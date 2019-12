Videospēle veselībai

Ir radīts palīgs izpratnei par veselības jautājumiem – spēle skolēniem vecumā no astoņiem līdz četrpadsmit gadiem „Veselībnieks". Tā lietojama, uzmeklējot mobilo aplikāciju, vai spēlējot datorā mājaslapā www.menesaptieka.lv.

Spēle rosina jautāt, uzzināt svarīgo par veselību, saprast un mācīties to pielietot. Tā spēlējama mājās kopā ar vecākiem vai skolā pedagogu vadībā.

Kam spēle paredzēta

Viktorīnas tipa spēles elementi palīdz izzināt sevi, izprast veselīgas uzvedības principus, kas nepieciešami atbildīgu un veselībai labvēlīgu lēmumu pieņemšanā. Veidojot videospēli, tās idejas autori veselības uzņēmumu grupā „Repharm" ir ieguldījuši savu artavu zinošākai, veselākai, nākotnes sabiedrībai Latvijā.



Kāds ir spēles saturs un kā to spēlēt

Spēle piedāvā jautājumus un atbilžu variantus. Pareizās atbildes izvēli palīdz atšifrēt mājiens/norāde, savukārt papildinošā informācija kompetencei iekļauta interesanto faktu sadaļā. Spēles saturs var palīdzēt bērniem nostiprināt veselīgus paradumus, izprast jautājumus, kas saistīti ar veselību kā vienotu kopveselumu, īpašu uzmanību pievēršot ikdienā sastopamajiem riskiem un to novēršanas iespējām, pilnveidot arī atbildības izpratni par personīgo un sabiedrības veselību. Paredzams, ka pedagogi to izmantotu, integrējot dažādu mācību priekšmetu, kursu, moduļu apguvē un audzināšanas darbā. Bērni to var lietot arī patstāvīgi, taču labāki rezultāti sasniedzami, spēlējot kopā ar vecākiem vai pedagogiem.

Desmit tematiskās sadaļās ietverti 500 ārstu sagatavotie jautājumi: vispārīgi jautājumi (fiziskās aktivitātes, uzturs, higiēna, miegs, traumas, pirmā palīdzība, medicīnas pakalpojumi, medicīnas personāls (ārsts, farmaceits, medmāsa, laborants), maņas (dzirde, redze, balss), smadzenes un to darbība, sirds un asinsvadi, elpošanas orgāni un to darbība, kauli un muskuļi, dzimumatšķirības, gremošanas sistēma (zobi, kuņģis, zarnas, aknas), nieres un urīnpūslis, āda, vairogdziedzeris, endokrīnā sistēma. Spēles sākumā iespējams izvēlēties savu varoni – meiteni vai zēnu, spēlējot var sastapt vairākas citas spēles personas (ārstu, sirmmāmiņu u.c.) un dažādus telpas un vides objektus. Pārvietoties var ar datorpeles palīdzību, virzot un nospiežot taustiņu, kad kursors ir uz grīdas vai ietves. Spēlētājs izvēlas atbildi no trim piedāvātajām. Pareizo palīdz atrast norāde „Mājiens". Atbildes veido spēles statistikas termometru, kas seko spēlētāja progresam. No spēles telpām jebkurā brīdī var doties uz pilsētu un turpināt spēli tur. Spēle beidzas, kad ir atrasti un atbildēti visi jautājumi. Spēlējot iegūstamo informāciju bagātina interesanto faktu sadaļa pie katra jautājuma. Atkarībā no izvēlētā objekta veida, piemēram, mūzikas centra, spēlētājam tiek piedāvāts jautājums, kas saistīts ar skaņu vai dzirdi.



Lai padarītu spēli saistošu, katram objektam ir vairāki jautājumi, tādējādi tie neatkārtojas bieži. Ejot pāri ielai, jāizvēlas, uz kuru pusi skatīties, lai izvairītos no ceļa satiksmes negadījumiem. Katra rīcība vai atbilde tiek uzskaitīta un saglabāta. Nepareizas atbildes samazina iegūstamo vērtību, pareizās – palielina. Tā ir iespēja sekot spēlētāja rezultātam.

Kas ir tās autori

Spēles idejas autori un projekta vadītāji ir uzņēmumu grupas „Repharm" vadošie speciālisti. Izstrādājot spēli, veselības izglītību atbalstījusi „Mēness aptieka", „Centrālā laboratorija" un „Veselības centru apvienība". Satura veidotāji ir mediķi: galvenā redaktore Linda Šauriņa ir ģimenes ārste, Latvijas Ģimenes medicīnas asociācijas pārstāve un ārstu žurnāla „Medicus Bonus" medicīnas redaktore. Jautājumu sadaļu par uzturu izstrādājusi Rīgas Stradiņa universitātes studiju programmu Uzturs un Uzturzinātne vadītāja Lolita Neimane kopā ar studentiem. Spēles tehniskā un mākslinieciskā puse veidota sadarbībā ar Ekonomikas un kultūras augstskolas studiju programmu "Datorspēļu dizains un grafika" (programmas direktors Dr.oec. Kaspars Šteinbergs, projekta vadītājs Ēriks Līsmanis).

Pieejama spēlei datorā www.menesaptieka.lv vai mobilajā aplikācijā Google Play Store un App Store – Veselībnieks.

www.menessaptieka.lv/upload/meness/veselibnieks/index.html