Epoliklīnika.lv palīdz atslogot ikdienu

"Esmu par ikvienu digitālu risinājumu, kas palīdz atslogot ikdienu. Pašas vai tuvinieka ārsta apmeklējums vai medicīniska manipulācija man vienmēr ir ļoti svarīga. Ir labi, ja var izvēlēties iespējām atbilstošu laiku un izsekot valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamības iespējai," atzīst privātās Ekonomikas un kultūras augstskolas valdes priekšsēdētāja, juriste Anna Saltikova.

Līdz oktobra sākumam elektronisko tiešsaistes pieraksta iespēju vietnē www.epoliklinika.lv izmantojuši par 42 % vairāk pacientu nekā pērn šajā laika periodā. Iespēja pierakstīties tiešsaistē, pārskatāmi redzot tuvāko pieejamo laiku valsts apmaksātajiem, kā arī maksas pakalpojumiem „Veselības centru apvienībā", uzlabo veselības aprūpes pakalpojuma pieejamību. Anna Saltikova kā ikdienā ļoti aizņemts cilvēks uzsver iespēju pierakstīties uz medicīnisku pakalpojumu kaut pusnaktī, kad atgriezusies no komandējuma, vai rīta agrumā pirms lekcijām augstskolā: „Neatkarīgi no tā, kur atrodas medicīnas iestāde, var sazināties, saņemt pierakstam apstiprinājumu e-pastā. Man tas patīk, un labprāt to izmantoju."

Vispopulārākās ir rīta stundas

Pierakstu apkopojums liecina, ka tiešsaistes pierakstam vispopulārākās ir rīta stundas un laiks dienas vidū ap plkst.14.00. Pacienti aktīvi izmanto tiešsaistes pieraksta iespēju pie dažādiem speciālistiem un atšķirīgiem pakalpojumiem (piemēram, pie oftalmologa, ķirurga, neirologa, radiologa diagnosta, uz vēdera dobuma orgānu ultrasonogrāfijas izmeklējumiem u.c.). Tiešsaistē www.epoliklinika.lv „Veselības centru apvienībā" (VCA) visbiežāk iedzīvotāji ir pierakstījušies pie ģimenes ārsta un ginekologa. Iespēju pierakstīties internetā epoliklinika.lv visbiežāk (39% gadījumu) izmantojuši pacienti vecumā no 25 līdz 45 gadiem, bet aktīvi, iespējams, ka ar radinieku palīdzību, to izmanto pierakstam arī pacienti vecumā virs 65 gadiem – 15%.

Rīks pacientu ērtībai

Veselības centru apvienībā domā par pacientu ērtībām un seko, lai visi pieejamie pakalpojumi arī tiktu atbilstoši izmantoti. E-poliklīnika tam ir ļoti noderīgs un ērts rīks. Piemēram, visvairāk pacientu pierakstās tieši pirmdienās, tātad reģistratūrās varētu veidoties rindas, bet tiešsaistē tas problēmas nerada.

Vairākās poliklīnikās ieviesti digitālie pieraksta kioski – lai pacientam nav jāstāv rindā reģistratūrās, lai ātri un ērti var pierakstīties tiešsaistē.

Sekojot norādītajiem soļiem, pierakstīties tiešsaistē internetā www.epoliklinika.lv ir patiešām vienkārši:

www.epoliklinika.lv

Izvēlies meklēt vienā vai visās poliklīnikās.

Meklē pēc ārsta vai pakalpojuma.

Izvēlies sev vēlamo vizītes laiku.

Reģistrējies vai pieslēdzies ar savu paroli.

Nomaini datus, ja pieraksti citu personu.



Pārbaudi vizītes laiku un izvēlēto pakalpojumu un apstiprini.

Saņem e-pastā apstiprinājuma vēstuli un dodies pie ārsta.

