Noderīgi acu slimību agrīnai diagnostikai

Acu veselības un redzes diagnostikas tehnoloģijas arvien attīstās, ļaujot veikt pilna spektra padziļinātu izmeklēšanu. Ar optiskās koherences tomogrāfu (OCT), kas ir salīdzinoši jauna tehnoloģija, iespējams precīzi konstatēt audu izmaiņas jau pavisam agrīnā stadijā un sākt efektīvu ārstēšanu. Par to sīkāk stāsta pieredzējušais VCA Pulss 5 oftalmologs Sergejs Osinovecs.

Neinvazīva, bezkontakta diagnostikas metode

OCT (Optical Coherence Tomography) ir neinvazīva, bezkontakta diagnostikas metode, kas ātri un precīzi (ar augstu izšķirtspēju) ļauj izmeklēt acu audus. Šīs ierīces darbības fiziskais princips ir analogs ultraskaņai; vienīgā atšķirība ir tā, ka OCT bioloģisko audu zondēšanai izmanto optiskajam tuvu infrasarkano starojumu.

Inovatīvajai Heidelberg Spectralis OCT iekārtai ir unikālas īpašības – tā apvieno tīklenes strukturālo un funkcionālo diagnostiku, kas var radikāli mainīt ārstēšanas taktiku.

Mazākās tīklenes biezuma izmaiņas, ko iespējams noteikt ar Spectralis, ir viens mikrons ar skenēšanas ātrumu 40 000 skani/sekundē. Šis ir vienīgais šāda veida kombinēts acu diagnostikas aparāts, ar kura palīdzību iespējams agrīni diagnosticēt ļoti nopietnas acu patoloģijas.

Oftalmoloģijā optiskās koherences tomogrāfiju izmanto glaukomas diagnostikā, kas ir viens no biežākajiem akluma cēloņiem.

Viens no indikatoriem, kas var liecināt par kādu slimību, ir acs spiediens. Normālam acs spiedienam ir jābūt 10–21 mm/Hg (mērot ar Goldmana tonometrijas (kontakta) metodi). Tāpēc, sasniedzot 35–40 gadu vecumu, apmēram reizi gadā vēlams izmērīt acs iekšējo spiedienu, jo tā ir viena no iespējām agrīni atklāt glaukomu. Laikus to diagnosticējot, šīs slimības izraisītā redzes zaudēšana gandrīz vienmēr ir novēršama. Ja acs spiediens ir augstāks, precīzas diagnozes noteikšanai jāveic padziļinātāks OCT izmeklējums.

OCT metodi izmanto vecuma izraisītās tīklenes patoloģiju diagnostikā, ļaujot vizualizēt jau ļoti agrīnas izmaiņas, un ārstēšanas rezultātu analīzē. Ar to iespējams atklāt arī citu slimību, piemēram, diabēta un izkaisītās sklerozes pirmās pazīmes, kas ļauj agrīni uzsākt atbilstošu terapiju, kā arī izvērtēt ārstēšanas efektivitāti un novērot pacientu dinamikā.

Šo izmeklējumu var veikt maziem bērniem un neiroloģiskiem pacientiem, kuriem ir apgrūtināta skatiena fiksācija, jo tā ir neinvazīva un bezkontakta metode.

OCT izmeklējumu iesaka

Pacientiem ar paaugstinātu acs spiedienu – agrīnai glaukomas diagnostikai.

Visiem pacientiem, kuriem redze grūti koriģējas ar brillēm un/vai lēcām.

Pacientiem ar augstas pakāpes tuvredzību un tālredzību (piemēram, ja tuvredzība ir lielāka par -6D, bieži vien konstatē redzes nerva un tīklenes īpatnības).

Kontaktlēcu lietotājiem, lai kontrolētu radzenes veselības stāvokli un to, kā lēca piegulst acij.

Pacientiem ar ambliopiju, lai precizētu iedzimta tīklenes, dzīslenes vai redzes nerva defekta struktūru un apjomu, prognozētu ārstēšanas rezultātu un rehabilitācijas iespējas.

Visiem neiroloģiskajiem pacientiem – lai precizētu, cik centrāls ir bojājums.

Išēmiska bojājuma gadījumā stenokardijas pacientiem, stentētiem pacientiem.

Tiem, kuriem ir zems hemoglobīna līmenis asinīs.

Pacientiem ar paaugstinātu asinsspiedienu.

Onkoloģiskiem pacientiem.

Pacientiem, kuriem ir daļēji apduļķota acs optiskā vide, piemēram, kataraktas gadījumā.



Ļoti svarīgi OCT izmeklējumu veikt diabēta pacientiem, jo ar tā palīdzību agrīnas diabētiskās izmaiņas tīklenē var konstatēt arī tiem, kuriem redzes traucējumu nav, un gadījumos, kad oftalmoskopiskā aina ir normāla.

