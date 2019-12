Kamēlija – farmaceitu radīta profesionāla kosmētika svētku dāvanām

Latvijas zīmola Kamēlija kosmētikas produkti – profesionālie krēmi sejai, rokām un pēdām, šampūni un matu maskas – ir Mēness aptiekas lepnums. Tas ir unikāls farmaceitu radīts meistardarbs ikvienam, kam rūp savas ādas un matu veselība.

Drošības garantija

Kamēlija ir ekskluzīvi kosmētikas produkti, kas kopš 2015. gada tiek ražoti nelielās partijās – pēc Latvijas farmaceitu radītām, gadiem ilgi un rūpīgi pārbaudītām un tādējādi absolūti uzticamām receptūrām, turklāt no īpaši izvēlētām sastāvdaļām, kas garantē ne vien pilnīgu drošību, bet arī lielisku rezultātu. Kamēlija produkti ir hipoalerģiski un tātad – piemēroti arī jutīgai un alerģiskai ādai.

«Krēmu sastāvā ir glicerīns – viens no senākajiem dabiskajiem ādas mitrinātājiem, lanolīns, kas arī mitrina un nomierina ādu, A vitamīns, dažādu augu vērtīgās eļļas, ēteriskās eļļas, augu ekstrakti, kā arī proteīni un aminoskābes, kas pievienoti matu kosmētikas līdzekļos. Kosmētikas sastāvdaļas ir labi pazīstamas, daudzu gadu garumā pārbaudītas, kas arī iedrošina klientu izvēlēties šo kosmētiku,» stāsta Mēness aptiekas farmaceite Ieva Virza.

Jūgendstila romantika

Ideja par krēmu apjomīgāku ražošanu, pirms tam veicot laboratoriskos testus un iegūstot nepieciešamās atļaujas, radusies pēc neskaitāmām klientu pozitīvajām atsauksmēm par sejas, roku un pēdu kēmiem, kas diennakts Kamēlijas aptiekā Rīgā, Brīvības ielā 74, jau gadiem ilgi tika gatavoti pēc individuāli izrakstītām dermatologu receptēm. Šī aptieka bija vienīgā Latvijā, kur farmaceiti gatavoja krēmus. Gadu gaitā tie iemantojuši lielu popularitāti, un tautā jau sen bija pazīstami kā Kamēlijas krēmi, tāpēc nosaukums tiem izvēlēts bez garām diskusijām.

Savukārt produktu dizainam piešķirta jūgendstila romantiskā elpa – saskaņojot to ar Kamēlijas aptiekas atrašanos Rīgas vēsturiskajā centrā, ko ieskauj šī stila arhitektūra. Produktu etiķetes rotā raksturīgie ziedu motīvi, ko 19. gadsimta beigās, attīstoties lietišķi dekoratīvas mākslas virzienam Anglijā, savos darbos radījis viens no tā laika spilgtākajiem māksliniekiem un dizaineriem Viljams Moriss (1834-1896). Tie nevainojami iekļaujas mūsdienu dizaina estētikā, simbolizējot augu valsts preparātu klātbūtni produktu sastāvā. «Klienti novērtē, ka krēmi ir vizuāli skaisti, turklāt stikla burciņās, kas ir īpaši svarīgi, lai saglabātu produkta vērtīgās sastāvdaļas,» piebilst farmaceite Ieva Virza.

Veiksmes formula

Kamēlija kosmētikas produktus iespējams iegādāties tikai Mēness aptiekās un, kā norāda dermatoloģe Elga Sidhoma, ādas kopšanas kosmētiku ieteicams iegādāties tieši aptiekā –, jo aptiekas produkcijai ir noteikti kvalitātes standarti, un ne katrs ražojums spēj nonākt aptiekas plauktā. Turklāt aptiekā ir iespēja saņemt zinoša farmaceita konsultāciju. Izvērtējot klienta vecumu, ādas stāvokli, vēlmes un pielāgojot to konkrētajam gadalaikam, kas arī nav mazsvarīgi, farmaceits palīdzēs saprast, kurš produkts ir nepieciešams.

«Manuprāt, šajā līnijā ir apvienotas visas vērtības, kas svarīgas mūsdienu prasīgajam klientam – produkti ir ekoloģiski, ar skaistu dizainu, veselīgi, turklāt tieši šobrīd, pirmssvētku laikā, tiem ir arī ļoti draudzīgas cenas. Un, kas ir svarīgi – Kamēlijas krēmi ir radīti te pat Latvijā. Arī tā noteikti ir daļa no šī zīmola veiksmes formulas, jo plašajā piedāvātās kosmētikas klāstā var viegli apjukt. Patīkami, ka no brīža, kopš Kamēlijas kosmētikas līnija nonāca mūsu aptiekās, no klientiem saņemtas tikai pozitīvas atsauksmes, kas vēlreiz apliecina, ka Kamēlija ir pazīstams, iemīļots un veselībai noderīgs zīmols.»

