mentolu ir aizliegti.

Apkopojot iepriekš minēto ir skaidrs, ka e-šķīdumu aromatizatori nav nekaitīgi un būtiski palielina e-cigarešu kaitējuma potenciālu. Arī Latvijā vajadzētu sekot citu valstu paraugam un aizliegt aromatizējošo vielu pievienošanu e-cigarešu šķīdumiem, radikāli mazinot to pievilcību bērniem un jauniešiem. E-cigaretes jāpadara pieejamas tikai pieaugušiem un tādā gadījumā, ja tas ir potenciāli vienīgais ceļš kā atteikties no tradicionālo cigarešu smēķēšanas.

