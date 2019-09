Perfektai redzei bez brillēm vai lēcām

Vēl pirms gadiem desmit teju vienīgās redzes korekcijas iespējas tuvredzīgiem vai tālredzīgiem cilvēkiem bija brilles vai kontaktlēcas. Protams, brilles var būt ļoti stilīgas, bet kontaktlēcas – nemanāmas, tomēr tās prasa arī speciālu kopšanu, var pazust vai saplīst, bet sportojot var kļūt traucējošas. Lai atjaunotu acs dabisko spēju skaidri saskatīt apkārtējo pasauli, iespējams veikt redzes lāzerkorekcijas operāciju.

Mērķis – uzlabot redzes asumu

Daudzprofila ķirurģiskās klīnikas „AIWA Clinic" oftalmoloģe ķirurģe Ingrīda Kozlovska stāsta, ka ar lāzera palīdzību iespējams koriģēt redzi cilvēkiem ar tuvredzību, tālredzību un astigmātismu. Klīnikā redzes lāzerkorekcijas – LASIK – operācijas tiek veiktas, izmantojot jaunākās paaudzes eksimera lāzeru MEL-90 („Carl Zeiss"), ar kura palīdzību iespējams sasniegt maksimāli labāko rezultātu. Jāuzsver, ka klīnikā redzes korekcijai tiek izmantotas visas uzņēmuma „Carl Zeiss" modernākās tehnoloģijas – lāzers, ķirurģiskie mikroskopi, lēcas.

Operācija ilgst aptuveni 15 minūtes, tā ir droša, nesāpīga un tiek veikta vietējā anestēzijā, iepilinot pacienta acīs speciālus pilienus. „Refraktīvo lāzeroperāciju pamatā ir radzenes priekšējās daļas formas izmaiņas. Tā ir acs galvenā optiskās laušanas vide, kuru nedaudz izmainot, tiek pārvietota attēla fokusēšanās uz tīklenes. Tuvredzības gadījumā radzenes virsma tiek padarīta nedaudz plakanāka, bet, lai labotu tālredzību – stāvāka. Operācijas laikā vispirms uzmanīgi tiek atdalīta plāna acs radzenes virskārta, kura paliek saistīta ar radzeni, pēc tam ķirurgs optisko zonu apstrādā ar lāzeri un tad radzenes virskārtu atkal novietoto atpakaļ," stāsta Ingrīda Kozlovska, piebilstot, ka redzes uzlabošanās jūtama jau uzreiz pēc operācijas. Pacienti ir ļoti apmierināti, īpaši tie, kuri pirms tam izmantoja brilles. Tie, kuri pirms tam lietojuši kontaktlēcas, pirmajā brīdī krasas izmaiņas nejūt. Tikai vakarā, cenšoties izņemt kontaktlēcas, atceras, ka tās nemaz nav ieliktas. Lielākoties visi nožēlo, ka tik ilgi nav varējuši saņemties veikt operāciju. Ja pacienta redze pirms operācijas bijusi stabila (tas ir viens no nosacījumiem, lai veiktu redzes lāzerkorekciju), ir liela iespēja, ka tās kvalitāte saglabāsies nemainīga.

Oftalmoloģe atgādina, ka dzīves laikā ikvienam cilvēkam var attīstīties dažādas acu slimības, piemēram, glaukoma vai katarakta, kas redzi pasliktina. Redzes lāzerkorekcija no tām nepasargā, tā tikai izmaina acs optiku, lai stari fokusētos uz tīklenes, tādēļ redze katru gadu pārbauda.

Pirms un pēc operācijas

Vispirms notiek padziļināta pacienta acu izmeklēšana, kas ilgst pusotru stundu. Šīs izmeklēšanas rezultāti parāda, vai pacientam var veikt redzes korekciju ar lāzeri, vai jāpiedāvā cita metode redzes uzlabošanai. Ja lēmums ir pozitīvs, mēnesi pirms operācijas nedrīkst valkāt cietās, bet vienu divas nedēļas – mīkstās kontaktlēcas. Tas atkarīgs no lēcu valkāšanas režīma un ilguma. Dienu pirms un operācijas dienā nedrīkst lietot alkoholu, kā arī nav ieteicams izmantot kosmētiku, smaržas.

Atveseļošanās periods ir salīdzinoši īss. Tā laikā noteikti jālieto ārsta izrakstītie acu pilieni. Operācijas un pēcoperācijas dienā var saglabāties miglaina redze vai asarot acis, jūtams diskomforts, graušanas sajūta. Divas trīs dienas acis ir jutīgas pret gaismu, tāpēc, atrodoties ārpus telpām, jāvalkā saulesbrilles, acis nedrīkst berzēt, aiztikt ar rokām, lietot skropstu tušu vai citu dekoratīvo kosmētiku. Šajā laikā juizvairās arī no fiziskas slodzes un ūdens iekļūšanas acīs, tādēļ nedrīkst peldēt, apmeklēt saunu, pirti un solāriju. Nākamajā dienā pēc operācijas jāierodas uz bezmaksas konsultāciju pie ārsta, bet pēc trim nedēļām un trim mēnešiem – uz nākamajām pārbaudēm.

