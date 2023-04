Žuzeps Borels: Kāpēc kopīga munīcijas iegāde palīdzēs panākt taisnīgu mieru Ukrainā

Ukraina ir ierauta augstas intensitātes karā, un likme ir tās brīvība un valsts pastāvēšana. Lai cīnītos pret iebrucēju – Krieviju – un spētu to padzīt, Ukrainai ir vajadzīgs ne tikai politisks atbalsts un nauda. Būtiski ir tas, ka Ukrainai ir vajadzīgi ieroči un munīcija, jo ieroči bez munīcijas ir bezjēdzīgi.

Patlaban Krievijas artilērijas lādiņu krājumi ir daudz lielāki nekā Ukrainai, un Krievija tos izmanto daudz vairāk; cena par šo starpību ir ukraiņu dzīvības. Mēs vairākkārt esam teikuši, ka Ukrainas suverenitātes aizsardzība ir eksistenciāla ne tikai Ukrainai, bet arī pārējai Eiropai. Mēs nevaram vēlēties šo mērķi, nedodot Ukrainai līdzekļus tā sasniegšanai.

Kopš Krievija uzsāka karu pret Ukrainu, ES ir pierādījusi, ka tā saprot, kādas ir likmes, un ka tā ir gatava pārkāpt tabu, kad tas ir vajadzīgs. Pirms gada mēs – pirmo reizi – sākām finansēt nāvējoša militārā ekipējuma piegādi valstij, kura pakļauta uzbrukumam. Rudenī mēs sākām apmācīt Ukrainas karavīrus mūsu teritorijā zem ES karoga. Līdz šā gada beigām mēs būsim apmācījuši 30 000 Ukrainas karavīru. Un tagad mēs speram vēl vienu lielu soli, proti, sadarbojamies, lai piegādātu Ukrainai tik steidzami nepieciešamo munīciju.

Pagājušajā nedēļā Eiropas līderi vienojās par trīsvirzienu priekšlikumu, ko iesniedzu kopā ar komisāru Bretonu. Pirmkārt, mērķis ir finansēt artilērijas munīcijas steidzamo piegādi no esošajiem krājumiem vai vēl neizpildītiem pasūtījumiem; otrkārt – kopīgi iepirkt jaunus artilērijas lādiņus; un, treškārt – sadarboties ar ES aizsardzības industriju, lai palielinātu ražošanas jaudas, apmierinātu mūsu pašu vajadzības un uzturētu mūsu atbalstu Ukrainai.

Konkrēti, mēs izlietosim 1 miljardu EUR no Eiropas Miera mehānisma, kas ir nodalīts no ES budžeta, nolūkā atlīdzināt dalībvalstīm, kuras ir gatavas nekavējoties piegādāt munīciju Ukrainai. Šo daļu veidos esošie krājumi vai vēl neizpildītie pasūtījumi. Mēs izlietosim vēl 1 miljardu EUR, lai atlīdzinātu par 155 mm munīcijas un, ja tiek lūgts, raķešu kopējo iepirkumu no ES aizsardzības industrijas un Norvēģijas. Tas tiks darīts, izmantojot Eiropas Aizsardzības aģentūru (EAA) vai kādas dalībvalsts vadītus papildu kopīgas iegādes projektus. Galvenais mērķis ir ātras piegādes. Turklāt ar kopīgu iepirkumu mēs dosim industrijai skaidrus signālus par to, kas tai jāpiegādā pēc iespējas īsākā laikā.

Trešais virziens ir palielināt Eiropas industrijas spēju apmierināt pieaugušo pieprasījumu tā, lai mūsu armijas – līdz ar piegādēm Ukrainai – varētu papildināt savus krājumus. Ir vieglāk dot to, kas jums ir šodien, ja esat pārliecināti, ka rīt varēsiet iegādāties un saņemt jaunas piegādes. Strādājot šajā virzienā Eiropas Komisija atbalstīs ražošanas jaudu palielināšanu, lai novērstu vājās vietas un veidotu efektīvas iepirkuma procedūras, tostarp ar finansiāliem stimuliem.

Pēdējo 20 gadu laikā eiropieši ir samazinājuši savas investīcijas aizsardzības industrijas jaudā, kas mums tagad atkal ir jāpalielina, jo drošības vide ir radikāli mainījusies.

Konkrēti, mēs plānojam viena gada laikā nodrošināt Ukrainai 1 miljonu artilērijas munīcijas lādiņu, izmantojot kopumā 2 miljardus EUR no Eiropas Miera mehānisma. Ja atlīdzināšanas likme ir 50 līdz 60 %, šī jaunā pakete mums ļaus izmantot aptuveni 4 miljardus EUR.

Šis lēmums apliecina ES spēju ātri rīkoties, ja tas ir nepieciešams, un ir pierādījums tam, ka mēs joprojām esam apņēmības pilni sniegt Ukrainai līdzekļus, kas tai vajadzīgi likumīgai pašaizsardzībai.

Šis lēmums radīs jautājumu par to, kā, piešķirot aizvien vairāk ieroču, var izbeigt šo šausminošo karu. Atbilde ir – lai aizstāvētu sevi un izbeigtu karu, Ukrainai ir vajadzīgi gan ieroči, gan munīcija, kamēr vien Krievija turpina uzbrukumus un Ukrainas bombardēšanu.

Protams, mēs, tāpat kā Ukraina, vēlamies mieru. Taču mums nav vajadzīgs vienkārši kaut kāds miers. Mēs vēlamies taisnīgu un ilgtspējīgu mieru, kā pamatā ir ANO Statūti un kas nozīmē, ka Krievija atvelk savu karaspēku no visas Ukrainas teritorijas, ko tā pašlaik ir okupējusi. Tāpēc mēs arī atbalstām prezidenta Zelenska miera formulu.

Citiem vārdiem sakot, ir svarīgi, kā karš beidzas, nevis tikai pats fakts, ka tas beidzas, Krievijai savā agresijas karā panākot teritoriālus un cita veida ieguvumus.

Mēs arī vēlamies panākt saukšanu pie atbildības, un tāpēc svarīga ir Starptautiskās Krimināltiesas pret prezidentu Putinu izvirzītā apsūdzība: viņam ir jāsamaksā par kara noziegumiem, par kuriem viņš ir atbildīgs, tostarp par tik daudzu Ukrainas bērnu nolaupīšanu.

Šajā karā vēsture un taisnīgums ir Ukrainas pusē. Taču mums ir jāpaātrina vēstures gaita. Mūsu militārais atbalsts un mūsu lēmums kopīgi iegādāties munīciju palīdzēs panākt taisnīgu mieru Ukrainā. Tas ir pareizs un nepieciešams lēmums.