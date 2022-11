Pieci Latvijas produkti, kuri iekaro pasauli

Patiešām, ir grūti novērtēt par augstu aļģu kā uzturvielu avota un mums ierastu, bet videi kaitīgu pārtikas produktu aizstājēju potenciālu, un tām jau ir pievērsuši uzmanību novatori uzņēmumā "SpirulinaNord" . "Spirulīnas ir mikroskopiskas aļģes jeb cianobaktērijas," stāsta uzņēmuma līdzdibinātāja Agnese Stunda-Zujeva. "To sastāvā ir daudz antioksidantu, kas ir nepieciešami cīņai ar brīvajiem radikāļiem, kurus organisms saražo stresa un nelabvēlīgu apstākļu ietekmē. Covid-19 pandēmijas laikā šīs aļģes kļuva par lielu atbalstu personām, kas slimoja ar smagu pēckovida sindromu. Galvenais antioksidantu avots ir augļi un dārzeņi, taču mūsdienu cilvēka uzturā to ir ļoti maz, tāpēc spirulīnas ir tāds kā palīglīdzeklis."Spirulīnas var pievienot gan ēdieniem, gan dzērieniem — tās ne tikai uzlabos uzturvērtību, bet arī piešķirs neparastu koši zaļu toni. "Latvijā par superproduktiem joprojām nav tik liela interese kā ārzemēs. Piemēram, Vācijā, kurp mēs pašlaik organizējam eksportu, mēs jau izjūtam lielu interesi un baidāmies nevis no tā, ka mūsu ražojumus nepirks, bet gan, gluži otrādi, ka vietnē "Amazon" tos izpirks tik ātri, ka mēs nepaspēsim papildināt noliktavas. Tas var ļoti kaitēt mūsu reitingam "Amazonē"," stāsta Agnese un piebilst — fakts, ka ražojumu izcelsmes valsts ir Latvija, ievērojami palielina interesi par produktu un tādējādi atvieglo eksportu uz Eiropas Savienības valstīm.