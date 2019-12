Ceļš līdz izcilai mūsdienu ambulatorajai medicīnai

Kā jaunā gadsimta medicīnas sasniegumi ieviesti tā dēvētajās mikrorajonu poliklīnikās? Atmiņās dalās ārsti, kuri patlaban strādā mūsdienīgās Veselības centru apvienības poliklīnikās, bet darba gaitas sāka vēl pirms brīvvalsts izveidošanās un piedzīvoja pārmaiņu posmu nu jau tālajos deviņdesmitajos.

Ja gadījies saslimt, vajadzīga ārsta konsultācija vai jāveic kāda ārstnieciska procedūra, viens no būtiskākajiem kritērijiem ir, lai medicīnas iestāde ir ērti sasniedzama un var saņemt pēc iespējas visus nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus vienuviet. Ņemot vērā minētās iedzīvotāju vajadzības, 2011. gadā izveidota akciju sabiedrība Veselības centru apvienība (VCA). Tās mērķis – būt vajadzīgiem, pieejamiem un sniegt augstvērtīgus medicīnas pakalpojumus. Pirmsākumos VCA apvienoja vien trīs medicīnas iestādes, bet patlaban attīstījusies līdz piecpadsmit stabilām daudzprofilu ambulatorajām iestādēm.

Jaunas telpas un labāki apstākļi ārstiem un pacientiem

Pēc pārmaiņu laika noilguma ilgi neremontētas, bez nepieciešamā aprīkojuma, tādējādi bez iespējām nodrošināt kvalitatīvu pacientu veselības aprūpi vai piesaistīt jaunu, profesionālu ārstniecības personālu – vairākas no "Veselības centru apvienībā" esošajām poliklīniku ēkām sākotnēji bija gauži kritiskā stāvoklī. Dažās bija jāveic pamatīgs remonts. Viena pēc otras ir atjaunotas visas VCA poliklīniku ēkas, taču jo īpaši pilnveidots ir poliklīniku tehniskais nodrošinājums. Īpašs notikums VCA 2016. gadā bija pārbūvētās ķirurģiskās klīnikas "Aiwa Clinic" pievienošanās apvienībai. "Veselības centru apvienībai" ir arī tādi meitas uzņēmumi kā reproduktīvās veselības klīnika EGV (ārstniecības iestādes kods: 0100-65212), kur strādā izcilu profesionāļu komanda, kas spēj rast risinājumu vissarežģītākajiem neauglības gadījumiem, kā arī reproduktīvās veselības profilakses nolūkos būt līdzās ar padomu un pieredzi ikdienā. "Veselības centru apvienība" var nodrošināt patiešām daudzveidīgu veselības aprūpes pakalpojumu platformu. Tās galvenais pīlārs ir uzņēmumā strādājošie augstas raudzes ambulatorās medicīnas speciālisti, kuri nemitīgi pilnveido profesionalitāti. Pakalpojumu kvalitātes līmeni palīdz nodrošināt jaunākās mūsdienu medicīnas tehnoloģijas, kas ir uzticams arvien atjaunojams ārstu darba instruments visās VCA struktūrvienībās.

1985. gadā tika ielikts pirmais akmens Rīgas pilsētas 8. poliklīnikas būvē Andreja Saharova ielā 16 (Rīgā). Septiņu stāvu ēkas būvniecība pabeigta 1987. gadā, un 25. jūlijā tā tika svinīgi atvērta.

Kopš 2011. gada telpās atrodas VCA "Pļavnieki". Šajā laikā visas vecās, nolietotās ārstniecības ierīces nomainītas pret jaunām, un apkaimes iedzīvotājiem patlaban pieejamas plaša profila medicīniskas manipulācijas un izmeklējumi. Laika gaitā pārvērtības piedzīvojušas visas VCA poliklīnikas.

Strādā jau vairākās paaudzēs

VCA ir viens no lielākajiem darba devējiem veselības aprūpē Latvijā. Kolektīvu veido vairāk nekā 2000 darbinieku, aptuveni puse no tiem ir ārsti. Ārstu kolektīvs ir stiprs un stabils – daudzi strādā uzņēmumā kopš tā pirmsākumiem. Speciālistu loku papildina jaunie ārsti, kuri pozitīvi novērtē dinamiskos darba apstākļus, jo ir iespēja apvienot darbu, strādājot vairākās viena uzņēmuma iestādēs. Tas noder situācijās, kad vienā poliklīnikā ir mazāk darba, bet citā vērojams kāda noteikta speciālista trūkums.