Arī acis noveco

Kādēļ redzes lāzerkorekciju vēlams veikt vecumā no 18 līdz 45 gadiem? Ingrīda Kozlovska skaidro, ka līdz 18 gadu vecumam cilvēkam redze vēl nav pietiekami stabila, bet novecojot acs lēca pakāpeniski zaudē elastību, tādēļ ap gadiem 40-45 rodas nepieciešamība pēc lasāmbrillēm (presbiopija). Cilvēkiem, kuriem tālumā bijusi laba redze, šajā vecumā tā saglabājas tāda pati, bet, skatoties tuvumā, nepieciešamas brilles. Turpretī tuvredzīgi cilvēki turpina valkāt brilles redzei tālumā, bet lasot tās vienkārši noņem. "Veicot redzes lāzerkorekciju tuvredzīgam pacientam pēc 40 gadu vecuma un uzlabojot viņa tāluma redzi, brilles lasīšanai būs nepieciešamas tik un tā. Tomēr, ja pacients vēlas atbrīvoties no tāluma brillēm un gatavs lietot lasāmbrilles, redzi var koriģēt. Daži izvēlas veikt redzes monokorekciju, pēc kuras ar vienu aci labi redz tuvumā, bet otru – tālumā, tādā veidā atbrīvojoties no briļļu nēsāšanas," novērojusi ārste. Katrs gadījums ir individuāls, tāpēc konsultācijas laikā oftalmologs ar pacientu apspriež visas redzes korekcijas iespējas un iesaka vislabāko risinājumu.

Dažreiz pacienti vēlas zināt, vai acs, kura jau no bērnības ir sliktāk redzējusi (pazemināta redze vienā vai abās acīs – „slinkā acs" vai ambliopija), pēc lāzeroperācijas redzēs tikpat labi kā otra. Diemžēl atbilde ir noliedzoša, jo šajā gadījumā izmaiņas ir daudz dziļākas, neironu līmenī. Arī tad, ja redzes problēmas saistītas ar kādu no acu slimībām, ar lāzera palīdzību tās novērst nevar, vēl vairāk – acu slimības, kā arī sistēmiskās saslimšanas, piemēram, cukura diabēts vai akūta slimība, ir kontrindikācija operācijai. To neveic arī sievietēm grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā.

Par „AIWA Clinic"

Tā ir Latvijā vienīgā privātā daudzprofila ķirurģiskā klīnika, kurā strādā vairāk nekā 50 augsti kvalificēti dažādu medicīnas nozaru speciālisti. Tā piedāvā pacientiem diagnostikas, plaša spektra ķirurģijas, tajā skaitā plastikas ķirurģijas, pakalpojumus, augstvērtīgu medicīnisko aprūpi viesnīcas tipa palātās, kā arī medicīnisko rehabilitāciju pēc operācijas.

Klīnikā pieejama plaša spektra ķirurģiskā ārstēšana: vispārējā ķirurģija, oftalmoloģija, ginekoloģija, uroloģija, otolaringoloģija, proktoloģija, traumatoloģija un ortopēdija, neiroķirurģija, bariatriskā (kuņģa samazināšanas) un pēdas ķirurģija. Ir pieejama arī augsta līmeņa plastiskā ķirurģija un skaistumkopšanas procedūras.

Ķirurģiskās manipulācijas "AIWA Clinic" tiek veiktas atbilstoši Eiropas standartiem, garantējot augstu kvalitāti un labus rezultātus. Katram pacientam individuāli tiek piemeklēta viņa veselības stāvoklim piemērotākā ķirurģiskās ārstēšanas metode, ņemot vērā moderno tehnoloģiju sniegtās iespējas veikt dažādas manipulācijas un operācijas gan ar endoskopijas un lāzera palīdzību, gan klasiskā veidā.

Arī „AIWA Clinic" terapeitiskās nodaļas ārsti specializējušies diagnostikā un ārstēšanā dažādās jomās (vispārīgajā terapijā, gastroenteroloģijā, neiroloģijā, kardioloģijā, pulmonoloģijā, dermatoloģijā, nefroloģijā, uroloģijā).

Pacienti var veikt arī profilaktiskās veselības pārbaudes. Piemēram, izmantojot ekspresdiagnostikas programmas „Check-up" un „Screening", 1- 3 dienu laikā vienuviet iespējams veikt tādus izmeklējumus, kā datortomogrāfiju, magnētisko rezonansi, 3D ultrasonogrāfiju un doplerogrāfiju, digitālo rentgenogrāfiju, kā ar laboratoriskos izmeklējumus.

„AIWA Clinic" ir ērti nokļūt – tā atrodas Maskavas ielā 241. Ir bezmaksas autostāvvieta.

