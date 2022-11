"Radošo kvartālu pozitīvā īpašība ir tā, ka šāda uzņēmumu un meistaru apvienība piesaista vairāk viesu, nekā katrs no tiem būtu piesaistījis atsevišķi. Piemēram, kāds būtu iegriezies tikai pie podnieka, kāds cits – tikai porcelāna muzejā, bet, ja tas viss atrodas vienuviet, cilvēkam ir gatava kultūras programma visai dienai," skaidro Lingebērziņš, piebilstot, ka šādā veidā radošie kvartāli "apaug" ar papildu pakalpojumiem, kas padara apmeklējumu vēl izdevīgāku – rodas suvenīru veikali, kafejnīcas, viesnīcas. Tas ir ļoti svarīgi vietējai ekonomikai, īpaši reģionos.



Keramikas, stikla pūtēju, porcelāna izgatavotāju, kulināru un daudzas citas apvienības ļauj, atbraucot uz kādu vietu, izmēģināt daudz un dažādas aktivitātes. Agrāk lielākā daļa aktivitāšu atradās dažādās vietās, taču šāda tūrisma forma vairs nav populāra – cilvēki vēlas visu gūt vienuviet un ir jādomā, kā viņiem to sniegt.



Kā uzskata Lingebērziņš, panākumu atslēga ir sekojoša: paņemam vietējo, tradicionālo, no sirds tam noticam un mūsdienīgi attīstām, lai tas atbilst visām mūsdienu prasībām. Piemēram, skandināvi savu šķietami vienkāršo virtuvi modernizēja tiktāl, ka tā kļuvusi par sinonīmu augstas klases kulinārijai. To apliecina dāņu restorāns "Noma", norvēģu restorāns "Maaemo" un zviedru "Frantzén", kas visi saņēmuši "Michelin" zvaigznes.