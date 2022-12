Kā Latvijas uzņēmējiem eksportēt gudri

"Izaugsmes potenciāls ir daudzās nozarēs, piemēram, IT segmentā, pakalpojumu jomās, tūrismā, loģistikā," uzsver Latvijas Eksportētāju asociācijas "The Red Jackets" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tiknuss, atgādinot, ka, lai noķertu Lietuvu un Igauniju, jāmaina domāšana par uzņēmējdarbības vidi, lai pēc iespējas vairāk uzņēmumi gribētu eksportēt.



Eksperts atzīmē, ka uzņēmumi ir gan spiesti, gan vēlas radīt inovācijas, lai konkurētu tirgū, lai varētu savu produktu pārdot ātrāk un dārgāk, lai ienestu Latvijai naudu, tomēr jāsaprot, ka, komercidejas realizēšanai ir nepieciešams ļoti ilgs laiks, tāpēc vajadzīgs arī atbalsts no valsts, kā arī komersantu un valsts sadarbība, kas veicinātu jaunu produktu rašanos.