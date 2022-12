Briselē un Telavivā strādā tehnoloģiju pārstāvniecības. "LIAA pārstāvniecības Briselē uzdevums ir Eiropas Komisijā virzīt latviešu uzņēmēju intereses un informēt mūsu uzņēmējus par dažādām iespējām un programmām, kas viņiem tiek sniegtas ārvalstīs. Būtībā tā ir tāds kā tilts starp mums un Eiropu," skaidro Kazakevičs. "Savukārt pārstāvniecība Izraēlā ir atvērta pavisam nesen — 27.–30. novembrī mūsu valsts prezidents Egils Levits viesojās Telavivā tās svinīgajā atklāšanā. Lēmums izveidot filiāli Izraēlā nebūt nav nejaušs. Šī valsts ir slavena ar nepieredzētu jaunuzņēmumu daudzumu un tiek uzskatīta par vienu no inovāciju jomas līderēm. No Izraēlas nāk aptuveni 8 procenti no visiem pasaules "vienradžiem" jeb 1 miljarda vērtību sasniegušajiem jaunuzņēmumiem. Mums ne vien ir ko mācīties no viņiem, bet arī ko piedāvāt. Pārstāvniecība paver plašas iespējas mūsu uzņēmējiem."