Locītavu trauma nav sīkums

Ārsti novērojuši, ka ziemā traumatisma ziņā pirmajās vietās ierindojas tādi sporta veidi kā kalnu slēpošana, hokejs, snovbords, slidošana, bet vasarā – futbols, basketbols un citi kontakta sporta veidi. Mūsdienās daudzi jaunieši pievēršas profesionālajam sportam, citiem regulāras fiziskās aktivitātes ir neatņemama dzīvesveida sastāvdaļa. Izplatītākās sporta traumas ir meniska bojājumi, priekšējās krusteniskās saites bojājumi un pleca traumas. Lai pēc tām varētu atkal sportot pilnvērtīgi, nedrīkst ignorēt sāpes un diskomfortu locītavā.

Sarežģītā pleca locītava

"Ja pēc locītavas traumas, rentgena izmeklējums liecina, ka kauli ir veseli, tas vēl nenozīmē, ka viss kārtībā. Ja locītava sāp jau nedēļu, sāpes nemazinās vai pat pastiprinās, nevajag gaidīt, ka tās pāries pašas no sevis. Jāvēršas pie ārsta un jāveic magnētiskās rezonanses vai ultrasonogrāfijas izmeklējumi, lai izvērtētu iespējamos saišu, skrimšļu un citu mīksto audu bojājumus," uzsver daudzprofila ķirurģiskās klīnikas AIWA Clinic traumatologs ortopēds Visams Rafaels.

Dažu locītavu, piemēram, gūžas, uzbūve ir salīdzinoši vienkārša, turpretī, piemēram, ceļa vai plecu locītavas kustību amplitūdu nodrošina sarežģīts saišu, muskuļu, skrimšļu un kaulu mehānisms. Jo lielāks kustību apjoms locītavā, jo vairāk dažādu struktūru nepieciešams, lai nodrošinātu muskuļu spēku un stabilitāti starp kauliem, tādēļ pat nelieli bojājumi jūtami daudz ātrāk. Katrā locītavā kaulus stingri kopā satur locītavu somiņa un saites – šķiedras, kas savieno vienu kaulu ar otru. Tām jābūt iestieptām, lai locītava būtu stingra un stabila gan saliektā, gan iztaisnotā, gan pagrieztā stāvoklī. Pleca locītavas muskuļus, kas fiksē kaulu pleca locītavā un nodrošina kustību, sauc par rotatoru manšeti. Tie stiprinās pie lāpstiņas kaula, bet to cīpslas – pie augšdelma kaula. Roku strauji paraujot, cīpsla var plīst. Cīpslas bojājuma gadījumā sāpes parasti pastiprinās naktīs. "Muskulis līdzinās novilktai gumijai. Ja vienā pusē tas ir atrauts no kaula, muskulis pakāpeniski savelkas. Pēc pleca locītavas traumas uzreiz vēršoties pie ārsta, atrauto muskuli iespējams viegli piešūt atpakaļ vajadzīgajā vietā. Turpretī pēc vairākiem mēnešiem to izdarīt jau ir daudz grūtāk," norāda ārsts.

Sportojot, metot bumbu grozā, saņemot sitienu, pleca locītava var iziet no savas vietas – izmežģīties. Lai gan locītavu var ievilkt vai tā pati "ielec" atpakaļ, izpētīts, ka cilvēkiem līdz 30 gadu vecumam 80% gadījumos pleca mežģījums mēdz atkārtoties. Tiem, kuri ar sportu nodarbojas nopietni, ieteicams veikt magnētiskās rezonanses izmeklējumu ar kontrastvielu, kas ļauj detalizēti aplūkot traumēto vietu. Neliela operācija ātri novērsīs bojājumus, turpretī, novilcinot ārstēšanos, jārēķinās ar daudz apjomīgāku operāciju un ilgāku rehabilitācijas periodu.

