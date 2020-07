Žaklīna Cinovska: NEPLP jānodrošina vienlīdzīgas iespējas vietējā satura radītājiem

Spēcīga vietējā mediju telpa un saturs ir nozīmīgs tiesiskas valsts pastāvēšanas elements. Godīga konkurence un saprotami valsts institūciju lēmumi ir kritiski svarīgi, it īpaši sarežģītos krīzes apstākļos, tāpēc Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei (NEPLP) ir jāmeklē veidi, kā nodrošināt konkurētspējīgus apstākļus vietējā satura radītājiem.

SIA "Riga Pictures Company" veidotais televīzijas kanāls – iTV ir simtprocentīgs vietējā satura televīzijas kanāls, kas darbojas jau otro gadu, taču NEPLP ar savu 2019. gada 12. decembra lēmumu Nr. 231 ir atteikusi tiesības izplatīt iTV programmas zemes apraidē visā Latvijas teritorijā 2020. un 2021.gadā.

Lēmums ir pārsūdzēts Administratīvā rajona tiesā, taču pandēmijas dēļ lietas izskatīšana ir aizkavējusies, kas iTV kā vietējā satura komerctelevīzijai, kas raida tikai kabeļoperatoru noteiktajos parametros, šobrīd ir izdzīvošanas jautājums. NEPLP būtu nepieciešams atbalstīt un attīstīt mediju vidi, nevis dzīt to vēl lielākā krīzē.

Neskaidri vērtēšanas kritēriji

Neviešot izmaiņas NEPLP lēmumu pieņemšanas kārtībā, tai skaitā, piemērojot objektīvus un skaidrus kritērijus, iTV nesaskata par iespējamu piedalīties turpmākajos konkursos. Kā būtisks iebildums, kas caurvij lēmumu, norādīts risks, ka izklaides saturs dominē pār informatīvo un izglītojošo. NEPLP bez pamata konstatējusi, ka pieteiktajā programmā dominē izklaides saturs. No 20 pieteiktajiem raidījumiem 70% vai 14 raidījumi ir informatīvi izglītojoši, bet tikai seši - izklaidējoši. Šādas starpības ignorance ir ļoti uzkrītoša. Turklāt, NEPLP nav ņēmusi vērā, ka Konkursa daļa "Latvijas sabiedrības ilgtspējas stiprināšana" paredz programmu ar informatīvi izglītojošu un izklaidējošu saturu. Nav skaidrs, kā interesēs un kāpēc ir iekļauti šādi kritēriji.

Trūkst kvalitatīvu izklaidējošu raidījumu

Vēršu uzmanību, ka izklaides žanrs iTV, lai arī tās nosaukums ir "izklaides televīzija", programmā dominē tikai nepilnus 40%. Uzskatu, ka tieši kvalitatīvi izklaidējoši raidījumi ir iztrūkstošā niša starp pārējiem zemes apraidē raidošajiem kanāliem. Kā rāda pētījumi, viena no dažādajām un atšķirīgajām komunikācijas situācijām ir tieši izklaides satura patērēšana medijos. Tas tiek patērēts vismaz tikpat, cik kultūras vai informatīvais saturs. Izklaides saturs, kas veidots Latvijā, latviešu valodā, ievērojot latviskās dzīvesziņas sniegto, no iepirktā ārvalstu izklaides satura atšķirīgo, pienesumu, kļūst par lielisku papildinājumu tik nozīmīgajai latviskajai kultūras un informatīvajai videi medijos, veicinot kopējo Latvijas mediju latviešu valodā patēriņu visā Latvijas teritorijā, latviskās kultūrtelpas noturību, kā arī imunitāti pret apšaubāmas kvalitātes informāciju. Nav skaidrs, kā interesēs NEPL vēlas veicināt šādu situāciju.

"Vēlais a Streipu" – tagad bērniem

Tai pat laikā ir saskatāma nevienlīdzība kritēriju piemērošanā, pat vairāk "acu pievēršana" uz maldinošu informāciju. Vienam no uzvarējušiem pretendentiem AS "TV Latvija"- realitātē nav bērnu / jauniešu raidījuma, savukārt klaji maldinoši tiek akceptēts raidījums "Vēlais ar Streipu" kā jauniešu un bērnu raidījums, kas realitātē ir ārpolitisko un sadzīves ziņu apkopojums. Tāpat arī SIA "4.vara" programmā kā bērniem un jauniešiem piemērotākais raidījums no NEPLP puses akceptēts raidījums "eXi" , kas patiesībā ir izbijušo, pensionēto sportistu sarunu šovs par savu pieredzi sporta pasaulē komandām, treneriem, profesionālo sportistu ikdienu, naudu u.tml. un kuru par "bērnu / jauniešu raidījumu" var atzīt ļoti nosacīti. Līdz ar to NEPLP izdarījusi subjektīvi neskaidrus, konceptuāli nepareizus secinājumus, turklāt, tie izdarīti, neievērojot vienlīdzības principu, proti, citiem pretendentiem par atbilstošiem atzīti tādi raidījumi, kuri nemaz tieši nav piemēroti bērnu / jauniešu auditorijai, savukārt, iTV piedāvātie raidījumi nav pieņemti.

NEPLP kļūda – uzņēmuma izdzīvošanas jautājums

iTV raida kopš 2017.gada decembra un pa šo laiku ir pierādījusi sevi kā funkcionēt spējīgs, radošs un galvenokārt vietējo saturu veidojošs kanāls, ko jau abonē visi lielākie Latvijas kabeļtīkli. Tomēr, ņemot vērā salīdzinoši mazo tirgu un jau pieminēto situāciju, pašreiz esam eksistences krustcelēs un līdz ar to būsim spiesti izskatīt biznesa konkurentu piedāvājumus par kanāla daļēju vai pat pilnīgu pārdošanu. Pēc pārdošanas iTV tiks radikāli pārrekonstruēts un būs zaudēts vēl viens vietējā satura ražotājs. Liela interese par mūsu kanālu nāk tieši no Krievijas.

Nepieciešams veikt grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā

Joprojām ir brīva televīzijas programmu vieta – brīva frekvence, kas ir Latvijas valsts resurss, kas būtu lietderīgi jāizmanto. Par šo frekvenci valsts jau ir samaksājusi: tie ir 300 000 eiro, kas šobrīd līdz gada beigām vienkārši karājas gaisā. Būtu nepieciešams izvērtēt grozījumu Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā nepieciešamību. Šobrīd spēkā esošais regulējums, acīmredzot, ir pārāk vispārīgs, lai izvairītos no subjektīvisma NEPLP lēmumu pieņemšanā, kā arī nodrošinātu godīgu konkurenci.