SEJAI

Domājot par dažādu sejas ādas tipu vajadzībam, Mēness aptiekas farmaceiti ir izstrādājuši divu veidu sejas krēmus, kuru izsmalcinātais sastāvs sniedz ādai zīdainu pieskārienu un ikvienai sievietei ļauj justies skaistai un mīlētai:

*Kamēlija profesionālais krēms sejai ar A vitamīnu

- krēma maigā tekstūra intensīvi baro un mitrina sejas ādu visas dienas garumā, palīdzot atgūt veselīgu izskatu

- A vitamīns veicina ādas šūnu reģenerāciju, mazina ādas sausumu/kairinājumu, mīkstina un uzlabo ādas elastību un palīdz aizkavēt novecošanās procesu

- piemīt antioksidatīvas īpašības

- piemērots sausai, atopiskai, īpaši jutīgai, alerģiskai, nogurušai un mirdzumu zaudējušai ādai

- vislabākā rezultāta sasniegšanai iesaka lietot katru dienu

*Kamēlija mitrinošais krēms

- sniedz ilgstošu ādas mitrināšanu visas dienas garumā

- sastāvā esošais piparmētru ūdens mitrina ādu, sniedz patīkamu svaiguma un vēsuma sajūtu

- iesaka sausas sejas ādas kopšanai

- lai sasniegtu vislabāko rezultātu, iesaka lietot katru dienu no rīta un vakarā

- krēma sastāvā esošajam A vitamīnam piemīt šūnu atjaunojošas īpašības, eļļas, kas pabaro un mīkstina ādu

ROKĀM

*Kamēlija krēms rokām

- krēma sastāvā esošie aktīvie komponenti ar A vitamīnu intensīvi baro un mīkstina ādu, mitrina un pasargā no iekaisumiem, vienlaikus padarot to zīdaini gludu

- iesaka lietot ikreiz pēc roku mazgāšanas

- ideāli piemērots rudens/ziemas sezonā, jo pasargā no ārējās vides apstākļiem – vēja, sala

- sastāvā esošā lavandas ēteriskā eļļa sniedz relaksējošu, nomierinošu iedarbību, kā arī sadziedē sīkos ādas bojājumus

- sniedz tūlītēju komforta sajūtu problemātiskai roku ādai

- 100% dabīgs

PĒDĀM

*Kamēlija krēms pēdām

- satur dabīgas ēteriskās eļļas, kas bagātīgi mitrina, intensīvi baro un mīkstina sausu pēdu ādu, dezinficē sīkos ādas bojājumus, sekmējot to dzīšanu

- nogurušām kājām dāvā tonusa un komforta sajūtu

- iesaka cilvēkiem ar problemātisku un sausu kāju/pēdu ādu, arī smakojošu pēdu gadījumā

- vislabākā rezultāta sasniegšanai iesaka lietot katru dienu

- ideāli piemērots vakara pēdu masāžai, jo tā sastāvā esošās ētreiskās eļļas vispirms atvēsina, samazinot noguruma pazīmes, bet pēc tam izsilda pēdiņas, uzlabojot asinsriti un sekmējot dzīšanas procesus

- 100% dabīgs

MATIEM

Līnija matiem ietver trīs veidu šampūnus un divu veidu matu maskas:

*Kamēlija šampūns un matu maska ar zīda proteīniem un aminoskābēm

- šampūns uzlabo matu elastību, piesķir tiem spīdumu, atjauno dabīgo mitruma līdzsvaru; tā aromāts ir elegants, sievišķīgs un reizē neuzbāzīgs

- maska ir krēmīga, vieglas konsistences, tā baro matus, padara tos mīkstus un viegli ķemmējamus; jauks svaigu ziedu aromāts

*Kamēlija šampūns un maska ar Hairdensyl kompleksu un sarkanā sīpola ekstraktu

- šampūns samazina matu izkrišanu, stimulē to augšanu, atjauno matu struktūru, palielina apjomu un novērš to priekšlaicīgu novecošanos

- maska baro plānus un bojātus matus, samazina matu izkrišanu, stimulē augšanu un atjauno matu struktūru

- īpaši piemērots plāniem un bojātiem matiem

*Kamēlija dabīgs šampūns ar pretblaugznu kompleksu

- mitrina galvas ādu un matus, samazina blaugznu rašanos, padara matus veselīgus un spīdīgus, mazina galvas ādas niezi un stiprina matus

Svarīgi!

Dabīgie Kamēlija kosmētikas produkti ir ražoti Latvijā, tie nesatur sulfātus, parabēnus, alkoholu un SLS, tāpēc to derīguma termiņš ir īsāks nekā citiem kosmētikas līdzekļiem, un tos vislabāk uzglabāt ledusskapī.