Nereti ārstu atvases, kuras izvēlējušās iet vecāku pēdās un studēt medicīnu, par savu darba vietu izvēlas tieši kādu no VCA poliklīnikām. VCA "Pļavnieki" strādā traumatologs Aleksandrs Omeļčenko un divi viņa dēli – radiologs Aleksandrs Omeļčenko un pēdējā gada rezidents traumatoloģijā Dmitrijs Omeļčenko.

Par pacientu acu veselību VCA "Pļavnieki" rūpējas oftalmoloģes – ārste Nadežda Roščinkina un viņas meita Jeļena Aleksejeva. Daktere Aleksejeva savu profesijas izvēli uztver kā pašsaprotamu. "Abi vecāki ir mediķi, tāpēc jau kopš agras bērnības zināju, ka arī būšu ārste. Ar interesi vēroju, kā strādā mamma, un nolēmu, ka vēlos kļūt tieši par acu ārsti," stāsta daktere Aleksejeva.

Nereti profesijas izvēli noteikuši personīgi pārdzīvojumi. Piemēram, VCA "Pļavnieki" ārste Gaļina Čui savu specialitāti izvēlējās ar mērķi ārstēt gremošanas orgānu slimības, jo diemžēl ģimenē bija piedzīvots zaudējums, ko, iespējams, būtu varējusi novērst pareiza izmeklēšana un slimības diagnoze. Daktere atminas, ka teju 40 darba gados piedzīvoti dažādi laiki, piemēram, ilgus gadus pacientu izmeklējumus vajadzēja veikt, paļaujoties uz manuāliem izmeklēšanas rīkiem un savu "aci", jo pirmie datori medicīnā parādījās vien deviņdesmitajos gados. Viņa atzīst, ka moderno tehnoloģiju izmantošana darbu padara efektīvāku, jo ātrāk un precīzāk palīdz izmeklēt pacientus un uzsākt savlaicīgu ārstēšanu. Savukārt VCA "Aura" strādā gastroenteroloģe Svetlana Čui. Par profesijas izvēli viņa bijusi pārliecināta kopš vidusskolas, jo sekojusi mammas darba gaitām, piemēram, kopā apmeklējot mediķu konferences. Skolā vislabāk padevusies ķīmija un matemātika, kas arī palīdzējis izdarīt izvēli par labu medicīnai. "Man ir vislabākā padomdevēja – mana mamma, kura nodod man uzkrāto pieredzi un zināšanas," teic Svetlana Čui.

Lai nodrošinātu ārstu pēctecību, VCA jau vairākus gadus izveidota cieša sadarbība ar augstskolām, kurās mācās mediķi. "Veselības centru apvienība" kļuvusi par ambulatorās medicīnas prakses vietu Rīgas Stradiņa universitātes 6. kursa studentiem, un uzņēmums izvērš īpašu rezidentu atbalsta programmu savās medicīnas iestādēs. Ārsti nepārtraukti paaugstināja savu kompetenci, regulāri apmeklējot kursus, seminārus un konferences gan Latvijā, gan ārzemēs.

Lai būtu tuvāk cilvēkiem

VCA attīstītas tieši tur, kur tas nepieciešams iedzīvotājiem, – gan Rīgas centrā, gan apkaimēs – Pļavniekos, Purvciemā, Mežaparkā, Bolderājā, Imantā, Juglā un Sarkandaugavā, kā arī tādās lielās Latvijas pilsētās kā Daugavpilī, Jūrmalā un Liepājā. Šajās ārstniecības iestādēs gada laikā dažādus pakalpojumus saņem vairāk nekā pusmiljons pacientu.

Jaunas rentgena iekārtas uzstādīšana Radioloģijas nodaļā Pļavnieku poliklīnikā 1998. gadā.





VCA poliklīnikā "Jugla" šogad ierīkots jaunais otorinolaringologa kabinets, kas ir aprīkots ar operatīvai un kvalitatīvai ārstniecībai nepieciešamu modernu aparatūru.

