Zane Feifa: Stiprini Stipros – kas ir stiprs cilvēks?

Mēs katrs savā ziņā esam stipri – gan fiziski, gan mentāli, bet dzīvē gadās sastapties ar situācijām, kad citiem ir jābūt daudz spēcīgākiem. Mēs ikviens reiz, skatoties uz kāda dzīvi, esam nodomājuši – es to nevarētu, no kurienes tas spēks?

Kampaņa "Stiprini stipros" mums visiem jau trešo gadu atgādina, cik ļoti dažādi mēdz būt dzīves pagriezieni, un bieži vien tiem "stiprajiem" cilvēkiem ir ļoti nepieciešams atbalsts, lai viņi ik dienu varētu būt stipri. Par cilvēkiem, kam ir mentāli vai fiziski ierobežojumi, kādam ir jāuzņemas rūpes, un visbiežāk tie ir tuvinieki, ģimenes locekļi – bez brīvdienām, bez ballēm, bez "parastas" ikdienas, jo kāds no tevis ir atkarīgs.

Ik dienu kopt "uz gultas esošu" cilvēku – pabarot, apkopt, cilāt – ir kā nebeidzams maratons, sāc skriet, bet tās skaistās finiša garšas nav un nebūs. Ne visiem ir pieejama profesionāla palīdzība. Latvijā 86% pašvaldību ir pieejams atbalsts ģimenēm, kas kopj savus tuviniekus, bet tas ir ļoti nevienmērīgs, un nav vienādu finansējuma summu, vienāda atbalsta mehānisma visiem. 14% pašvaldību vispār nav pieejams nekāds atbalsts.

Cilvēki, kurus ir jākopj, jāpieskata, jau tā ir dzīves ķīlnieki, savukārt aprūpētāju dzinulis visbiežāk ir līdzcilvēku mīlestība, viņiem ir jābūt stipriem, jo otrs tāds nevar būt. Tieši emocionālā piesaiste ir tā, kas dod papildu jaudu, jo zināms, ka 6 no 7 jaunajiem aprūpētājiem atstāj šo darbu, kā galveno iemeslu minot nevis finansiālās atdeves trūkumu, bet tieši "emocionāli smagu darbu" – ik dienu saskaroties ar realitāti, kurā nekad pats nevēlētos nonākt.

Šos aprūpētājus mēs, "VUCA Communications" komanda, salīdzinām ar maratonistiem, jo jebkurš pieaudzis cilvēks, kas nav profesionāls sportists, izdzirdot, ka jānoskrien 42 125 km, apzinās, ka tam nav gatavs ne fiziski, ne emocionāli.

Lai sasniegtu finišu, saņemtu medaļu, pārspētu savu rekordu, maratonisti trenējas, cīnās ar fiziskām sāpēm, tiek pāri emocionālām sienām un savam "es vairāk nevaru". Tiek plānota slodze, atelpas mirkļi, tiek strādāts, lai sasniegtu finišu ar pēc iespējas labāku rezultātu, blakus ir treneri, draugi un ģimene.

Par aprūpētāju savam tuviniekam neviens neplāno būt, tas nevienam nav mērķis – tā ir neparedzama un neapskaužama situācija, kurā esi te un tagad. Šis ir nebeidzams maratons, kurā piedalās aprūpējamais un aprūpētājs, un finišs lielai daļai ir paredzams ļoti skaudrs un neizbēgams. Tā ir kā savu iekšējo robežu pārbaudīšana, un ļoti svarīgi, lai blakus būtu cilvēki, kas neļauj padoties, kas iedrošina un iedvesmo, kas "izrauj" no skaudrās ikdienas, iedod atelpas brīdi, lai būtu spēks turpināt. Ikvienam ir nepieciešamas brīvdienas, un būtiski, lai blakus ir cilvēki, kas ne tikai uzklausa un vienkārši saka "būs labi", bet tādi, kas ir bijuši līdzīgās situācijās, kas izprot situāciju. Līdzīgi kā ar maratonu, jautājumus par skriešanas tehniku nav jēgas uzdot cilvēkam, kas to nekad nav skrējis. Viņš var pateikt: "Priecājos, ka skriesi, es televīzijā redzēju, kā citi to dara, jutīšu līdzi un atbalstīšu," bet vai tie ir īstie vārdi un īstais atbalsts? Tie dos papildu enerģiju, bet ne zināšanas, kas palīdzētu.

Kā teicis viens no kampaņas vēstnešiem Gustavs Terzens, kas arī ir noskrējis maratonu: "Ja mājās ir invalīds, vienā mirklī saproti, ka tava dzīve nekad vairs nebūs tāda, kāda tā bija pirms tam. Tā ir iespēja apjaust savu īsto spēku, apjaust pašam sevi, un tā ir milzīga emocionāla iesaiste."

"VUCA Communications" komanda aicina ikvienu iesaistīties, atbalstīt šos cilvēkus, kas ik dienu dara neizmērojami svarīgu darbu un ir pelnījuši tās īstās "dzīves" medaļas. Tie, kas nesavtīgi ziedo savu laiku un spēku, lai palīdzētu līdzcilvēkiem.