Jābūt unikāliem un jāriskē

Kasparu Rožkalnu iepriecina Latvijā šobrīd ļoti augstā interese par eksporta atbalsta pakalpojumiem. Eksperts atzīst, ka inovācijas vienmēr ir saistītas ar zināmu risku, bet uzņēmumiem ir jāriskē.



Viņaprāt, ir svarīgi nodrošināt uzņēmumiem Eiropas Savienības grantus un cita veida atbalstu, lai viņi riskē ar inovācijām, lai mācās, veido augstu pievienoto vērtību. Runājot par to, ka nepieciešams izturēt inovāciju riskanto posmu, Rožkalns min arī uzņēmuma "Tesla" piemēru, kurš savā darbībā ir piedzīvojis ievērojamus zaudējumus, bet tā vadības komanda uztvērusi to kā daļu no procesa, jo jebkurš šāds inovāciju mēģinājums ir izrāviens uz priekšu.