Sašuj sarautas saites

Pēc ceļa locītavas traumas, kad sāpes, tūska jau ir pazudusi, var saglabāties nedrošības, pārliecīga kustīguma sajūta sasistajā locītavā. Ja jāveic ass pagrieziens, virziena maiņa, šķiet, ka celis "izlec" no vietas. Tas liecina, ka kaut kas nav kārtībā ar saitēm, kurām jābūt iestieptām, lai locītava būtu stingra un stabila jebkurā pozīcijā. Viena no biežākajām sporta traumām ir ceļa locītavas priekšējo krustenisko saišu plīsums, kuru var gūt, krītot uz saliekta ceļa vai strauji mainot kustības virzienu. Visams Rafaels stāsta, ka pusei pacientu tas kombinējas ar menisku plīsumu (50%), skrimšļa (30%) vai citu saišu (30%) bojājumu.

AIWA Clinic ieviesta jauna ārstēšanas metode – krustenisko saišu rekonstrukcija. Operācijas laikā saite tiek sašūta ar īpašiem diegiem, bet pie augšstilba kaula nostiprināta ar skrūvīti. Papildus tiek ielikta arī "drošības josta" – mākslīgā saite, kura nav nospriegota, bet brīdī, kad ceļa locītava tiek asi sagriezta, notur to savā vietā un neļauj plīst arī krusteniskajai saitei. Profesionāliem sportistiem – basketbolistiem, hokejistiem, futbolistiem – krusteniskās saites nākas rekonstruēt pat vairākas reizes.

Dažreiz gadās, ka krusteniskā saite plīst nevis stiprinājuma vietā pie augšstilba vai apakšstilba kaula, bet pa vidu. Tādu saiti vairs sašūt nevar, tādēļ operācija jāveic tradicionāli, aizvietojot to ar transplantātu – cīpslu no paša pacienta augšstilba muskuļa. Lai cīpslu nostiprinātu, kaulos izurbj atveres.

Jaunās metodes priekšrocības

"Salīdzinājumā ar standarta operāciju, jaunā metode ir mazāk traumējoša, jo pacienta krusteniskā saite tiek saglabāta, nav nepieciešams transplantāts, arī kauli paliek neskarti. Turklāt atveseļošanās periods ir ļoti īss un pacients var turpināt savu sportista karjeru. Taču ir viens noteikums – visi nepieciešamie izmeklējumi jāveic uzreiz pēc traumas gūšanas, jo šādi operēt iespējams tikai mēnesi pēc negadījuma," uzsver Visams Rafaels. Jaunā metode īpaši piemērota jauniem, sportiskiem cilvēkiem ar meniska plīsumu, jo operācijas laikā iespējams salabot arī to. Menisks atrodas starp diviem kauliem un pilda starplikas vai amortizatora funkciju. Ja menisks salūzt, jāveic artroskopija, lai to izņemtu no locītavas. Pēc 10 – 15 gadiem ceļa locītavas skrimslis būs izdilis, kauli sāks berzties viens gar otru un, lai varētu staigāt, būs nepieciešama ceļa locītavas endoprotezēšana. Tādēļ ļoti svarīgi ir menisku saglabāt.

Dejojot, nodarbojoties ar jogu, var traumēt mediālo (iekšējo) kolaterālo saiti, kura atrodas ceļa locītavas sānos. Tā kā tai piemīt izteikta spēja atjaunoties, vairumā gadījumu var iztikt bez operācijas, piemēram, saudzējot locītavu, valkājot ortozi. Lai varētu turpināt nodarboties ar iemīļoto sporta veidu, saplīsušo laterālo (ārējo) kolaterālo saiti jāsašuj, bet mugurējā krusteniskā saite ir jāaizvieto ar jaunu, lai nodrošinātu kājai stabilu kustību uz priekšu un atpakaļ.

Skrimšļa atjaunošana

Bez saitēm ceļa locītavā atrodas kauli, kas pārklāti ar skrimsli. Vesels skrimslis ir gluds un spīdīgs kā cieti vārīta ola, jo, lai būtu nepieciešamā kustību amplitūda, vajadzīga laba slīdvirsma. Ja magnētiskās rezonanses izmeklējumā redzams ne tikai saišu plīsums, bet arī traumas radīts skrimšļa defekts, mūsdienās to iespējams atjaunot. Vispirms līdz pat veselajiem audiem tiek izgriezta bojājuma vieta, kuru aizpilda ar hondrofileriem – želejveida vielu, kas kļūst par barotni apkārtējām šūnām. Vairojoties tās aizaudzē bojājumu, un apmēram pēc gada uz kaula jau uzaudzis jauns skrimslis.