Izveido pirmo dienas stacionāru Latvijā

1988. gadā izveidots dienas stacionārs Pļavnieku poliklīnikā, un tas bija viens no pirmajiem plaša spektra ķirurģiskajiem dienas stacionāriem ambulatorā ārstniecības iestādē. Tas nodrošināja iespēju veikt salīdzinoši mazāk sarežģītas manipulācijas – pārsvarā mazinvazīvas ķirurģiskas operācijas (endoskopiskas, laparoskopiskas, artroskopiskas) vispārējā ķirurģijā, ginekoloģijā, traumatoloģijā, ausu, kakla un deguna ķirurģijā, oftalmoloģijā, pēc kurām pacients var doties mājup jau tajā pašā vai nākamajā dienā. Tradīciju turpināja arī Veselības centru apvienībā, paplašinot pakalpojuma pieejamību, šāds pakalpojums tika ieviests arī VCA "Elite", VCA "Jugla" un citos (ārstniecības iestādes kods: 0100-64120). Patlaban dienas stacionāra pakalpojumus pamatā nodrošina ķirurģiskā klīnika "Aiwa Clinic"(ārstniecības iestādes kods: 0100-64120). Ķirurģiskajam dienas stacionāram ir daudz priekšrocību, piemēram, pacients pēc operācijas mazāk laika pavada slimnīcā un tādējādi ātrāk atgriežas ikdienas ritmā. Turklāt pacienti augstu novērtē iespēju, ka uz konkrētu izmeklējumu vai manipulāciju nav jāgaida rinda tikai vienā konkrētā poliklīnikā – ja tas pieejams jebkurā citā no VCA struktūrvienībām, pacients to var izmantot, tādējādi ietaupot gan laiku, gan ātrāk uzlabojot veselību.

1988. gadā Pļavniekos atklāj tolaik pirmo un vienīgo dienas terapeitisko un ķirurģisko stacionāru ambulatorajā iestādē. Fotogrāfijā (otrais no kreisās) dienas stacionāra vadītājs, ārsts Jānis Stars ar ārstu un māsu komandu.

Patlaban VCA poliklīnikās – "Pļavnieki", "Aura", "Jugla", "Elite", kā arī Liepājā un Daugavpilī ir pieejami arī terapeitiskā profila un rehabilitācijas dienas stacionāri (ārstniecības iestādes kods: 0100-64120). Tajos veic diagnostiku, var sākt ārstēšanos, kā arī ir pieejami dažādi rehabilitācijas pakalpojumi, lai uzlabotu pacientu veselību pēc traumām, smadzeņu insulta, infarkta, lai novērstu vai samazinātu invaliditātes iespēju.

2000. gads. Pļavnieku poliklīnikas terapeitiskā profila un rehabilitācijas dienas stacionāra baseins.

Turpina paplašināt pakalpojumu klāstu, klientiem ir būtiska pieejamība

Visās VCA poliklīnikās pacientiem pieejams praktiski viss, kas nepieciešams diagnostikai, profilaksei un ārstēšanai – magnētiskā rezonanse, datortomogrāfija USG izmeklēšana, ehokardija, neiromiogrāfija, veloergometrija, acu slimību ārstēšanas lāzeri u.c.

Pieredzējuši dažādu specialitāšu ārsti, medicīnas māsas un citi aprūpes speciālisti ik dienu rūpējas, lai iedzīvotāji visus nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus ērti varētu saņemt netālu no dzīvesvietas. "Veselības centru apvienībā ikviens var saņemt profesionālas konsultācijas, izmeklējumus, ārstēties un, ja nepieciešams, veikt operāciju. To palīdz nodrošināt mediķu profesionalitāte, ieviešot jaunas ārstēšanas metodes un pakalpojumus, kā arī izmantojot jaunākās paaudzes diagnostikas iekārtas. Gan pieaugušie, gan bērni VCA poliklīnikās var saņemt plaša spektra pakalpojumus – kā valsts apmaksātus, tā maksas.

Patlaban VCA ietilpst:

VCA "Pļavnieki"

VCA "Jugla"

VCA "Olvi"

VCA "Pulss 5"

VCA "Elite"

VCA "Valeo"

VCA "Vesels"

VCA "Aura"

Klīnika EGV

Dzelzceļa Veselības centrs

Rīgas zobārstniecība

Dubultu poliklīnika



